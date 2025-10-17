Mundo

La ONU confirmó que la ayuda humanitaria llega a Gaza pero pidió que se autorice el ingreso de más camiones

El Programa Mundial de Alimentos informó que tras la tregua en Oriente Medio el ingreso de víveres logró reactivar panaderías y centros de distribución en el enclave

Por Francisco González Tomadin

El acceso de ayuda alimentaria
El acceso de ayuda alimentaria a Gaza permanece muy por debajo de las necesidades tras la reciente tregua (Reuters)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la emergencia alimentaria en la Franja de Gaza persistirá durante un periodo prolongado tras la tregua entre Israel y Hamas.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), a través de su portavoz Abeer Etefa, indicó que se requerirá tiempo para reducir la hambruna declarada oficialmente.

Abeer Etefa, portavoz del Programa
Abeer Etefa, portavoz del Programa Mundial de Alimentos, advierte que reducir la hambruna en Gaza tomará tiempo y coordinación internacional (Captura de video)

Durante la reciente pausa mediada por Estados Unidos, la ONU logró ingresar unas 3.000 toneladas de alimentos a Gaza en pocos días, aunque esta cantidad cubre solo una fracción de la demanda. Entre el sábado y el miércoles cruzaron 230 camiones con ayuda, alcanzando principalmente el sur del enclave, ya que no todos los puntos de acceso y distribución están habilitados.

El despliegue operativo inmediato se centra en cinco centros activos; el objetivo a corto plazo es expandirse hasta 145 puntos y asegurar la producción básica, como el pan a través de nueve panaderías en funcionamiento, según informó la agencia AFP.

El Programa Mundial de Alimentos
El Programa Mundial de Alimentos advierte que revertir la hambruna en Gaza llevará varios meses (Reuters)

El PMA estima que será necesario incrementar la asistencia para llegar a 1,6 millones de personas en los próximos tres meses. Organizaciones como la Cruz Roja y la Media Luna Roja reclaman que los pasos terrestres permanezcan abiertos para permitir el acceso seguro y permanente a las comunidades, especialmente en el contexto de las hostilidades y los controles existentes.

Miles de familias dependen exclusivamente
Miles de familias dependen exclusivamente de la ayuda internacional para sobrevivir (Europa Press)

El PMA reconoce que las operaciones en el norte de Gaza y la ciudad de Gaza casi no existen por el cierre de los pasos de Zikim y Erez y por el mal estado de las carreteras, según cuenta The Guardian.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre brotes de enfermedades como meningitis, diarreas y afecciones respiratorias, agravadas por la destrucción de infraestructuras sanitarias y el hacinamiento. De los 36 hospitales preexistentes, sólo 13 funcionan parcialmente.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, afirmó que para estabilizar la situación deberán ingresar miles de camiones semanalmente. Gran parte de la ayuda permanece detenida en países limítrofes hasta que se abran y agilicen más puntos de acceso.

Tom Fletcher, jefe humanitario de
Tom Fletcher, jefe humanitario de la ONU, advierte que se necesitan miles de camiones de ayuda semanalmente en Gaza (Reuters)

El avance sobre el terreno depende de la cooperación entre Israel, Hamas y las organizaciones internacionales, además de la apertura de todos los corredores fronterizos.

En el plano político, Israel mantiene como condición la devolución de los cuerpos de rehenes fallecidos para no reanudar las operaciones militares, mientras persisten los problemas de alimentación en Gaza.

Israel exige la devolución de
Israel exige la devolución de cuerpos de rehenes fallecidos para frenar la reanudación de la ofensiva (Reuters)

Hamas plantea que la identificación y recuperación de estos restos requiere asistencia tecnológica y condiciones de seguridad, además de la inclusión de la perspectiva de un Estado palestino para alcanzar una salida sostenible.

La ONU considera que estabilizar y ampliar la distribución de alimentos, junto con el acceso sin trabas, será decisivo para frenar la emergencia nutricional y sanitaria en Gaza en las próximas semanas.

Temas Relacionados

ONUGazaHambruna en GazaGuerra Israel Hamas

