Mundo

Una madre inventó que su hijo tenía cáncer para recaudar fondos

La australiana Michelle Bodzsar simuló la enfermedad del pequeño de 6 años. Le afeitó la cabeza, lo vendó y lo mantuvo en una silla de ruedas, con el objetivo de aparentar que recibía radioterapia

Por Faustino Cuomo

Guardar
Michelle Bodzsar engañó a familiares,
Michelle Bodzsar engañó a familiares, amigos y a una escuela privada durante meses, recolectando más de USD 20.000 (foto: Captura de pantalla/ 7News Adelaide)

Michelle Bodzsar, una mujer australiana de 45 años, confesó el último 16 de octubre haber inventado el diagnóstico de cáncer ocular de su hijo para obtener donaciones por parte del público y de la escuela privada a la que asistía el menor. El caso, resuelto en los últimos días, conmovió y sorprendió a la comunidad de West Lakes, en Adelaide.

Las primeras sospechas surgieron hacia finales de 2024, cuando Bodzsar comenzó a publicar imágenes y mensajes desgarradores en redes sociales. En sus publicaciones, describía el supuesto calvario que atravesaba su hijo, mencionando situaciones como “gritos de angustia al tomar la medicina” y asegurando: “Quitaré el dolor de ti tanto como pueda para que no tengas que sentirlo”.

El niño fue presentado con
El niño fue presentado con la cabeza afeitada y vendajes para simular tratamientos médicos (foto: Facebook/Michelle)

El engaño y una manipulación “solidaria”

La simulación no solo se centró en un relato en redes sociales; Bodzsar llevó adelante un elaborado plan. De acuerdo con 7News Adelaide, la mujer afeitó la cabeza de su hijo, lo mantuvo vendado y en silla de ruedas, y difundió imágenes que sostenían la farsa del agresivo tratamiento.

Según PEOPLE, el nivel de manipulación fue tal que Bodzsar terminó por convencer al propio niño de que padecía la enfermedad.

La recaudación empezó en noviembre de 2024 y se prolongó hasta el 13 de diciembre del mismo año, período durante el cual la comunidad local y la escuela privada del niño realizaron donaciones que, según las fuentes, oscilaron entre USD 7.000 y casi USD 22.000.

Las campañas de recaudación recibieron dosis variables de dinero, la mayoría entre USD 500 y USD 1.000, aunque una de las aportaciones individuales alcanzó los USD 3.000. La descripción en la página de recaudación, citada por Daily Mail, afirmaba: “El joven [nombre del niño], de seis años, fue diagnosticado con cáncer ocular. Es etapa 1”. En uno de los mensajes en Facebook, Bodzsar escribió que era “insoportable” ver a su hijo “pasar por esto”.

Además de lo recaudado en línea, la escuela privada en la que estudiaba el menor también se vio involucrada, creyendo que estaba ayudando a financiar un tratamiento médico urgente.

La manipulación psicológica involucró tanto
La manipulación psicológica involucró tanto al hijo como a su hermano menor (foto: Captura de pantalla/ 7News Adelaide)

Confesión y un desenlace en la justicia

Las primeras investigaciones iniciadas por la policía determinaron pronto que el niño no recibía ninguna atención médica y desmantelaron el engaño. “Nuestra investigación ha confirmado que el niño no busca tratamiento médico. Creemos que esta enfermedad ficticia está causando un grave daño psicológico al menor y a su hermano”, declararon las autoridades en rueda de prensa, citado por News.com.au.

En diciembre de 2024, Michelle Bodzsar fue arrestada. Su esposo, Ben Stephen Miller, también fue detenido y acusado, aunque posteriormente fue exonerado de todos los cargos en mayo de 2025, como indicaron 7News Adelaide y PEOPLE. Durante el proceso judicial, la mujer enfrentó inicialmente más de 60 cargos, entre ellos criminal negligencia y engaño, pero gracias a la aceptación de un acuerdo, la mayoría se retiraron tras su declaración de culpabilidad.

En la audiencia del 16 de octubre, realizada mediante videoconferencia desde la Prisión de Mujeres de Adelaide, Bodzsar mantuvo la compostura hasta el momento de declararse culpable, cuando se cubrió el rostro con las manos y rompió en llanto, de acuerdo con 7News Adelaide. Finalmente, la mujer admitió un cargo por actos que probablemente causaron daño a su hijo y 10 cargos de engaño.

Michelle Bodzsar permanece en prisión
Michelle Bodzsar permanece en prisión a la espera de la sentencia definitiva por el fraude (foto: Captura de pantalla/ 7News Adelaide)

Las repercusiones que generó el fraude

El impacto del caso fue doble. Por un lado, causó un grave daño psicológico al niño y su hermano, quienes fueron arrastrados a una mentira tan convincente que el menor llegó a creer en su propio sufrimiento y enfermedad. Por otro lado, la comunidad, movilizada por la intención de ayudar, fue víctima de manipulación emocional, destinando recursos y afecto a una causa ficticia.

El magistrado Patrick Hill ordenó la permanencia en custodia de Bodzsar hasta la audiencia de sentencia prevista para noviembre de 2025. Hasta ese momento, la mujer permanece bajo arresto preventivo.

El caso dejó al descubierto no solo la capacidad de manipulación individual, sino las vulnerabilidades de los sistemas solidarios cuando la confianza es traicionada. Lo que comenzó como una campaña movilizadora terminó, finalmente, en una dura lección sobre los límites y riesgos de la credibilidad pública y la necesidad de reforzar los mecanismos de control en las campañas de recaudación de fondos en línea.

Temas Relacionados

Michelle BodzsarFraude solidarioCáncer ocularWest LakesAdelaidaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo la legalización del tatuaje en Corea del Sur transforma el panorama artístico y social tras años de clandestinidad

Nuevas perspectivas surgen en un entorno donde la creatividad busca espacios de expresión y la aceptación social se redefine con cada trazo

Cómo la legalización del tatuaje

Sus padres decían que estaba desaparecida pero llevaba 27 años secuestrada en su propia casa

Mirella fue encontrada en Swietochlowice, Polonia. Nunca había visitado a un médico, ni obtenido un documento de identidad, ni siquiera había salido a caminar o se había asomado al balcón

Sus padres decían que estaba

En medio del alto el fuego, siete soldados paquistaníes murieron en un atentado suicida cerca de la frontera afgana

La frágil tregua vence este viernes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que puede ayudar a resolver el conflicto

En medio del alto el

La Casa Blanca aseguró que India ya redujo el consumo de petróleo ruso en un 50%

Fuentes de Nueva Delhi dijeron que el recorte aún no era visible, aunque podría reflejarse en las cifras de importación de diciembre o enero

La Casa Blanca aseguró que

Israel señalizará el límite de la línea amarilla que divide Gaza: “Cualquier intento de cruzar será respondido con fuego”

El ministro de Defensa, Israel Katz, reiteró que la medida servirá para “advertir a los terroristas de Hamas” sobre cualquier violación del acuerdo territorial vigente

Israel señalizará el límite de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comprar en vez de alquilar:

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

Cuál es la calidad del aire en la CDMX en este inicio de fin de semana

Colombia será sede de World of Coffee 2027 y el Mundial de Cafés Filtrados: qué implica para el país

Aeronáutica desmiente carta del sindicato de trabajadores donde aseguran que la seguridad de la operación aérea en el país es deficiente: “La seguridad aérea es un intangible no negociable”

INFOBAE AMÉRICA
Atari recupera la consola doméstica

Atari recupera la consola doméstica Intellivision en una versión retro con 45 juegos integrados

Kiev y Bratislava acercan posturas con un nuevo paquete de ayuda a la infraestructura energética ucraniana

El Partido Comunista de China expulsa a nueve altos cargos del Ejército acusados de corrupción

Vendidas más de un millón de entradas para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México

Kelly Reichardt cuenta en “Mente maestra” una visión inesperada sobre los robos de arte

ENTRETENIMIENTO

Quentin Tarantino revela cuál es

Quentin Tarantino revela cuál es la única trilogía perfecta del cine: “Es algo que no suele ocurrir nunca”

De Hollywood a Dharamsala: Richard Gere y el Dalai Lama, una amistad que se convierte en película

La confesión de Jennifer Aniston: el reto actoral que la incomoda y seduce

La decisión de Timothée Chalamet que marcó su carrera: por qué donó lo que ganó en una polémica película

Los 10 K-dramas y shows más populares en Corea del Sur para disfrutar este fin de semana