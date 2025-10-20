Mundo

El ministro de Justicia de Francia afirmó que los servicios de seguridad fallaron tras el robo de joyas en el Louvre

“Lo que es seguro es que hemos fallado”, afirmó Gérard Darmanin, y aseguró que la policía detendrá a los autores del hurto

Agentes de policía cerca de la pirámide del museo del Louvre tras los informes de un robo, en París, Francia, 19 de octubre de 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El robo de joyas en el Museo del Louvre este domingo dejó al descubierto fallos en los servicios de seguridad, según el ministro de Justicia francés, Gérard Darmanin.

“Hay muchos museos en París, muchos museos en Francia, con valor incalculable en estos museos”, dijo Darmanin en una entrevista a France Inter. “Lo que es seguro es que hemos fallado”, añadió, y aseguró que la policía detendrá a los autores del robo.

Cuatro hombres permanecen prófugos tras el audaz robo ocurrido poco después de la apertura del museo en la Galería Apolo, donde se exhiben las joyas de Napoleón. Entre las piezas sustraídas destacan la tiara y el collar de las reinas María Amelia y Hortensia, los pendientes a juego, el collar y pendientes de esmeraldas de María Luisa, el broche relicario, así como la tiara y el gran lazo del corpiño de la emperatriz Eugenia. La corona de esta última fue recuperada parcialmente, aunque sufrió daños durante el robo.

La fiscal de París, Laure Beccuau, describió a los delincuentes como un “comando” que actuó con precisión y preparación” y confirmó que el análisis de pruebas, incluido material genético, continúa.

“Tenemos imágenes de las cámaras de seguridad del propio museo y de la ciudad de París. Los hechos demuestran preparación y una forma de organización”, declaró Beccuau a BFMTV.

Cuatro hombres permanecen prófugos tras el audaz robo ocurrido poco después de la apertura del museo en la Galería Apolo, donde se exhiben las joyas de Napoleón

El robo fue ejecutado en apenas siete minutos. Dos de los ladrones ingresaron a la galería tras abrir un hueco en el cristal de una ventana y otros dos subieron por un montacargas, vestidos como obreros con chalecos amarillos. Los delincuentes accedieron por el flanco sur, junto al río Sena, utilizando motos de alta velocidad y un camión para facilitar la entrada.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que la piezas robadas del Museo del Louvre serán recuperadas y que los responsables enfrentarán a la justicia.

“El robo cometido en el Louvre es un atentado contra un patrimonio que apreciamos porque forma parte de nuestra historia. Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia. Se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la fiscalía de París”, expresó Macron en su cuenta en la red social X.

El presidente también vinculó el episodio con el plan “Louvre Nouvelle Renaissance”, el cual contempla fortalecer la seguridad de las colecciones.

“Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura”, dijo Macron.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (REUTERS)

El ministro del Interior, Laurent Núñez, calificó a los responsables como “profesionales” que actuaron sin violencia, mientras que la ministra de Cultura, Rachida Dati, señaló que la evacuación de los visitantes se realizó con “profesionalidad”.

El ex presidente François Hollande calificó el hecho como un “acto grave” y un “atentado contra nuestro patrimonio”. “No descarto ninguna hipótesis sobre el origen de los autores”, indicó Hollande. La fiscal Beccuau aclaró que la hipótesis de injerencia extranjera está “excluida” y se centra en crimen organizado interno.

La Fiscalía de París mantiene abierto un procedimiento por robo en banda organizada y asociación de malhechores, mientras las autoridades continúan buscando a los cuatro delincuentes y evaluando todas las pistas disponibles para recuperar las piezas robadas y esclarecer los hechos.

(Con información de AFP y REUTERS)

