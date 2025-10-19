Mundo

Más de 22.000 personas evacuadas en Filipinas por la llegada de la tormenta tropical “Ramil”

Miles de residentes fueron desplazados en Calabarzon y Bicolandia ante la llegada del fenómeno meteorológico. El tifón amenaza con lluvias torrenciales, inundaciones y olas de hasta dos metros, según autoridades locales

Guardar
En septiembre, hubo al menos
En septiembre, hubo al menos tres muertos y más de 400 mil evacuados por una tormenta tropical en Filipinas (Europa Press)

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de Filipinas reportó este sábado la evacuación de 22.311 personas —aproximadamente 8.000 familias— en las regiones de Calabarzon y Bicolandia ante el inminente paso de la tormenta tropical Ramil (conocida internacionalmente como “Fengshen”).

La tormenta tropical que podría causar lluvias intensas, inundaciones, oleaje de hasta dos metros y hasta ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, según el pronóstico de las autoridades meteorológicas. Filipinas afronta un complicado pasar tras los últimos dos terremotos que sacudieron al país en octubre.

La mayor parte de los desplazados se encuentra en Bicolandia, donde ya se había anunciado la evacuación preventiva de unos 9.000 habitantes de la isla de Catanduanes, que cuenta con una población de 270.000 personas.

El posible impacto de la tormenta obligó a suspender las operaciones en cerca de 40 puertos: tres en Luzón Central, doce en Calabarzon y 26 en Bicolandia. Más de 3.000 pasajeros han visto afectados sus horarios de viaje y casi 1.000 embarcaciones de carga, seis barcos y siete lanchas motorizadas permanecen retenidas en los muelles.

La intensificación de la tormenta
La intensificación de la tormenta Ramil

Filipinas, situado en una de las rutas más activas para ciclones, suele registrar una veintena de tormentas y tifones cada año, que afectan particularmente a sus zonas más vulnerables y pobladas.

El sábado 11 de octubre, el país comenzó con las labores de reconstrucción tras los dos terremotos marinos que sacudieron el sur del país el día anterior, dejando al menos siete muertos, según el balance de las autoridades locales.

El primer sismo, de magnitud 7,4, se registró a unos 43 kilómetros al este de la ciudad de Manay, en Davao Oriental, y a 23 kilómetros de profundidad, desatando el pánico entre los residentes.

Entre las víctimas fatales, se cuentan dos pacientes que murieron de paros cardíacos en un hospital y varias personas sepultadas por un deslizamiento en una aldea minera de oro en Pantukan, Davao de Oro. Un residente también perdió la vida en la ciudad portuaria de Davao y se reportaron cientos de heridos.

Pocas horas después, un segundo sismo de magnitud preliminar 6,8 volvió a sacudir la zona, lo que llevó a las autoridades a emitir nuevas alertas de tsunami y a temer por más daños en infraestructuras ya debilitadas por recientes inundaciones.

Miembros de la Guardia Costera
Miembros de la Guardia Costera de Filipinas (PCG) junto con personal médico llevan suministros médicos a bordo del BRP Teresa Magbanua tras el terremoto de magnitud 6,9 en la provincia de Cebú, en la sede de la PCG en Manila, Filipinas. 1 de octubre de 2025 (REUTERS/Lisa Marie David)

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., indicó que el gobierno evaluó los daños causados por los terremotos y desplegó los equipos de rescate y socorro en las zonas afectadas. Las fuerzas armadas y la Guardia Costera coordinaron evacuaciones inmediatas en áreas costeras, manteniendo activas las líneas de comunicación de emergencia.

Bernardo Alejandro, subadministrador de la Oficina de Defensa Civil, confirmó que el aeropuerto internacional de Davao y varios edificios sufrieron daños. Los temblores sacudieron viviendas y comercios, generando estragos en la región, mientras los propios vecinos colaboraron en despejar caminos y asistir a los afectados.

Cabe recordar que también hubo 72 víctimas fatales por el terremoto de magnitud 6,9 que golpeó el centro de Filipinas antes del doble sismo de la semana pasada.

Varias personas observan un edificio
Varias personas observan un edificio derrumbado en Bogo City, en la provincia de Cebu, Filipinas, el 1 de octubre de 2025, tras un sismo la noche anterior. (AP Foto)

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaFilipinastormenta tropicalRamilCalabarzonBicolandiaFerdinand Marcos Jr.Fengshen

Últimas Noticias

Surtsey, la isla intocable: cómo la vida floreció sin intervención humana en el Atlántico

Formada por una erupción en 1963 frente a las costas de Islandia, se transformó en un laboratorio natural único

Surtsey, la isla intocable: cómo

El papa León XIV canonizará por primera vez a dos beatos de Venezuela: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La santificación, aprobada por el papa Francisco antes de su muerte, marca un momento clave para la fe católica en el país sudamericano, en medio de las denuncias por las detenciones ilegales en manos del régimen de Nicolás Maduro

El papa León XIV canonizará

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron uno de los dos cuerpos de rehenes entregados por Hamas

Los restos de Ronen Engel fueron devueltos este sábado. El proceso de identificación de víctimas sigue activo, mientras las autoridades israelíes reiteran su compromiso de repatriar a todos los cautivos asesinados por el grupo terrorista

Las Fuerzas de Defensa de

Murió Sam Rivers, histórico bajista y fundador de Limp Bizkit

El ícono del metal de los 2000 murió a los 48 años tras mantener una dura y larga batalla contra una grave enfermedad hepática causada por el alcoholismo. La banda anunció la pérdida y el mundo despide su legado

Murió Sam Rivers, histórico bajista

Pakistán y Afganistán acordaron un alto el fuego inmediato tras los ataques fronterizos y la mediación de Qatar

Los gobiernos de ambos países pactaron en Doha detener las hostilidades y establecer mecanismos para una paz duradera. Islamabad exigió a los talibanes actuar contra grupos como el TTP, mientras Kabul advirtió que “se reserva el derecho a responder” ante nuevas violaciones de su territorio

Pakistán y Afganistán acordaron un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Exfuncionaria alerta que la CUN,

Exfuncionaria alerta que la CUN, como la Universidad San José con Juliana Guerrero, gradúa sin cumplir requisitos académicos: “Es la punta del iceberg”

Procurador Gregorio Eljach llama a una “paz electoral” en la víspera de las elecciones a Consejos de Juventud en Colombia

Un trabajador revela un posible robo en su fábrica y termina despedido él mismo: gana el juicio y se llevará más de 20.000 euros

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy y 20 frases para enviar por Whatsapp

Aprende cómo tomar los signos vitales y qué indican sobre la salud de una persona

INFOBAE AMÉRICA
Cheng Li Wun, elegida nueva

Cheng Li Wun, elegida nueva líder del Kuomintang, la principal oposición pro-China de Taiwán

Marruecos ve en las protestas juveniles un catalizador para "acelerar" políticas contra desigualdad y pobreza

Marruecos insta al PP a dejar el Sáhara fuera de la "política interna" de España y alinearse con el Gobierno

La soberanía, entre optimistas y pesimistas

El ex primer ministro Raila Odinga será enterrado esta noche en Bondo tras un funeral de Estado de tres días

ENTRETENIMIENTO

La transformación radical de Eminem:

La transformación radical de Eminem: de la adicción y la oscuridad, a la sobriedad, el ejercicio y una nueva vida familiar

Los momentos más impactantes de “Keeping Up With the Kardashians”: el reality que transformó la fama y la cultura pop

Las impactantes revelaciones del nuevo libro de Kevin Federline y cómo reabre viejas heridas con Britney Spears

El ex esposo de Denise Richards fue arrestado en una corte de Los Ángeles por múltiples cargos de violencia doméstica

Eminem se enamoró de su estilista de confianza, Katrina Malota, tras años de amistad y trabajo