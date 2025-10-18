Mundo

El Ejército de Israel informó que la Cruz Roja recibió los restos de dos rehenes en Gaza

Tras recibir por parte de los terroristas de Hamas dos ataúdes con los cuerpos de los cautivos, el organismo internacional los trasladó hacia territorio israelí como parte del pacto humanitario vigente

Un vehículo de la Cruz Roja transporta los cuerpos de rehenes que permanecieron retenidos en Gaza (REUTERS/Dawoud Abu Alkas/Archivo)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron la noche del sábado que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió otros dos cuerpos de rehenes fallecidos que estaban en manos del grupo terrorista palestino Hamas en la Franja de Gaza.

“Según la información proporcionada por la Cruz Roja, dos ataúdes de rehenes fallecidos han sido transferidos a su custodia y se dirigen hacia autoridades de las FDI y de la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) en la Franja de Gaza”, señaló la institución en un comunicado.

Los cuerpos, cuya identidad no fue revelada de inmediato, fueron exhumados este mismo sábado en Gaza y recogidos por el CICR en el sur del enclave, donde tuvo lugar el traspaso de manos de milicianos de Hamas. Posteriormente, la Cruz Roja procedió a la transferencia hacia el puesto militar israelí dentro de la Franja, donde el procedimiento incluye una breve ceremonia a cargo de un rabino castrense.

Los restos serán trasladados luego al Centro de Medicina Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, para su identificación.

La devolución de los cuerpos se enmarca en los compromisos adoptados entre Israel y Hamas como parte de la más reciente tregua en el conflicto, vigente desde hace dos semanas. El acuerdo establecía que el grupo terrorista debía entregar los restos de 28 rehenes en 72 horas desde el inicio del alto el fuego, aunque una parte significativa de las entregas se realizó fuera de este plazo.

Milicianos de Hamas montaron guardia mientras vehículos de la Cruz Roja (no aparecen en la imagen) transportaban los cadáveres de los rehenes (REUTERS/Dawoud Abu Alkas/Archivo)

Portavoces de Hamas aseguraron, mediante un comunicado difundido en su canal de Telegram y recogido por Al Jazeera, que la recuperación de los cuerpos enfrenta serias dificultades debido a la destrucción en grandes áreas de la Franja, la presencia de artefactos explosivos sin detonar y el control militar israelí de varias zonas. “La recuperación de los cadáveres restantes requiere un equipo especializado para extraerlos de los escombros”, subrayó la organización armada.

El gobierno israelí ha solicitado a través de sus portavoces que el proceso de devolución se acelere, presionando para la identificación y retorno de todos los cadáveres.

El viernes por la noche, Hamas ya había entregado los restos de otros dos rehenes. El Centro de Medicina Forense Abu Kabir confirmó posteriormente la identidad de uno de ellos como Eliyahu Margalit, de 75 años, fallecido el 7 de octubre de 2023 durante la masacre de Hamas en el sur de Israel. Además, medios palestinos difundieron imágenes de excavadoras trabajando en buscar otro cuerpo en Khan Younis, donde, según el diario israelí Yedioth Ahronot, pudieron estar tratando de localizar a Amiram Cooper, rehén que podría haber muerto tras el colapso del túnel en el que fue retenido.

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu condicionó este sábado la reapertura del cruce fronterizo de Rafah, ubicado en el sur de la Franja de Gaza, a la entrega total de los cuerpos de los rehenes fallecidos que aún permanecen en el enclave.

Antes de la guerra, Rafah era la principal vía de tránsito para los 2,3 millones de habitantes de Gaza hacia Egipto y el mundo exterior, con mercancías y civiles cruzando a diario. Tras el ataque terrorista de Hamas contra el sur de Israel en octubre de 2023, el cruce permaneció cerrado salvo excepciones para evacuaciones médicas.

(Con información de AFP, EFE y EP)

