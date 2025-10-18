Mundo

Cuáles son los grupos perseguidos por los terroristas de Hamas en Gaza tras el alto el fuego con Israel

El grupo extremista palestino ha ejecutado en la calle a presuntos colaboradores: “De norte a sur, la mano de Radea está golpeando los antros de la traición y la colaboración en este momento”

Guardar
Terroristas de Hamas (REUTERS/Hatem Khaled)
Terroristas de Hamas (REUTERS/Hatem Khaled)

Apenas un día después de que entrara en vigor el alto el fuego en Gaza, los terroristas de Hamas se lanzaron a perseguir a todos aquellos clanes y milicias que, según aseguran, colaboraron con Israel a lo largo de los dos años de guerra en la Franja. En algunos casos, el grupo ha ejecutado en la calle a los presuntos colaboradores.

“De norte a sur, la mano de Radea está golpeando los antros de la traición y la colaboración en este momento”, anunció el pasado sábado en su canal de Telegram la fuerza Radea, una unidad de la policía de Hamas en Gaza dedicada a la persecución de bandas de saqueadores o presuntos colaboracionistas con Israel.

El domingo pasado se viralizaron las imágenes de los agentes encapuchados de esta unidad combatiendo a tiros con miembros de uno de los mayores clanes de la ciudad de Gaza (norte), los Dogmush. El lunes, los videos mostraban a esos agentes de Hamas ejecutando con disparos en la cabeza a siete detenidos, presuntamente de este clan, en plena calle.

El Ministerio de Interior gazatí -controlado por Hamas- anunció que amnistiaría entre el 14 y el 19 de octubre a todos aquellos que se entregaran tras haberse unido a bandas si no habían cometido asesinatos. Tras esa fecha, dijo que aplicará “medidas firmes”.

Los terroristas de Hamas ejecutaron públicamente a siete hombres en Gaza poniendo en riesgo el cese el fuego

Yasser Abu Shabab, uno de los principales objetivos

Radea persigue tanto a milicias independientes como a algunos clanes armados a los que acusa de disparar contra la “resistencia” (combatientes de Hamas y otras organizaciones), colaborar con Israel y los mercenarios (estadounidenses que aseguraban el reparto de alimentos) o robar la ayuda humanitaria.

Uno de los grandes objetivos de Hamas con estas redadas es Yasser Abu Shabab, que encabeza una milicia conocida como las “Fuerzas Populares”.

Está asentado en Rafah (sur), que continúa siendo una zona militarizada israelí. Desde allí se dedica a asegurar el flujo de camiones de ayuda humanitaria que acceden al enclave desde el sur con el beneplácito del Ejército.

Antes de ocupar este rol era conocido tanto por las organizaciones internacionales en la Franja como por los propios gazatíes por encabezar una banda que asaltaba esos mismos camiones para robar su contenido.

Desde que comenzó la tregua, Abu Shabab ha publicado en su perfil de Facebook videos conduciendo con música a través de las ruinas de Rafah, lugar al que Hamas no tiene acceso por la presencia israelí.

Sus “Fuerzas Populares” tienen réplicas en el norte y en el centro de Gaza, donde también son perseguidas por la policía de Hamas.

Abu Shabab compartió en sus redes el video de una milicia bajo el nombre “Ejército Popular” apostada en el norte de Gaza, en la que un portavoz desmiente que Hamas haya acabado con ellos.

Según pudo conocer la agencia de noticias EFE, un periodista gazatí recibió el jueves un mensaje de texto de un número desconocido en el que se lee: “¡El Ejército Popular en la región central sigue firme e inquebrantable!”.

La rama central está vinculada con el clan Abu Mughsaib. En verano concedió entrevistas asegurando que se dedicaba a custodiar los camiones con ayuda humanitaria y que sus miembros habían sido atacados tanto por Hamas como por las fuerzas armadas israelíes.

Los terroristas de Hamas persiguen
Los terroristas de Hamas persiguen a clanes que habrían colaborado con Israel durante los dos años de guerra

Dogmush, la milicia de Al Astal y Halles

Más allá de estas milicias, la policía de Hamas asegura haber recuperado el control en las áreas dominadas por dos clanes: los Dogmush del barrio de Sabra y la milicia de Hussam Al Astal, que se encontraba en Qizzar al Najar, en la Gobernación de Jan Yunis (sur).

La fuerza Radea mantuvo en ellas una redada de unas 15 horas entre el domingo y el lunes, durante la que detuvo a más de 60 miembros de ambos grupos.

Días después, el clan al que pertenece Al Astal, Al Majida, lanzó un comunicado anunciando su “apoyo total al Gobierno y sus autoridades” y llamando a todos sus miembros a cumplir la ley.

En el barrio de Shujaiya de la ciudad de Gaza opera una milicia conocida como Halles. Según pudo conocer EFE en la capital, el martes la fuerza Radea se enfrentó contra la milicia, sin que hayan trascendido más detalles al respecto.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (Alex Kolomoisky/POOL/Pool vía REUTERS)

Colaboración con Israel

Hamas no ha probado la colaboración de estos clanes y grupos con Israel. En casos como el de Abu Shabab, Al Astal o los Halles, es visible al haberse movido por áreas militarizadas de Israel sin problemas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció en junio estar armando a milicias del enclave: “Bajo el consejo de oficiales de seguridad, hemos activado a los clanes en Gaza que se oponen a Hamas. ¿Cuál es el problema?”, dijo en un video difundido en redes.

Un miembro de la familia Dogmush, Shrouq Mohammed, escribió un comunicado en su perfil de Facebook asegurando que los ancianos de su familia se habían negado a colaborar con Israel. A finales de septiembre, una serie de ataques israelíes en Sabra acabaron con la vida de al menos 25 de sus miembros.

En otro comunicado, reconoció que algunos miembros de su familia habían cometido “abusos” y “violaciones” de la ley.

Aunque inicialmente el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que había dado “permiso” a Hamas para llevar a cabo las persecuciones, posteriormente les amenazó si seguían ejecutando a gazatíes: “No tendremos más remedio que entrar y matarles”.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteHamasGazaIsraelÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAGuerra en GazaRadeaDogmushYasser Abu Shabab

Últimas Noticias

El régimen talibán y Pakistán retoman el diálogo en Doha tras los recientes enfrentamientos fronterizos

Las partes buscan rebajar las tensiones luego de varios días de ataques. Islamabad manifestó su expectativa de que las negociaciones conduzcan a la paz y estabilidad regional

El régimen talibán y Pakistán

Ucrania rescató a un adolescente y a dos militares que estaban en condiciones de esclavitud en territorio ocupado por Rusia

Los operativos tuvieron lugar en las regiones de Kherson y Lugansk. Para el joven de 17 años existía riesgo inminente de reclutamiento forzado, mientras que uno de los uniformados había estado más de tres años desaparecido

Ucrania rescató a un adolescente

Los líderes europeos reafirmaron su respaldo a Kiev tras la reunión de Zelensky con Trump: “Ucrania necesita un plan de paz”

Luego de su visita a la Casa Blanca, el mandatario ucraniano mantuvo este sábado una conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; entre otros

Los líderes europeos reafirmaron su

El régimen de Irán afirmó que ya no está sujeto a las restricciones sobre su programa nuclear

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado con motivo a la expiración del acuerdo firmado hace 10 años con las potencias occidentales

El régimen de Irán afirmó

Rusia lanzó un nuevo ataque con 600 drones en Ucrania tras la reunión de Zelensky y Trump: hay al menos un herido

El ejército ruso bombardeó una zona residencial y una institución educativa en su última ofensiva por la madrugada del sábado. No se reportaron víctimas fatales y el Servicio de Emergencias extinguió los incendios

Rusia lanzó un nuevo ataque
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sujeto mató a su hijastra

Sujeto mató a su hijastra y dejó al borde de la muerte al enamorado en Yurimaguas

Tercer recorrido de la procesión del Señor de los Milagros: ¿Cuál es la ruta del anda del Cristo Moreno para este domingo 19 de octubre?

Petro tras salida de alto oficial de los EE. UU.: “Me gustaría invitar al almirante Alvin Hosley con su familia a Cartagena, a la casa de huéspedes”

Segunda procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del anda de este sábado 18 de octubre

¿Qué pasa si no hay compatibilidad sexual?

INFOBAE AMÉRICA
El papa León XIV defendió

El papa León XIV defendió el matrimonio cristiano frente a modelos de uniones “pasajeras y egoístas”

Un buque mercante se incendia tras el impacto de un proyectil cerca de Yemen

El régimen talibán y Pakistán retoman el diálogo en Doha tras los recientes enfrentamientos fronterizos

Ignacio Novo publica su nuevo libro 'El tiempo que nunca perdí': "La necesidad de cambiar es algo profundamente humano"

Ucrania rescató a un adolescente y a dos militares que estaban en condiciones de esclavitud en territorio ocupado por Rusia

ENTRETENIMIENTO

La millonaria propuesta que no

La millonaria propuesta que no logró convencer a los creadores de Breaking Bad para cambiar el final de la serie

Martin Scorsese: una infancia atravesada por la violencia y la fe que forjaron a la leyenda del cine

El día que nació MTV: demandas, controversia racial y más

“No sabes cómo defenderte. Cómo pedir un respiro”: la confesión de Finn Wolfhard sobre el impacto de la fama tras Stranger Things

Carlos Santana desmiente campaña contra Bad Bunny y celebra su llegada al Super Bowl