Mundo

Masiva purga en China: el régimen expulsó a nueve altos mandos militares del Partido y el Ejército

Entre los implicados en diversos casos de corrupción está el general He Weidong, desaparecido de la escena publica desde marzo, ex vicepresidente de la Comisión Militar Central y miembro del Politburó

Guardar
He Weidong fue el segundo
He Weidong fue el segundo vicepresidente de la Comisión Militar Central de China (AFP/Archivo)

Las autoridades del régimen chino anunciaron la expulsión de nueve altos mandos militares del Partido Comunista de China (PCCh) y del Ejército Popular de Liberación (EPL) por “graves violaciones disciplinarias” y presuntos delitos de corrupción.

El Ministerio de Defensa detalló que las sanciones se aplicaron tras la aprobación del Comité Central del PCCh y la Comisión Militar Central (CMC) para iniciar investigaciones formales. Entre los implicados está el general He Weidong, ahora ex vicepresidente de la CMC y miembro del Politburó.

El caso de He Weidong generó interés internacional desde su desaparición de la escena pública en marzo. Medios occidentales indicaron que era investigado por corrupción, aunque no había confirmación oficial hasta este anuncio.

También fue sancionado el almirante Miao Hua, ex director del departamento de trabajo político de la CMC, quien ya había sido destituido en junio y cuya última aparición pública se registró en octubre de 2024, aumentando las especulaciones sobre su situación.

Distintos altos cargos en una
Distintos altos cargos en una sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China (REG BAKER/Pool vía REUTERS/Archivo)

Otros sancionados son He Hongjun, ex subdirector del Departamento de Trabajo Político de la CMC; Wang Xiubin, ex subdirector del Centro de Mando Conjunto; Lin Xiangyang, ex comandante del Teatro de Operaciones Oriental; y Qin Shutang, ex comisario político del Ejército de Tierra.

La lista la completan Yuan Huazhi, ex comisario político de la Marina; Wang Houbin, ex comandante de la Fuerza de Cohetes; y Wang Chunning, ex comandante de la Policía Armada.

De acuerdo con Defensa, los nueve sancionados “son sospechosos de delitos graves” que involucran “una suma extremadamente grande de dinero”, “de naturaleza grave” y “con consecuencias altamente perjudiciales”.

He Weidong
He Weidong

El Ejército chino ha protagonizado diversos escándalos de corrupción los últimos años, lo que incluyó la destitución de dos recientes ministros de Defensa y de altos cargos de la Fuerza de Cohetes, rama clave para el programa nuclear.

El anuncio ocurre mientras el liderazgo chino refuerza la vigilancia sobre el Ejército.

En julio, el máximo órgano militar emitió nuevas directrices para fortalecer la “lealtad política” y la integridad de sus miembros.

Temas Relacionados

ChinacorrupciónHe WeidongComisión Militar CentralÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Cómo la legalización del tatuaje en Corea del Sur transforma el panorama artístico y social tras años de clandestinidad

Nuevas perspectivas surgen en un entorno donde la creatividad busca espacios de expresión y la aceptación social se redefine con cada trazo

Cómo la legalización del tatuaje

Sus padres decían que estaba desaparecida pero llevaba 27 años secuestrada en su propia casa

Mirella fue encontrada en Swietochlowice, Polonia. Nunca había visitado a un médico, ni obtenido un documento de identidad, ni siquiera había salido a caminar o se había asomado al balcón

Sus padres decían que estaba

En medio del alto el fuego, siete soldados paquistaníes murieron en un atentado suicida cerca de la frontera afgana

La frágil tregua vence este viernes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que puede ayudar a resolver el conflicto

En medio del alto el

La Casa Blanca aseguró que India ya redujo el consumo de petróleo ruso en un 50%

Fuentes de Nueva Delhi dijeron que el recorte aún no era visible, aunque podría reflejarse en las cifras de importación de diciembre o enero

La Casa Blanca aseguró que

Israel señalizará el límite de la línea amarilla que divide Gaza: “Cualquier intento de cruzar será respondido con fuego”

El ministro de Defensa, Israel Katz, reiteró que la medida servirá para “advertir a los terroristas de Hamas” sobre cualquier violación del acuerdo territorial vigente

Israel señalizará el límite de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comprar en vez de alquilar:

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

Sicarios asesinan a joven venezolana con más de 20 disparos en San Juan de Miraflores: dejaron una rosa sobre su cuerpo

La mañanera de hoy 17 de octubre | En vivo

El Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos: esta vez intervino en el dólar financiero

INFOBAE AMÉRICA
Islamabad dice que hay un

Islamabad dice que hay un "diálogo constructivo" con los talibán tras el alto el fuego con Kabul

Lexus reinventa el diseño de los coches de lujo apelando a sentidos como el olfato, el oído o el tacto

Un impactante hallazgo desconcierta a la ciencia: descubrieron un pez con dientes en la cabeza

España competirá con 16 'pistards' en el Mundial de Ciclismo en Pista de Santiago de Chile

El BID aprueba un préstamo de 34 millones de euros para apoyar los servicios agropecuarios de Ecuador

ENTRETENIMIENTO

Quentin Tarantino revela cuál es

Quentin Tarantino revela cuál es la única trilogía perfecta del cine: “Es algo que no suele ocurrir nunca”

De Hollywood a Dharamsala: Richard Gere y el Dalai Lama, una amistad que se convierte en película

La confesión de Jennifer Aniston: el reto actoral que la incomoda y seduce

La decisión de Timothée Chalamet que marcó su carrera: por qué donó lo que ganó en una polémica película

Los 10 K-dramas y shows más populares en Corea del Sur para disfrutar este fin de semana