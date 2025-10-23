Mundo

Brasil y países europeos exigieron la aprobación inmediata del acuerdo Mercosur-UE

Empresarios estiman que el tratado abriría oportunidades de exportación y eliminaría barreras comerciales para bienes industriales y agrícolas

El tratado entre la UE y Mercosur busca crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo (EFE)

Las autoridades de Brasil y de varios países europeos reclaman la inmediata ratificación del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea (UE), en un escenario marcado por el aumento de barreras arancelarias impuestas por Estados Unidos.

El tratado, pendiente de validación por el Consejo Europeo, representa el resultado de más de 25 años de negociaciones y prevé una zona de libre comercio para más de 700 millones de personas, con un producto interno bruto combinado superior a USD 22 billones.

Según la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), el acuerdo eliminaría aranceles para el 97% de los bienes industriales y el 77% de los productos agrícolas, lo que podría aumentar en USD 7.000 millones las ventas brasileñas hacia la UE en el corto plazo.

Brasil podría incrementar en 7.000 millones de dólares sus ventas a la UE una vez vigente el acuerdo (Reuters)

ApexBrasil identificó 6.740 oportunidades de exportación para Brasil hacia uno de sus principales socios comerciales.

El endurecimiento de la política arancelaria de la administración estadounidense afectó en particular las exportaciones de Brasil, con aranceles de hasta el 50% para acero, aluminio y cobre.

La mayoría de los productos originarios de la UE, en tanto, enfrentan un arancel del 15% al ingresar en el mercado estadounidense, detalló la agencia EFE. Para las autoridades brasileñas, la relación estratégica con la UE se fortalece como alternativa a los obstáculos impuestos en Estados Unidos.

Lula da Silva y Donald Trump pactaron reunirse durante la cumbre de la ASEAN en Malasia

En septiembre, la Comisión Europea validó el tratado y propuso salvaguardias ante posibles aumentos rápidos en las importaciones o caídas abruptas de precios, para dar respuesta a las preocupaciones de países como Francia, que rechaza el acuerdo por el posible impacto en sus agricultores.

Bruselas presentó también un reglamento para reforzar la vigilancia y establecer respuesta rápida ante cambios en las importaciones desde Latinoamérica, propuesta que recibió apoyo de varios gobiernos, entre ellos Francia.

En el plano político, la eurodiputada Oihane Aguirregoitia advirtió que la ratificación requerirá acuerdos internos en la Eurocámara, donde la última votación reflejó falta de consenso.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, destacó que el tratado ofrece seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para las empresas españolas.

Antonio Garamendi considera que el tratado ofrece estabilidad regulatoria a las empresas españolas (Europa Press)

Desde Brasil, el embajador ante la UE, Pedro Miguel da Costa e Silva, sostuvo que si fracasa la ratificación, no habrá margen para renegociar ni nuevos intentos, ya que el acuerdo representa el máximo posible tras más de dos décadas de diálogo, información proporcionada por EFE

Pedro Miguel da Costa e Silva advirtió que no habrá nuevas negociaciones con la UE si fracasa la ratificación (Captura de video)

Los gobiernos impulsores estiman que la aprobación definitiva podría concretarse antes de fin de año, con la expectativa de formalizar el acuerdo durante la cumbre de Mercosur en Brasilia.

Lula y Trump se reunirán el domingo en Malasia en plena disputa comercial

En medio de las tensiones comerciales provocadas por la reciente imposición de aranceles a productos brasileños, los gobiernos de Brasil y Estados Unidos coordinaron un encuentro entre los presidentes Lula da Silva y Donald Trump para el próximo domingo durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia.

Únicamente falta definir el horario exacto de la reunión, según diplomáticos brasileños consultados por O Globo.

(Con información de EFE)

Beca Benito Juárez 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de octubre

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos mantiene una postura “positiva” pero advierte “obstáculos importantes” para consolidar la tregua en Gaza

Frankie Muniz se reúne con sus “hermanos” rumbo al revival de “Malcolm el de en medio”

