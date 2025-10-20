El momento en que se desploman unas grúas por el paso de un tornado en Francia

Un tornado azotó este lunes el departamento de Val-d’Oise, al norte de París, y dejó un saldo de un muerto, varios heridos graves y extensos daños materiales, según confirmó el ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez.

“Estamos monitoreando la situación de cerca”, dijo Nunez, al tiempo que informó que también había personas hospitalizadas en estado crítico a consecuencia del fenómeno.

Un potente tornado sacudió varias localidades al norte de París: al menos un muerto y numerosos daños

El episodio comenzó cerca de las 17:45, hora local, fuertes vientos y ráfagas que barrieron varias ciudades de la zona, entre ellas Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency y Franconville.

Las ráfagas derribaron tres grúas, arrancaron techos y tumbaron varios árboles. En total, 80 bomberos, 50 policías y 20 miembros del Samu (servicio médico de emergencias) participaron de las tareas de rescate y limpieza.

Un tornado al norte de París sorprendió a varios conductores

La prefectura de Val-d’Oise indicó ela noche de este lunes que una persona había muerto en Ermont, el distrito más afectado. Además, cuatro personas se encontraban en “urgencia absoluta” y otras cinco en situación de menor gravedad.

“Se trata de un episodio de vientos violentos que ya ha concluido”, detallaron las autoridades locales. El fenómeno causó también daños visibles en numerosas viviendas, con techados arrancados y calles bloqueadas.

El fenómeno obligó a evacuar edificios, movilizó decenas de equipos de emergencia y dejó calles bloqueadas por árboles caídos y techos arrancados

Testigos relataron el impacto de la tormenta. Una adolescente de dieciséis años que reside en el edificio donde cayó una de las grúas, dijo: “Eran las 17:56. Oí sillas volar y mesas romperse en el balcón. Una grúa cayó a dos ventanas de la nuestra. Mi hermano me pidió quedarme quieta. Minutos después evacuaron a todos”.

La joven explicó que a las 21 aún no podía regresar a su domicilio y que sus padres estaban bloqueados por la tormenta en París.

Tornado en Francia causó destrozos en una zona cercana a París

“Me salvé porque estaba con los postigos cerrados. Todo se movía alrededor. Abrí la ventana y vi árboles arrancados sobre mi auto y, en la obra, un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Allí supe que ya había un muerto”, expresó otro vecino de la zona

Según la prensa francesa, una de las grúas destruidas se desplomó sobre el instituto médico-educativo Clos-Fleuri en Ermont.

“Una tromba acaba de pasar a la altura del hospital y del sector Luat. Todos los servicios de emergencia y la policía están desplegados”, informó la municipalidad de Eaubonne en redes sociales.

Las ráfagas derribaron tres grúas, arrancaron techos y tumbaron varios árboles

El ayuntamiento activó un centro de crisis y las autoridades municipales, junto con la policía y el hospital, monitorean la situación.

Los equipos técnicos municipales han iniciado la remoción de escombros y la limpieza de calles, que se mantendrá hasta este martes.

“Numerosos árboles han sido arrancados y nuestros equipos trabajan para asegurar y despejar las áreas afectadas”, informó la alcaldía de Ermont.

Se espera la declaración oficial de “catástrofe natural” en los próximos días para facilitar la asistencia estatal.

Varias grúas se desplomaron por las ráfagas del tornado al norte de París

Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France, expresó su apoyo en redes sociales a los residentes afectados y aseguró que “la Región respaldará a las comunas siniestradas”.

El tornado se suma a la lista de fenómenos letales poco frecuentes en Francia. Según el historial nacional, el último tornado con víctimas mortales en el país ocurrió en agosto de 2008, en Hautmont, donde fallecieron tres personas y más de una decena resultaron gravemente heridas.

El balance y la evaluación de daños en Val-d’Oise continúan mientras avanza el trabajo de los equipos de emergencia y técnicos tanto en viviendas como en infraestructuras públicas.