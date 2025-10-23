Mundo

Tras el pedido de Quiroga, el Tribunal Electoral de Bolivia entregará resultados preliminares de las elecciones

La autoridad accedió al pedido del candidato derrotado, quien exigió transparencia en el conteo ante las sospechas surgidas tras la jornada electoral

Guardar
El presidente del TSE Óscar Hassenteufel
El presidente del TSE Óscar Hassenteufel

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció este miércoles que facilitará la información del conteo preliminar gestionada por el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), en respuesta a una solicitud de la alianza conservadora Libre, la cual impulsó la candidatura del expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien fue derrotado en la segunda vuelta presidencial por el centrista Rodrigo Paz.

Según declaraciones del presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, recogidas por medios nacionales, la alianza Libre cursó dos peticiones: una para acceder a las imágenes del Sirepre, la cual fue gestionada de inmediato mediante la acreditación de delegados ante la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación, y otra para la entrega de copias de las actas electorales. “El TSE garantiza el acceso a la información de las imágenes del Sirepre”, afirmó.

Sin embargo, Hassenteufel explicó que la entrega de copias “no es posible”, ya que cada Tribunal Electoral Departamental (TED), en las nueve regiones del país, mantiene en custodia los documentos, que no están digitalizados y son únicamente instrumentos de apoyo de los jurados.

Tras las peticiones de Quiroga y las denuncias de “fraude” por parte de sus seguidores, el presidente del TSE recordó que, conforme a la normativa vigente, cualquier inconformidad o irregularidad durante la jornada de votación debe ser señalada o impugnada en el momento y en la mesa de sufragio correspondiente para su posterior remisión al TSE.

Una mujer vota el domingo,
Una mujer vota el domingo, en la segunda vuelta electoral para escoger presidente y vicepresidente, en La Paz. (EFE/ Gabriel Márquez)

Hassenteufel precisó que, según los datos institucionales, Libre acreditó representantes en la mayoría de las mesas de los TED, pero no se registró ninguna observación o impugnación durante el proceso. “Parecería que no cumplieron sus funciones o reconocieron implícitamente que todo estaba en orden porque en ninguna de las mesas consta alguna observación ni impugnación, tampoco existió algún reclamo”, expresó Hassenteufel durante el pronunciamiento emitido al atender la demanda de Libre.

Hassenteufel instó a la ciudadanía y a las fuerzas políticas a acatar los resultados de las elecciones, argumentando que las misiones de observación nacionales e internacionales resaltaron “el impecable desarrollo de la jornada de votación y el desempeño exitoso del Sirepre”.

El presidente del TSE, Oscar
El presidente del TSE, Oscar Hassenteufel brinda declaraciones a los medios

En la víspera, la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) certificó el funcionamiento “eficaz” del sistema de resultados preliminares gestionado por el organismo electoral boliviano, manifestando “plena confianza” en los datos difundidos, que confirman la victoria de Paz. Del mismo modo, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) valoró la entrega “oportuna” de resultados preliminares tras la segunda vuelta.

El TSE reportó un cómputo consolidado del 99,74 %, aunque los datos oficiales no serán publicados durante la jornada. De acuerdo con los resultados preliminares del Sirepre, Paz obtuvo el 54,61 % de los votos, mientras que Quiroga alcanzó el 45,39 %. El senador centrista, postulado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al ex policía Edman Lara, asumirá el cargo presidencial el próximo 8 de noviembre.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Boliviaelecciones en BoliviaUltimas noticias AmericaJorge Tuto QuirogaSirepreÓscar Hassenteufel

Últimas Noticias

Rubio instó a Israel a no avanzar con la anexión de Cisjordania: “Amenaza el acuerdo de paz en Gaza”

El secretario de Estado de EEUU dijo que “en este momento podría ser contraproducente”

Rubio instó a Israel a

La ONU le pidió a Israel un mayor acceso a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria

A pesar de los llamados de la ONU y la Corte Internacional, el gobierno israelí aún limita el paso hacia el enclave por razones de seguridad

La ONU le pidió a

Marco Rubio afirmó que EEUU aún sigue interesado en reunirse con Rusia si existe una oportunidad de paz en Ucrania

El funcionario estadounidense reiteró el interés de su país en sostener conversaciones con el gobierno ruso, subrayando la importancia de explorar vías diplomáticas para alcanzar una solución pacífica en la crisis ucraniana

Marco Rubio afirmó que EEUU

Estados Unidos sancionó a las dos mayores petroleras de Rusia tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin

La Unión Europea también apuntó contra Moscú con un paquete de medidas que impone nuevas restricciones al sector energético, financiero y logístico ruso

Estados Unidos sancionó a las

Ucrania celebró las nuevas sanciones de Estados Unidos contra las principales empresas petroleras de Rusia

La embajadora ucraniana en Washington, Olga Stefanishyna, elogió la reciente medida de la administración Trump, asegurando que la presión internacional es clave para frenar las acciones hostiles de las tropas rusas

Ucrania celebró las nuevas sanciones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EEUU destaca su participación en

EEUU destaca su participación en detención de “El Pato”, presunto líder de Los Mayos en Chihuahua: así fue su captura

Video: violento enfrentamiento entre bandas en el medio de la calle

Caminata hacia atrás: el nuevo ejercicio que ha demostrado enormes beneficios para la salud y cómo realizarlo de manera segura

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación las Festividades del Señor Ánimas de Paca en Jauja, símbolo de fe y tradición andina

Gloria Camila, en shock al verse en el espejo tras 46 días en ‘Supervivientes All Stars’: “No me veo fea o es que me quiero mucho”

INFOBAE AMÉRICA
Rubio instó a Israel a

Rubio instó a Israel a no avanzar con la anexión de Cisjordania: “Amenaza el acuerdo de paz en Gaza”

La conexión clave entre intestino y cerebro: cómo la microbiota influye en el estado de ánimo

La ONU le pidió a Israel un mayor acceso a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria

Marco Rubio afirmó que EEUU aún sigue interesado en reunirse con Rusia si existe una oportunidad de paz en Ucrania

Estados Unidos sancionó a las dos mayores petroleras de Rusia tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin

ENTRETENIMIENTO

Allison Janney habló sobre el

Allison Janney habló sobre el duelo que la transformó: terapias con ketamina, espiritualidad y el humor como refugio

El papel que pudo cambiar la carrera de Charlie Hunnam, pero lo abandonó por lealtad: “La peor experiencia profesional de mi vida”

La turbulenta relación amorosa que terminó en sobredosis y alejó a Jim Carrey de Hollywood por más de 10 años

Tim Curry y el duro proceso de enfrentar un derrame cerebral: “Tuve que aprender a hablar otra vez”

Janet Jackson pidió a Tupac Shakur que se hiciera una prueba de sida antes de filmar una escena de beso