Rusia intensificó el uso de drones en Ucrania con más de 3.000 lanzamientos en octubre

El incendio en un edificio residencial, atacado por Rusia (Facebook)

Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado más de 3.000 drones contra objetivos en Ucrania en lo que va de octubre, en el marco de una tendencia al alza que, según los servicios de la Inteligencia británica, comenzó tras el paréntesis diplomático de agosto, cuando los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron en Alaska.

En agosto, las fuerzas rusas emplearon unas 4.100 aeronaves no tripuladas, pero en septiembre la cifra aumentó hasta las 5.500, según un informe divulgado este martes por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Los expertos interpretan que Putin “intentó demostrar una supuesta voluntad” de diálogo, una estrategia que ahora parece completamente descartada.

Durante septiembre, Rusia también ejecutó cuatro ataques a gran escala, entre ellos uno ocurrido el día 7, en el que se movilizaron más de 800 aparatos, en su mayoría drones, con el propósito de “complicar” la capacidad de interceptación de los sistemas de defensa antiaérea ucranianos.

En cuanto a los objetivos, la “prioridad” vuelve a ser la infraestructura energética, “como ya hizo antes en el conflicto”, explicó la Inteligencia británica, aludiendo a los inviernos anteriores. Solo en octubre, Rusia ha perpetrado cuatro grandes bombardeos contra este tipo de instalaciones.

FOTO DE ARCHIVO: Vista de una instalación energética dañada por un ataque militar ruso, en un lugar no revelado de Ucrania. (REUTERS/Gleb Garanich/FOTO DE ARCHIVO)

Este martes, cuatro civiles murieron y otros siete resultaron heridos en la localidad de Novgorod-Siverski, en el norte de Ucrania, tras un ataque ruso con cerca de veinte drones Shahed. Según informaron las autoridades ucranianas, el bombardeo, dirigido contra zonas residenciales e infraestructuras críticas, ocurrió durante la tarde del martes y se enmarca en una serie de ofensivas intensificadas en la región de Chernihiv, fronteriza con Rusia.

El gobernador regional, Viacheslav Chaus, confirmó los hechos a través de sus redes sociales. “Ataque masivo a Novgorod-Siverski. Los rusos han atacado con cerca de una veintena de drones Shahed. Tenemos constancia de cuatro muertos. Todos civiles. Dos hombres y dos mujeres”, señaló Chaus.

El ataque de este martes profundiza la preocupación por la seguridad en el norte de Ucrania, donde el recrudecimiento de los bombardeos ha provocado interrupciones en servicios básicos, una mayor vulnerabilidad de la población civil y una presión creciente sobre los equipos de emergencia y reconstrucción.

Mientras tanto, Estados Unidos descartó este martes una reunión entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, según informaron agencias como AFP, AP y EFE, además de varios medios estadounidenses. Un portavoz de la Casa Blanca precisó que “no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”, después de que el Kremlin planteara condiciones específicas para una posible cumbre. El nuevo repunte de ataques y la falta de avances diplomáticos refuerzan la sensación de un conflicto en escalada y sin horizonte inmediato de negociación.

(Con información de EFE)