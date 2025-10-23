Mundo

Quiénes son los generales y funcionarios expulsados del Partido Comunista Chino en la histórica purga de Xi Jinping

El régimen formalizó la destitución de nueve generales y cinco funcionarios civiles del Comité Central. El vicepresidente de la Comisión Militar Central, He Weidong, es el militar de más alto rango afectado en décadas

Zhang Youxia, en el centro,
Zhang Youxia, en el centro, y otros miembros de la Comisión Militar Central, entre ellos He Weidong, Miao Hua y Zhang Shengmin prestan juramento en la Gran Sala del Pueblo en Beijing, el 11 de marzo de 2023. He y Miao fueron destituidos este jueves, mientras Shengmin fue promovido a vicepresidente de la CMC. (Greg Baker/Reuters)

El Partido Comunista Chino confirmó este jueves la expulsión de 14 altos funcionarios civiles y militares en lo que constituye la mayor purga anticorrupción desde 2017, mientras clausuraba una reunión clave para discutir el plan quinquenal de desarrollo económico.

La decisión, anunciada el último día del Cuarto Pleno del Comité Central en Beijing, formalizó las expulsiones de nueve altos mandos militares anunciadas la semana pasada y añadió al menos cinco funcionarios civiles. El Partido también nombró al general veterano Zhang Shengmin como segundo funcionario de la poderosa Comisión Militar Central (CMC), reemplazando a He Weidong, expulsado por cargos de corrupción.

El comunicado del jueves indicó que el Comité Central expulsó a 11 de sus miembros, cifra que representa la mayor rotación en una sola reunión desde el Séptimo Pleno de 2017. Ocho de los nueve militares destituidos la semana pasada eran miembros del Comité Central, lo que significa que al menos tres funcionarios civiles fueron agregados a la lista de expulsados.

Los nueve militares expulsados

He Weidong fue el segundo
He Weidong fue el segundo vicepresidente de la Comisión Militar Central de China (AFP/Archivo)

He Weidong, vicepresidente de la CMC y miembro del Politburó de 24 integrantes, es el funcionario militar de más alto rango afectado. No había sido visto en público desde marzo. Es el primer miembro en funciones del Politburó en enfrentar una investigación por corrupción y el primer general en activo de la CMC expulsado desde la Revolución Cultural de 1966-1976. Anteriormente dirigió el Comando del Teatro Oriental, responsable de operaciones contra Taiwán.

Miao Hua, almirante y director del departamento de trabajo político de la CMC, había desaparecido de la vista pública en noviembre de 2024. Fue removido de la CMC en junio pasado. Asistió por última vez a las celebraciones del 70° aniversario del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang en octubre del año pasado.

El general norcoreano Kim Su
El general norcoreano Kim Su Gil y el almirante chino Miao Hua (en blanco) pasan revista a la guardia de honor en una foto de 2019. (KCNA via REUTERS)

Tanto He Weidong como Miao Hua pertenecían a la llamada “facción de Fujian” del EPL. El presidente Xi sirvió en Fujian entre 1985 y 2002 y probablemente estaba familiarizado con ambos. Sirvieron en el 31° Ejército de Grupo (ahora rebautizado como 73° Ejército de Grupo) desplegado en la región, y observadores señalaron que fueron beneficiarios de rápidos ascensos en el EPL y el Partido Comunista.

Los otros expulsados son He Hongjun, subdirector ejecutivo del Departamento de Trabajo Político de la CMC, quien trabajaba bajo las órdenes de Miao Hua.

Wang Xiubin, subdirector ejecutivo del Centro de Comando de Operaciones Conjuntas de la CMC, dirigido personalmente por el presidente Xi Jinping. Anteriormente encabezó el Comando del Teatro Sur que cubre el Mar de China Meridional.

Lin Xiangyang, comandante del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Qin Shutong, comisario político del EPL.

Yuan Huazhi, comisario político de la Marina del EPL.

Wang Houbin, comandante de la Fuerza de Cohetes del EPL. Había sido nombrado para reemplazar a oficiales previamente purgados en esa unidad estratégica.

Wang Chunning, comandante de la Fuerza de Policía Armada Popular.

El Ministerio de Defensa anunció el viernes pasado que los nueve funcionarios militares fueron acusados de “violar gravemente la disciplina del Partido” y estar sospechosos de “crímenes graves relacionados con el deber que involucran una cantidad extremadamente grande de dinero, de naturaleza extremadamente seria y con consecuencias extremadamente perjudiciales”, según el portavoz coronel Zhang Xiaogang. Sus casos han sido transferidos a fiscales militares para revisión y procesamiento.

Los cinco funcionarios civiles expulsados

El Partido confirmó este jueves la expulsión de cinco funcionarios civiles adicionales, algunos de cuyos casos no habían sido revelados previamente:

Tang Renjian, ex funcionario cuya posición específica no fue detallada en los documentos oficiales.

Jin Xiangjun, miembro del Comité Central.

Li Shisong, Yang Fasen y Zhu Zhisong, tres funcionarios del Comité Central cuyos cargos específicos no fueron revelados en el comunicado oficial.

Nuevo nombramiento

Imagen de archivo del general
Imagen de archivo del general Zhang Shengmin durante la sesión inaugural del Congreso Nacional del Pueblo en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, China. 5 marzo 2025. REUTERS/Florence Lo

Zhang Shengmin, de 67 años, fue promovido a vicepresidente de la Comité Militar Central. El veterano general de la provincia norteña de Shaanxi tuvo una larga carrera en trabajo político, sirviendo durante años en la Segunda Fuerza de Artillería, ahora la Fuerza de Cohetes del EPL. También es subsecretario de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido, el principal organismo anticorrupción de China.

La purga deja a la CMC con solo cuatro miembros, incluido el presidente Xi Jinping, en lugar de los seis habituales más el presidente.

Desde que Xi Jinping llegó al poder en 2012, las campañas anticorrupción se han convertido en su política distintiva. Más de seis millones de funcionarios han sido castigados por corrupción y mala conducta, según informes. Los analistas señalan que, si bien estas campañas son populares con el público, también han sido utilizadas para hacer cumplir la lealtad a Xi entre funcionarios del partido y el gobierno.

Neil Thomas, experto en política china del Asia Society Policy Institute, señaló a la agencia AP que las purgas están diseñadas para proyectar fuerza. “En su opinión, eliminar a cuadros corruptos o desleales es la ‘autorrevolución’ del Partido para convertirse en una organización limpia, disciplinada y efectiva capaz de gobernar indefinidamente”, dijo Thomas.

