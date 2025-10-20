Mundo

La oposición venezolana denunció la desaparición forzada del activista Yorbin García durante un acto religioso

Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, afirmó que el dirigente fue arrestado por agentes del Sebin y que, desde entonces, se desconoce su paradero

Guardar
El detenido Yorbin García
El detenido Yorbin García

El Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela (VV), presidido por la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, denunció este lunes la detención del líder social Yorbin García en el estado Trujillo durante un acto religioso en honor al médico venezolano José Gregorio Hernández, quien fue canonizado el pasado domingo por la Iglesia.

Según información difundida por VV a través de la red social X, García, activista político del partido opositor Un Nuevo Tiempo, fue arrestado el sábado por “funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)" cuando participaba junto a otros fieles en el Santuario Niño Jesús de Isnotú, localidad que es lugar de nacimiento de Hernández.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de VV, “desde entonces, se desconoce su paradero”, una situación calificada de “alarmante”, porque –subraya el Comité– “sigue ascendiendo la lista de venezolanos en desaparición forzada”.

En otra denuncia realizada el viernes, Vente Venezuela aseguró que “al menos 30” personas han sido víctimas de “detenciones arbitrarias” en Venezuela en lo que va de octubre, detallando que sólo tres han sido liberadas y las otras 27 permanecen arrestadas. Entre los detenidos, señalaron que se encuentran “miembros de organizaciones políticas, líderes sociales y familiares de dirigentes”, quienes –según la denuncia del partido opositor– son “sometidos a desaparición forzada”.

Fieles y peregrinos de Venezuela,
Fieles y peregrinos de Venezuela, que sostienen una imagen del nuevo santo José Gregorio Hernández Cisneros, escuchan al papa León XIV mientras preside una misa en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, durante la cual canonizó a siete nuevos santos de la Iglesia católica, el domingo 19 de octubre de 2025. (Foto: AP / Andrew Medichini)

Con respecto a los allanamientos, afirmó que “muchos de estos” se efectuaron “de manera violenta y sin orden judicial”. “Además, funcionarios se roban incluso pertenencias que se encuentran en la propiedad, como vehículos y celulares. Todo esto representa una violación a los derechos humanos y fundamentales de estos ciudadanos”, expresó el comité de Vente Venezuela, que exigió “el cese de la persecución”.

El pasado viernes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) hizo un llamado por “la libertad y la justicia” en el país suramericano, con motivo de la canonización —realizada el domingo— del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, quienes se convertirán en los primeros santos venezolanos.

Asimismo, la organización expresó su esperanza de que “quienes tienen poder y autoridad (...) escuchen el clamor de un pueblo que anhela paz, respeto a los derechos humanos y libertad plena”.

Diversas organizaciones no gubernamentales, sectores de la oposición, activistas de derechos humanos y la propia Iglesia católica venezolana han considerado esta canonización como una oportunidad para reiterar el llamado a la liberación de los presos políticos, una demanda que ha sido impulsada especialmente por los familiares de los detenidos.

La ONG Foro Penal reporta la existencia de 845 presos políticos en Venezuela. Sin embargo, el Ejecutivo y la Fiscalía rechazan la existencia de personas detenidas por motivos políticos, argumentando que todos los arrestados cometieron delitos, una postura que tanto organizaciones no gubernamentales como los sectores de la oposición cuestionan abiertamente.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Vente VenezuelaYorbin GarciaUltimas noticias Americadesaparición forzada

Últimas Noticias

El nuevo líder militar de Madagascar nombró a un empresario como primer ministro tras el golpe de Estado

El coronel Randrianirina eligió a un ex presidente del banco BNI después de que protestas por cortes de electricidad forzaran la huida de Rajoelina

El nuevo líder militar de

Reino Unido otorgará nuevos poderes a sus fuerzas armadas para derribar drones sospechosos en sus bases militares

La medida busca reforzar la seguridad nacional ante el aumento de incursiones y actividades hostiles atribuidas a Rusia

Reino Unido otorgará nuevos poderes

Khamenei rechazó la oferta de Trump de reanudar las conversaciones entre Irán y Estados Unidos

El líder supremo iraní califica de “imposición e intimidación” cualquier acuerdo con coerción tras cinco rondas de negociaciones indirectas que culminaron en bombardeos

Khamenei rechazó la oferta de

Presupuesto francés 2026: arrancó el debate en la Asamblea Nacional con más de 1.500 enmiendas y alta tensión política

La Comisión de Finanzas abrió el análisis de la primera parte del proyecto, centrada en los ingresos del Estado, con la oposición y la ultraderecha presionando al Ejecutivo

Presupuesto francés 2026: arrancó el

El Ejército de Israel recibió el cuerpo de otro rehén de parte de Hamas tras la mediación de la Cruz Roja

El operativo de recuperación se activó luego de que el organismo internacional notificó a las autoridades israelíes sobre la recepción del féretro, tras coordinar la entrega con el grupo extremista en territorio gazatí

El Ejército de Israel recibió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vicky Hernández se despachó contra

Vicky Hernández se despachó contra la industria televisiva en Colombia por “abandonar” a Gustavo Angarita en su funeral

Se vence el plazo para aplicar a la Ley de Nietos: hasta cuándo se podrá realizar el trámite para obtener la ciudadanía española

Peso mexicano sufre una ligera depreciación frente al dólar en la cotización de cierre hoy 20 de octubre

Super Astro Sol resultados lunes 20 de octubre de 2025

Iniciaron un jury contra un juez de Chubut sospechado de enriquecimiento ilícito y abuso de poder

INFOBAE AMÉRICA
Asesinado el presidente de la

Asesinado el presidente de la Asociación Nacional de Citricultores de México

El nuevo líder militar de Madagascar nombró a un empresario como primer ministro tras el golpe de Estado

Reino Unido otorgará nuevos poderes a sus fuerzas armadas para derribar drones sospechosos en sus bases militares

Petro afirma que el TLC con EEUU está "suspendido de facto" desde la imposición de aranceles en julio

Condenado a 24 años de cárcel un hombre en Túnez por utilizar Youtube para supuestamente promover el terrorismo

ENTRETENIMIENTO

Así lucen los gemelos Weasley

Así lucen los gemelos Weasley a 14 años de la última película de ‘Harry Potter’

A más de 40 años del clásico, Jeff Bridges se sumerge en el universo de Tron: Ares y explora los límites de la IA

Keri Russell critica la perfección irreal en Hollywood: “Ser natural es lo más raro ahora”

Debbie Harry, legendaria cantante de Blondie, reveló a la actriz que le gustaría que la interprete en su biopic

Richard Gere reflexiona sobre el secreto de la felicidad y su acercamiento al budismo: “Ayudar a otras personas te hará sentir mejor”