Ucrania presentó una versión mejorada de un dron marítimo avanzado que puede atacar cualquier punto en el Mar Negro

El país exhibió una nueva versión del Sea Baby, con mayor alcance y armamento, diseñada para operaciones contra buques e infraestructura rusa y capaz de emplear inteligencia artificial en la orientación de sus ataques

Por Francisco González Tomadin

El dron Sea Baby puede atacar cualquier objetivo naval en el Mar Negro con alcance ampliado a 1.500 km (Reuters)

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) presentó la versión mejorada del dron marítimo Sea Baby, que incorpora inteligencia artificial para el control de objetivos y la capacidad de transportar armamento más pesado.

Según el SBU, el Sea Baby ahora cuenta con un alcance operativo de hasta 1.500 kilómetros y puede cargar hasta 2.000 kilogramos, duplicando la capacidad previa.

El dron integra sistemas de armas como una torreta de ametralladora estabilizada y un lanzacohetes múltiple, gestionados mediante inteligencia artificial que permite la identificación amigo-enemigo y mecanismos de autodestrucción escalonada. Además, el aparato puede lanzar pequeños drones aéreos para ataques adicionales.

La operación del Sea Baby es remota, desde centros móviles instalados en camionetas, lo que ofrece flexibilidad táctica a las unidades desplegadas.


Ucrania presentó el Sea Baby armado con lanzacohetes múltiples y torretas de ametralladora estabilizadas (Reuters)

El general de brigada Ivan Lukashevych explicó durante la demostración que esta evolución permite reutilizar el sistema en múltiples misiones y que su desarrollo recibe financiamiento parcial de donaciones públicas y la coordinación de los altos mandos militares y políticos de Ucrania.

El dron ha sido utilizado en ofensivas contra 11 buques rusos, incluyendo fragatas y lanzamisiles, lo que obligó al traslado de la principal base naval rusa del Mar Negro desde Sebastopol (Crimea) a Novorossiysk, ya en la costa rusa. El Sea Baby también participó en ataques al Puente de Crimea, donde logró dañar soportes submarinos considerados vitales para el paso de material militar pesado.

El empleo de estos drones ha facilitado la apertura y protección de rutas marítimas comerciales cruciales para Ucrania, contrarrestando los esfuerzos de bloqueo de la flota rusa. Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, aseguró que el país puede fabricar hasta 4.000 drones marinos al año y contempla exportar la mitad a naciones aliadas interesadas.


El presidente ucraniano planea exportar la mitad de los Sea Baby fabricados a aliados internacionales (Reuters)

Analistas citados por Reuters destacaron que este avance impulsa el fortalecimiento de defensas portuarias y el perfeccionamiento de sistemas de guerra electrónica para interferir con drones enemigos, mientras que el SBU avanza en el desarrollo de “destructores de drones navales de superficie” para neutralizar material similar ruso.

Según “Scout”, uno de los operadores, la cohesión de la tripulación es fundamental para el éxito de las operaciones. Durante las demostraciones públicas, las autoridades solicitaron no revelar horarios ni ubicaciones, destacando la sensibilidad estratégica de estos recursos.


El Servicio de Seguridad de Ucrania opera el Sea Baby de manera remota desde centros móviles en vehículos (Reuters)

Las mejoras introducidas incluyen sistemas de guerra electrónica y mecanismos específicos para interceptar drones enemigos, ante el riesgo de replicación tecnológica por parte de Rusia.

En palabras de Lukashevych a Reuters, la protección de la infraestructura portuaria requiere barreras físicas y el refuerzo de sistemas de defensa electrónica, elementos que ya forman parte central de la estrategia defensiva ucraniana.

El programa prioriza el retorno y la reutilización del dron; los mecanismos de autodestrucción se activan solo ante riesgo de captura. Lukashevych afirmó que las pruebas en combate real han fortalecido las capacidades defensivas y ofensivas de Ucrania.

(Con información de AP y Reuters)









