Mundo

Rusia intensificó el uso de drones en Ucrania con más de 3.000 lanzamientos en octubre

El Ministerio de Defensa británico advirtió sobre una tendencia al alza en los ataques con aeronaves no tripuladas rusas tras el paréntesis diplomático de agosto

Guardar
El incendio en un edificio
El incendio en un edificio residencial, atacado por Rusia (Facebook)

Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado más de 3.000 drones contra objetivos en Ucrania en lo que va de octubre, en el marco de una tendencia al alza que, según los servicios de la Inteligencia británica, comenzó tras el paréntesis diplomático de agosto, cuando los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron en Alaska.

En agosto, las fuerzas rusas emplearon unas 4.100 aeronaves no tripuladas, pero en septiembre la cifra aumentó hasta las 5.500, según un informe divulgado este martes por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Los expertos interpretan que Putin “intentó demostrar una supuesta voluntad” de diálogo, una estrategia que ahora parece completamente descartada.

Durante septiembre, Rusia también ejecutó cuatro ataques a gran escala, entre ellos uno ocurrido el día 7, en el que se movilizaron más de 800 aparatos, en su mayoría drones, con el propósito de “complicar” la capacidad de interceptación de los sistemas de defensa antiaérea ucranianos.

En cuanto a los objetivos, la “prioridad” vuelve a ser la infraestructura energética, “como ya hizo antes en el conflicto”, explicó la Inteligencia británica, aludiendo a los inviernos anteriores. Solo en octubre, Rusia ha perpetrado cuatro grandes bombardeos contra este tipo de instalaciones.

FOTO DE ARCHIVO: Vista de
FOTO DE ARCHIVO: Vista de una instalación energética dañada por un ataque militar ruso, en un lugar no revelado de Ucrania. (REUTERS/Gleb Garanich/FOTO DE ARCHIVO)

Este martes, cuatro civiles murieron y otros siete resultaron heridos en la localidad de Novgorod-Siverski, en el norte de Ucrania, tras un ataque ruso con cerca de veinte drones Shahed. Según informaron las autoridades ucranianas, el bombardeo, dirigido contra zonas residenciales e infraestructuras críticas, ocurrió durante la tarde del martes y se enmarca en una serie de ofensivas intensificadas en la región de Chernihiv, fronteriza con Rusia.

El gobernador regional, Viacheslav Chaus, confirmó los hechos a través de sus redes sociales. “Ataque masivo a Novgorod-Siverski. Los rusos han atacado con cerca de una veintena de drones Shahed. Tenemos constancia de cuatro muertos. Todos civiles. Dos hombres y dos mujeres”, señaló Chaus.

El ataque de este martes profundiza la preocupación por la seguridad en el norte de Ucrania, donde el recrudecimiento de los bombardeos ha provocado interrupciones en servicios básicos, una mayor vulnerabilidad de la población civil y una presión creciente sobre los equipos de emergencia y reconstrucción.

Mientras tanto, Estados Unidos descartó este martes una reunión entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, según informaron agencias como AFP, AP y EFE, además de varios medios estadounidenses. Un portavoz de la Casa Blanca precisó que “no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato, después de que el Kremlin planteara condiciones específicas para una posible cumbre. El nuevo repunte de ataques y la falta de avances diplomáticos refuerzan la sensación de un conflicto en escalada y sin horizonte inmediato de negociación.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

RusiaUcraniaGuerra Rusia UcraniaInvasion de Rusia a UcraniaUltimas noticias Americadrones

Últimas Noticias

China enfrenta el desgaste de su política de subsidios al consumo: “Toda la ciudad está en la miseria”

Tras un arranque prometedor, el programa que buscaba dinamizar la economía empieza a mostrar signos de agotamiento

China enfrenta el desgaste de

Trump dijo que espera un “buen” acuerdo con Xi Jinping pero advirtió que el encuentro podría cancelarse

El presidente estadounidense ha cambiado repetidamente de opinión sobre reunirse con su homólogo chino en la cumbre APEC de Corea del Sur la próxima semana

Trump dijo que espera un

Israel recibió otros dos cuerpos de los rehenes que murieron secuestrados por los terroristas de Hamas

Hasta ahora solo 15 cadáveres han sido devueltos de los 28 esperados desde la firma del acuerdo por la paz en Gaza

Israel recibió otros dos cuerpos

El líder golpista de Madagascar avanza con la formación de un Gobierno bajo control militar

El coronel Michael Randrianirina comienza a estructurar su administración mientras crece la desconfianza entre los jóvenes que encabezaron las protestas

El líder golpista de Madagascar

Zelensky advirtió que la demora de Estados Unidos en enviar misiles Tomahawk a Ucrania enfría la vía diplomática con Rusia

El presidente ucraniano afirmó que la falta de decisión de Washington sobre el suministro de armamento de largo alcance redujo el interés de Moscú en negociar. La Casa Blanca confirmó que no hay planes inmediatos para una cumbre entre Trump y Putin

Zelensky advirtió que la demora
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empresario colombiano fue asesinado en

Empresario colombiano fue asesinado en México, redes sociales son pieza clave en la investigación

Shakira revive sus grandes éxitos en Spotify Anniversaries: Pies Descalzos y Oral Fixation reviven

Este es el peor error que evita que te vuelvas millonario en poco tiempo, según la IA

¿Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 21 de octubre?

México: cotización de cierre del euro hoy 21 de octubre de EUR a MXN

INFOBAE AMÉRICA
EEUU considera que "la justicia

EEUU considera que "la justicia ha prevalecido" tras la absolución del expresidente colombiano Álvaro Uribe

VÍDEO: La Casa Blanca confirma que no habrá una reunión pronto entre Donald Trump y Vladimir Putin

VÍDEO: LaLiga confirma la cancelación del Villarreal-FC Barcelona en Miami

Crónica del Arsenal - Atlético de Madrid: 4-0

Crónica del Villarreal CF - Manchester City: 0-2

ENTRETENIMIENTO

Warner Bros. se pone en

Warner Bros. se pone en venta: Netflix y otros titanes del entretenimiento van tras el legendario estudio

Ed Sheeran regresa a Latinoamérica con su tour “Loop”: estos son los países confirmados

‘Matilda’: la historia detrás de una de las escenas más icónicas de la película que marcó época en los años 90’s

El final de la temporada 5 de “Stranger Things” se verá en cines

Kevin Federline reveló que la infame noche en que Britney Spears salió de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan terminó su matrimonio