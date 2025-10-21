Israel recibió otros dos cuerpos de los rehenes que murieron secuestrados por los terroristas de Hamas

Israel confirmó que la Cruz Roja recibió otros dos cuerpos de los rehenes que murieron secuestrados por los terroristas de Hamas (REUTERS/ARCHIVO)

El Ejército de Israel informó el martes que el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió otros dos ataúdes con los cuerpos de rehenes que permanecían en Gaza, tras el acuerdo de alto el fuego refrendado la semana pasada. De acuerdo con un comunicado proporcionado por la institución militar, basado en la información de la Cruz Roja, los féretros fueron entregados a su custodia y trasladados hacia las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los ataúdes de dos rehenes que fueron asesinados, que fueron entregados a una fuerza de las FDI (militares) y del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza”, indicó un comunicado de la oficina del primer ministro, añadiendo que los cuerpos serían transferidos a Israel para su identificación.

Hasta ahora, los terroristas de Hamas liberaron a 20 rehenes con vida y han entregado los restos de 15 rehenes de un total de 28 cadáveres que se espera sean devueltos bajo el acuerdo de alto el fuego suscrito este mes. Las autoridades israelíes continúan a la espera de otros 13 cuerpos, mientras se mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de los términos del pacto.

Los féretros fueron trasladados por la Cruz Roja hacia las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

Ante los retrasos en la entrega de los cadáveres, que debió hacerse en forma conjunta tras el acuerdo de paz, el Gobierno israelí manifestó que “no acepta ninguna excusa” sobre la demora la entrega de los cadáveres, después de que el grupo islamista argumentara dificultades para localizar y extraer los cuerpos en medio de la devastación causada por la ofensiva israelí sobre territorio palestino, llevada a cabo en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.221 personas, en su mayoría civiles.

Jalil al Haya, jefe de la delegación negociadora de Hamas, aseguró a la cadena Al Qahera News, vinculada a los servicios de inteligencia egipcios, que el grupo y otras facciones palestinas se mantienen “decididos a cumplir” con el acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra en Gaza y entregar a Israel “todos los cadáveres” de los rehenes aún en la Franja, aunque enfatizó las dificultades logísticas.

Hasta ahora solo 15 cadáveres han sido devueltos, de los 28 esperados desde la firma del acuerdo por la paz en Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

“Estamos decididos a implementar el acuerdo hasta el final”, declaró Al Haya, subrayando que la organización no busca retener los cuerpos de los rehenes que murieron mientras eran retenidos en los túneles donde operaban los terroristas de Hamas en Gaza y que la devolución es un gesto por el que esperan que, de igual forma, los cadáveres de combatientes palestinos sean retornados a sus familias. El pacto fue ratificado el 10 de este mes en Sharm el Sheij, Egipto.

Los miembros del grupo islamista, que cuenta con el apoyo de Irán y controlan Gaza desde 2007, ya habían solicitado días atrás tiempo adicional para la localización de los cuerpos entre los escombros, señalando que la restitución de los restos “podría tomar algún tiempo”.