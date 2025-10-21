Mundo

El Reino Unido retiró de su lista negra terrorista a la organización yihadista del presidente sirio

La medida a favor de Hayat Tahrir al Sham sigue el mismo movimiento realizado meses antes por Washington. Londres aclaró que juzgará al gobierno de Al Sharaa “por sus acciones, no por sus palabras”

Guardar
El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa,
El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, habla en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 24 de septiembre de 2025. REUTERS/Shannon Stapleton

El gobierno del Reino Unido retiró este martes a la organización yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), que era liderada por el actual presidente sirio, Ahmed al Shara, de su lista de organizaciones terroristas proscritas, en un nuevo paso hacia la legitimización de la administración constituida tras el derrocamiento del régimen de Bashar al Assad.

La medida, formalizada a través de una orden presentada en el Parlamento, revoca la designación de HTS como entidad terrorista, que había sido impuesta en 2017 cuando se la consideraba un alias de Al Qaeda. La decisión representa un giro significativo en la política exterior británica hacia Damasco, tras el derrocamiento del régimen de Assad en diciembre de 2024 por una alianza rebelde en la que HTS fue una fuerza clave.

En un comunicado conjunto, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores británicos explicaron que la medida “permitirá un compromiso más estrecho con el nuevo gobierno sirio y apoyará las prioridades exteriores y nacionales del Reino Unido, desde el contraterrorismo hasta la migración y la destrucción de armas químicas”.

El gobierno del primer ministro Keir Starmer justificó el paso como una respuesta a los “importantes acontecimientos” en Siria. La visita del entonces secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, a Siria en julio pasado, que renovó la relación diplomática, sentó las bases para esta decisión.

El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer, durante una reunión del gabinete, mientras el viceprimer ministro, David Lammy, observa, en el número 10 de Downing Street. (REUTERS/Toby Melville)

“Continuaremos presionando para lograr un progreso genuino y responsabilizaremos al gobierno sirio por sus acciones en la lucha contra el terrorismo y la restauración de la estabilidad en Siria y la región más amplia”, afirmó el gobierno británico. “Juzgaremos al nuevo gobierno sirio por sus acciones, no por sus palabras”.

La medida alinea al Reino Unido con Estados Unidos, que ya había retirado a HTS de su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras en julio de este año. Esta coordinación subraya un esfuerzo occidental más amplio por reintegrar diplomáticamente a Siria tras más de una década de guerra civil, aunque con condiciones estrictas.

Entre las prioridades inmediatas, Londres destacó que la medida facilitará la cooperación con Damasco para “eliminar el programa de armas químicas del régimen de Assad”. El gobierno británico afirmó haber acogido con beneplácito el compromiso del presidente Al Sharaa de destruir estas armas “de una vez por todas”.

A nivel de seguridad nacional, el Reino Unido argumenta que el cambio apoyará su participación en la misión contraterrorista contra el Estado Islámico, que “sigue siendo una amenaza significativa en Siria”, y que esto, a su vez, reducirá la amenaza para el territorio británico.

El gobierno enfatizó que la decisión “no se tomó a la ligera” y fue el resultado de “una consulta detallada con socios operativos y otros departamentos, y una evaluación sólida” del Grupo de Revisión de Proscripción, un organismo intergubernamental. Además, se reservó el derecho a “revaluar las decisiones de proscripción en respuesta a cualquier amenaza emergente”.

Con la retirada de HTS de la lista, los delitos relacionados con la pertenencia o el apoyo a la organización, previstos en la Ley de Terrorismo del 2000, dejarán de aplicarse. Tras completarse este proceso, un total de 83 organizaciones permanecerán proscritas por el Reino Unido.

Temas Relacionados

Hayat Tahrir al ShamHTSSiriaReino UnidoAhmed al SharaKeir StarmerUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El Banco Central Europeo seguirá decidiendo los tipos de interés reunión por reunión ante la alta incertidumbre

Philip Lane, economista jefe de la entidad financiera, advirtió que la incertidumbre geopolítica y comercial debilita el impacto de los recortes de tipos, lo que obliga a una intervención “más poderosa”

El Banco Central Europeo seguirá

JD Vance se mostró optimista por los avances en el alto el fuego entre Israel y Hamas: “Va mejor de lo esperado”

El vicepresidente de Estados Unidos elogió la cooperación entre los equipos civiles y militares en el sur de Israel, pero advirtió que mantener la paz requerirá de “muchísimo trabajo”

JD Vance se mostró optimista

Al menos cuatro civiles murieron tras un bombardeo ruso con drones iraníes en el norte de Ucrania

La ofensiva dejó siete heridos, entre ellos una niña de diez años, y provocó cortes de electricidad en varias zonas de la región de Chernihiv

Al menos cuatro civiles murieron

Así fue la solemne ceremonia en la que el emperador Naruhito consagró a Sanae Takaichi como primera ministra de Japón

La líder conservadora fue designada oficialmente, marcando un giro hacia políticas más nacionalistas y la reactivación económica, en medio de una compleja situación parlamentaria y alianzas cambiantes

Así fue la solemne ceremonia

El descontento global impulsa una demanda masiva de reformas políticas, según Pew Research Center

Una encuesta internacional revela que la mayoría de los ciudadanos en 25 países considera urgente transformar los sistemas políticos, pero la desconfianza en los líderes y el escepticismo sobre las reformas marcan la tendencia mundial

El descontento global impulsa una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una polémica taurina, sangre española

Una polémica taurina, sangre española e internacional y dos coros centenarios: quiénes son las colaboraciones de Rosalía en ‘Lux’, su esperado cuarto álbum de estudio

Kevin Hassett, asesor de Trump, habló sobre el futuro de los aranceles a Colombia en medio de tensiones diplomáticas: “Ya veremos”

Vecinos de Cuautitlán Izcalli bloquean caseta de Tepotzotlán: exigen solución a la falta de agua y contra la construcción de viviendas

Mujer pierde la vida tras someterse a una cirugía estética en hospital municipal de Arequipa

Marina detiene a operador clave de “Los Gigios”, célula delictiva dedicada al secuestro, extorsión y homicidio en Sonora

INFOBAE AMÉRICA
Una nueva moral tributaria

Una nueva moral tributaria

El Louvre defendió la calidad de las vitrinas rotas en el robo

La Justicia colombiana absuelve al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno de testigos

La Inteligencia británica estima que Rusia ya ha lanzado más de 3.000 drones contra Ucrania en octubre

Previa del Real Madrid - Juventus

ENTRETENIMIENTO

Bella Hadid reveló el incómodo

Bella Hadid reveló el incómodo momento que vivió durante el Victoria’s Secret Fashion Show

“Es el mejor álbum de toda mi carrera”: Karol G habló de Tropicoqueta y su evolución artística

“Fui destrozada en línea desde los 13 años”: Paris Jackson habló sobre el brutal acoso que sufrió desde pequeña

Mark Wahlberg le dice adiós a Hollywood: esta es la lujosa mansión que el actor adquirió en Florida

La película de ‘Star Wars’ sobre Kylo Ren que Disney rechazó: “Tenía un guión realmente genial”