La Guardia Costera de Italia rescató a 91 migrantes y recuperó dos cuerpos en aguas cercanas a la isla Lampedusa

Rescate de migrantes en el Mediterráneo. GUARDIA COSTERA DE ITALIA

La Guardia Costera italiana ha informado este domingo de la recuperación de dos cadáveres y del rescate de 91 migrantes en una intervención en aguas cercanas a la isla de Lampedusa, en el centro del Mediterráneo.

El barco se encontraba a la deriva a unas 16 millas náuticas de la isla italiana cuando fue localizado por un avión de la agencia fronteriza de la UE, dijo la guardia costera en un comunicado, añadiendo que había enviado dos lanchas patrulleras.

“Una vez alcanzada la embarcación, las tripulaciones subieron a bordo a las personas. Durante una inspección bajo cubierta se encontraron más migrantes en estado grave y dos cadáveres, ambos de varones”, ha explicado el organismo de rescate en el comunicado.

Un total de 91 personas han sido rescatadas: “85 hombres, una mujer y cinco presuntos menores”, muchas de las cuales se encontraban en “condiciones de salud precarias”. Han sido trasladadas a Lampedusa y puestas a disposición del personal médico en tierra.

Los supervivientes fueron desembarcados y algunos de ellos trasladados al hospital en helicóptero.

Los migrantes procedían de Pakistán, Eritrea y Somalia. REUTERS/Juan Medina

La agencia de noticias italiana Ansa dijo que 14 de los migrantes estaban en estado grave y tres requirieron intubación.

Ansa dijo que los dos inmigrantes murieron después de inhalar gasolina mientras estaban bajo cubierta, y que otros 14 estaban enfermos por la misma razón.

Los migrantes procedían de Pakistán, Eritrea y Somalia, añadió.

Las lanchas patrulleras CP-301 y CP-336 de la Guardia Costera se desplazaron hasta el lugar y pusieron en marcha la operación de rescate.

Las aguas de Lampedusa fueron escenario de otro desastre migratorio el viernes, cuando unas 20 personas desaparecieron tras un naufragio.

Un total de 91 personas han sido rescatadas: “85 hombres, una mujer y cinco presuntos menores”, muchas de las cuales se encontraban en “condiciones de salud precarias”. (AP foto/Francisco Gentico)

La guardia costera dijo el viernes que 11 personas habían sido rescatadas y se había recuperado un cuerpo, pero el resto de las aproximadamente 30 personas que viajaban en ese barco estaban desaparecidas.

La isla de Lampedusa, situada entre Sicilia y las costas del norte de África, continúa registrando una fuerte presión migratoria y se ha convertido en uno de los principales puntos de llegada de embarcaciones precarias procedentes, principalmente, de Túnez y Libia.

En lo que va de año cerca de 56.000 migrantes han alcanzado Italia a través de la ruta del Mediterráneo central, una cifra ligeramente superior al mismo periodo de 2024, cuando habían llegado unas 55.000 personas.

(con información de EP, EFE y AFP)