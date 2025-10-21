Mundo

El primer ministro francés aceleró la suspensión de la reforma de las pensiones bajo presión de la oposición

La decisión busca asegurar el apoyo socialista necesario para la estabilidad del gobierno francés

El primer ministro francés Sébastien
El primer ministro francés Sébastien Lecornu gesticula mientras habla durante la sesión de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional, en París, Francia, el 21 de octubre de 2025. (REUTERS/Benoit Tessier)

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció la aceleración del procedimiento para suspender la reforma de las pensiones, una medida que responde a las dudas expresadas por los socialistas, cuyo respaldo resulta esencial para la supervivencia de su gobierno, especialmente tras las recientes declaraciones del presidente Emmanuel Macron. La decisión, anunciada este martes durante una sesión de control en la Asamblea Nacional en París, confirma la convocatoria de un Consejo de Ministros para este jueves, en el que se presentará una rectificación al proyecto de presupuesto de la Seguridad Social para 2026.

Lecornu explicó que la modificación reemplazará la alternativa de suspender la reforma mediante una enmienda al presupuesto, mecanismo que había considerado previamente y que, según apuntó, generaba inquietudes sobre su implementación real. El primer ministro justificó el giro debido a la “duda” reconocida por miembros de los partidos de oposición; el líder del grupo socialista, Boris Vallaud, pidió especificaciones temiendo que la suspensión no prosperara de mantenerse como simple enmienda.

La dirigente de extrema derecha Marine Le Pen también solicitó aclaraciones, recordando las declaraciones efectuadas unas horas antes por Macron en Eslovenia. El presidente sostuvo que Lecornu había tomado esta decisión para “calmar el debate actual” en torno a los presupuestos y para evitar que prosperaran las mociones de censura. No obstante, precisó que este curso de acción no representa “ni la derogación, ni la suspensión” de la reforma adoptada en 2023, que establece un aumento progresivo de la edad de jubilación de 62 a 64 años. Según Macron, la propuesta supone únicamente “un retraso del plazo” en la aplicación de ese aumento.

FOTO DE ARCHIVO. El primer
FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro francés Sébastien Lecornu pronuncia su primer discurso de política general ante el parlamento y el nuevo gobierno tras un debate en la Asamblea Nacional en París, Francia. 14 de octubre de 2025. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El jefe de Estado francés también admitió la posibilidad de contemplar “perspectivas de referéndum” respecto a las pensiones, aunque matizó que sería necesario concretar primero la pregunta que se pondría a votación.

En un intento por resolver la controversia, Lecornu reiteró que se deberá celebrar “un debate con el pueblo francés”, ya sea durante las elecciones presidenciales previstas para la primavera de 2027 o, anteriormente, mediante un referéndum. Además, adelantó su intención de organizar en las próximas semanas una conferencia que reúna a sindicatos y organizaciones patronales para discutir no solo el futuro del sistema de pensiones, sino también cuestiones relacionadas con el trabajo y la distribución del valor creado en las empresas.

El Ejecutivo enfrenta una creciente presión por la situación de la deuda pública, que supera ya el 110 % del PIB, y por las advertencias de Bruselas sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit fijados para 2026. El gobierno de Lecornu busca equilibrar el control del gasto con la necesidad de preservar la cohesión social en un contexto de desaceleración económica y tensiones políticas internas. La revisión del presupuesto de la Seguridad Social, por tanto, se inscribe no solo en la estrategia de contención del déficit, sino también en un intento de reafirmar la credibilidad fiscal de Francia ante sus socios europeos y los mercados financieros.

(Con información de EFE)

