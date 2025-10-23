El Partido Comunista Chino expulsó a altos funcionarios civiles y militares, en una de las mayores purgas de los últimos años

El Partido Comunista Chino expulsó a altos funcionarios civiles y militares, en una de las mayores purgas internas de los últimos años (REUTERS/ARCHIVO)

El Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) confirmó este jueves la expulsión de varios altos funcionarios civiles y militares por “graves violaciones de la disciplina y la ley”, en una de las mayores purgas internas registradas en los últimos años dentro de la estructura dirigente del país.

Entre los sancionados figuran el general He Weidong, hasta ahora vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), máximo órgano de dirección del Ejército Popular de Liberación; el almirante Miao Hua, ex jefe del Departamento de Trabajo Político de la CMC; y Tang Renjian, ex ministro de Agricultura y Asuntos Rurales, condenado por aceptar sobornos millonarios.

El pleno, que se desarrolló a puerta cerrada desde el lunes en Beijing, concluyó con un comunicado que ratifica las decisiones del Buró Político y anuncia la reconfiguración parcial del Comité Central. Los escaños vacantes serán ocupados por once miembros suplentes, entre ellos Yu Huiwen, Ma Hancheng y Wang Jian.

La Comisión Central de Inspección Disciplinaria presentó durante la sesión un informe que detalla las faltas cometidas por los dirigentes expulsados. Según el documento, las investigaciones abarcan tanto estructuras del partido como del Ejército, con casos de sobornos, enriquecimiento ilícito y abuso de poder a gran escala.

La llamada campaña anticorrupción, impulsada por el secretario general Xi Jinping desde hace más de una década, ha intensificado su alcance este año. Las medidas buscan controlar los altos niveles de corrupción detectados dentro de la propia estructura organizativa del PCCh y del Estado, alcanzando a mandos militares, ministros, ejecutivos del sector financiero y gobiernos locales. En septiembre, Tang Renjian fue sentenciado a pena de muerte suspendida tras aceptar sobornos superiores a los 268 millones de yuanes (unos 37 millones de dólares).

El Ministerio de Defensa reconoció recientemente que las investigaciones en curso involucran sumas “extremadamente grandes” y han provocado “consecuencias altamente perjudiciales” para el aparato militar. La caída de He Weidong, quien había desaparecido de la vida pública en marzo, marca un episodio inédito dentro del Ejército, que ya había visto la destitución de dos ministros de Defensa y varios altos mandos de la Fuerza de Cohetes.

Esta semana se desarrolla en Beijing la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh, un encuentro que coincide con un momento de inestabilidad interna y reconfiguración del poder en torno al liderazgo de Xi Jinping. Además de las expulsiones, los delegados debatieron las recomendaciones para el XV Plan Quinquenal (2026-2030), que definirá las prioridades económicas y sociales del país para la próxima década.

El comunicado final reafirma la centralidad del liderazgo de Xi y llama a “todo el Partido, el Ejército y el pueblo” a unirse en torno al Comité Central para avanzar en la “modernización socialista” y reforzar la disciplina interna en todos los niveles de gobierno.