Así es el Salón Apolo, la sala del Louvre donde se exhibían las joyas de la Corona francesa robadas

Así es la galería del muso de Louvre que fue robada

Un robo ocurrido en la mañana del domingo 19 de octubre en el Museo del Louvre, en París, ha puesto en el centro de la atención internacional a la Galería de Apolo, un espacio emblemático donde se exhiben algunas de las joyas más valiosas de la historia francesa. Según un comunicado del Ministerio del Interior francés recogido por Reuters, un grupo de ladrones profesionales irrumpió en la sala utilizando una grúa y rompiendo una ventana del piso superior alrededor de las 9:30 hora local, cuando el museo ya había abierto sus puertas al público.

El robo, de aproximadamente cuatro minutos, incluyó la sustracción de objetos de la colección de las joyas de la Corona francesa (objets des Diamants de la Couronne), tras lo cual los asaltantes huyeron en motocicletas. El suceso provocó el cierre total del museo durante la jornada, de acuerdo con un mensaje en la cuenta oficial del Louvre en X.

La Galería de Apolo, símbolo de arte y poder, fue escenario de un robo que conmocionó a Francia (Museo del Louvre)

La Galería de Apolo se encuentra en el corazón del Museo del Louvre, sobre el ala Denon y con vista al río Sena. Con más de sesenta metros de longitud y una bóveda de casi quince metros de altura, este salón representa tres siglos de historia, arte y poder en Francia. El espacio fue concebido tras un devastador incendio en 1661 y reconstruido por orden de Luis XIV, conocido como el “Rey Sol”. El arquitecto Louis Le Vau y el pintor Charles Le Brun diseñaron la galería para glorificar el reinado de Luis XIV a través del símbolo de Apolo, dios de la luz, la música y las artes. El techo, decorado con escenas mitológicas, muestra a Apolo conduciendo su carro solar, rodeado por las estaciones y las constelaciones, una alusión directa al poder monárquico y a la supremacía de la luz.

El espacio que alberga siglos de poder y cultura francesa se convierte en escenario de un atraco que reaviva el debate sobre la protección de obras maestras y reliquias nacionales (Museo del Louvre)

A lo largo de sus paredes, la galería integra molduras doradas, medallones de mármol y retratos alegóricos. La luz natural que penetra a través de los ventanales refuerza el carácter solar del espacio. El conjunto fue completado en el siglo XIX por Félix Duban y Eugène Delacroix, quien pintó “Apolo venciendo a la serpiente Pitón” (1851), obra que domina la bóveda central.

Corona real en la Galería Apolo (Museo del Louvre)

Desde finales del siglo XIX, la Galería de Apolo alberga la colección de las joyas de la Corona francesa (objets des Diamants de la Couronne), que incluye tanto algunas de las joyas originales de la monarquía como piezas históricas y objetos en piedra dura pertenecientes a los monarcas. Entre los objetos más destacados figuran el Diamante Regent de 140 quilates, adquirido por Luis XV; el Diamante Hortensia, vinculado a María Antonieta y Napoleón Bonaparte; la corona de Luis XV, la espada de coronación de Carlos X y una selección de copas y vasos de materiales preciosos, todos ellos dispuestos en vitrinas a lo largo del salón.

El espacio ha pasado de residencia real a sala imperial y finalmente a museo. Tras la venta de la mayor parte de las joyas de la Corona en 1887, las piezas restantes se conservaron como patrimonio nacional e integran las colecciones del Louvre. Cada restauración y conservación ha buscado mantener el equilibrio entre el esplendor original y su función pública actual.

Nave de lapislázuli conocida como 'El barco de Neptuno', también exhibida en el salón Apolo del Louvre (Museo del Louvre)

La ministra de Cultura, Rachida Dati, señaló a TF1 que el robo fue llevado a cabo por profesionales y que una de las joyas fue localizada fuera del museo, aparentemente perdida durante la huida. Las autoridades francesas han abierto una investigación para determinar el valor de lo sustraído y reforzar las medidas de seguridad del museo, el cual fue visitado por 8,7 millones de personas en 2024. El presidente Emmanuel Macron había anunciado meses antes un plan de remodelación para responder al incremento de visitantes que supera la capacidad original de las instalaciones.

El robo en la Galería de Apolo no solo representa una agresión al patrimonio material, sino que ha suscitado inquietudes sobre la seguridad de un símbolo cultural cuya carga histórica y artística trasciende fronteras.