Donald Trump anunció planes para construir un Arco del Triunfo en Washington

Durante una cena de gala en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos presentó maquetas del monumento con el que busca celebrar los 250 años de independencia

El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca en Washington el 14 de octubre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado sus planes para construir un arco del triunfo en una de las entradas a la ciudad de Washington con el objetivo de conmemorar los 250 años de la independencia del país, celebración que tendrá lugar el próximo 4 de julio. El mandatario reveló esta iniciativa la noche del miércoles durante una cena de gala en la Casa Blanca con donantes involucrados en el financiamiento de un nuevo salón de baile en la residencia presidencial.

Durante el evento, Trump, un magnate inmobiliario antes de asumir la presidencia, presentó tres maquetas del monumento, indicando que su preferencia es la de mayor tamaño, la cual estaría coronada por una escultura de la diosa romana de la Libertad. Según detalló, el monumento se emplazaría cerca del Monumento a Lincoln, en el extremo opuesto del puente de Arlington, punto de entrada a la capital desde el estado de Virginia.

Trump destacó la relevancia simbólica del proyecto y aseguró ante los asistentes que “Va a ser realmente hermoso. Creo que será fantástico”, según sus declaraciones durante la cena de gala.

Desde su retorno a la presidencia en enero pasado, Trump ha impulsado varias iniciativas para marcar su impronta en la capital federal. Entre estas acciones se encuentra la pavimentación del Jardín de Rosas de la Casa Blanca, la redecoración del Despacho Oval con elementos dorados y la construcción de un salón de baile que replica el estilo de su mansión de Mar-a-Lago en Florida.

Trump remodela la Casa Blanca con nuevos mástiles para banderas

Durante su primer mandato, Donald Trump ya había dejado su impronta en la Oficina Oval con una serie de cambios estéticos: instaló una nueva alfombra y sustituyó las cortinas rojas que habían acompañado al expresidente Barack Obama por unas de tono dorado, símbolo de su gusto por la ostentación, según reportó CBS News. Desde su regreso, las transformaciones del despacho presidencial se han intensificado, reflejando no solo un estilo personal, sino también una intención de marcar una nueva etapa política.

En materia de seguridad, el presidente ha desplegado la Guardia Nacional en Washington para combatir la criminalidad, una medida que se ha tomado en contra de la postura de las autoridades locales demócratas. Además, Trump se autoproclamó director del Centro Kennedy, el principal teatro nacional de artes escénicas, y ordenó una revisión a los contenidos del Instituto Smithsonian (Smithsonian Institution), organismo encargado de los más importantes museos de la ciudad, con el fin de adecuar su orientación a sus conceptos políticos.

(Con información de EFE)

