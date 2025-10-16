Mundo

Al menos cuatro soldados muertos tras el estallido de una bomba en un autobús del ministerio de Defensa sirio

La televisora estatal Al-Ikhbariah reportó que la explosión ocurrió en la carretera que une las ciudades orientales de Deir el-Zour y Mayadeen. El reporte detalló que los soldados trabajaban en una instalación en la región petrolífera, que limita con Irak

Guardar
Fuerzas de seguridad sirias montan
Fuerzas de seguridad sirias montan guardia en Siria. (AP foto/Omar Albam)

Una bomba explotó el jueves en un autobús del Ministerio sirio de Defensa en el este del país, matando a cuatro soldados e hiriendo a otros, informó el ministro de Petróleo del país.

El ministro de Petróleo, Mohammed al-Bashir, dijo en la plataforma social X que los soldados fueron asesinados y heridos cuando se dirigían a trabajar como guardias en una instalación petrolera.

La televisora estatal Al-Ikhbariah reportó que la explosión ocurrió en la carretera que une las ciudades orientales de Deir el-Zour y Mayadeen. El reporte detalló que los soldados trabajaban en una instalación en la región petrolífera, que limita con Irak.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, indicó que tres soldados murieron y nueve resultaron heridos en el ataque.

Nadie se ha atribuido el ataque, pero se sabe que la zona alberga células durmientes del grupo Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés), que fue derrotado en Siria en 2019.

El ISIS, que una vez controló grandes partes de Siria e Irak, se opone al nuevo gobierno de Damasco encabezado por el presidente interino Ahmad al-Sharaa, quien fue una vez el jefe de la rama de Al Qaeda en Siria y sostuvo batallas contra EI.

El atentado terrorista ocurrió en la carretera que une la localidad de Al Mayadín con Deir al Zur, capital de la provincia homónima, donde perecieron cuatro guardias de seguridad y otras nueve personas resultaron heridas, según un comunicado del Ministerio de Energía.

Mohamed Bashir, quien encabeza el
Mohamed Bashir, quien encabeza el llamado "Gobierno de Salvación" de HTS. (Foto de Omar HAJ KADOUR / AFP)

El departamento gubernamental precisó que en el autobús atacado viajaba personal asignado a la protección de un yacimiento petrolero y agregó que entre las víctimas también hay algunos civiles, sin aclarar cuántos.

“El Ministerio afirma que este ataque criminal no disuadirá a su personal de seguir llevando a cabo sus deberes para proteger las instalaciones petroleras, y garantizar la continuidad del trabajo y la producción pese a todos los desafíos que enfrenta la región”, reza la nota.

Las autoridades sirias no han atribuido el ataque a ningún grupo en concreto, aunque el Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó en un comunicado que se habría tratado de la explosión de un artefacto explosivo improvisado colocado por una potencial célula de la formación yihadista Estado Islámico (EI).

Pese a que fue derrotado territorialmente en Siria en 2019, el grupo aún está activo en diversas áreas del vasto desierto central del país.

Allí, ya solía llevar a cabo ataques contra autobuses con soldados pertenecientes al anterior régimen, pues la compleja orografía del terreno permite a sus miembros lanzar emboscadas o colocar bombas para luego retirarse a escondrijos naturales sin ser atrapados con facilidad.

Este mismo jueves, la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) anunció el lanzamiento de dos nuevas operaciones contra células de la formación yihadista en Deir al Zur, donde controlan parte del territorio.

(Con información de AP y EFE)

Temas Relacionados

Siriaministerio de Defensa sirio

Últimas Noticias

Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest

El legendario guía nepalí falleció a los 92 años en Katmandú, dejando atrás un legado en la historia del alpinismo y una comunidad que lo recuerda por su energía y compromiso con la montaña

Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente

Turquía quiere sustituir a Irán y rodear a Israel

El especialista Ely Karmon advierte de que Ankara podría salir muy beneficiada del acuerdo de Gaza, con peligrosas repercusiones para la región

Turquía quiere sustituir a Irán

Israel prometió continuar con su ofensiva tras la muerte del jefe militar de los hutíes: “Los alcanzaremos a todos”

La eliminación del alto mando militar se produjo en ataques aéreos sobre Saná y otras posiciones insurgentes

Israel prometió continuar con su

Pakistán y Afganistán mantienen un frágil alto el fuego de 48 horas

El impacto de la crisis se siente en la frontera, donde los principales pasos permanecen completamente cerrados. Este bloqueo paraliza una arteria comercial vital para la economía afgana e impide el paso de refugiados

Pakistán y Afganistán mantienen un

La Policía de Canadá aseguró que al menos siete carteles de la droga de México, El Salvador y Venezuela operan en el país

Se trata de la Mara Salvatrucha, el Cartel del Golfo, el Cartel de Sinaloa, la Familia Michoacana, Carteles Unidos, el Tren de Aragua y el Cartel de Jalisco Nueva Generación

La Policía de Canadá aseguró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fiscalía anunció investigación a cuentas

Fiscalía anunció investigación a cuentas en redes sociales que difundieron información falsa sobre atentado a Miguel Uribe Turbay

Gustavo Petro respalda sanción de la SIC a la Dimayor y equipos por prácticas anticompetitivas: “No debe haber carteles ni monopolios empresariales”

Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, fue citado en el Congreso para informar sobre la Marcha Nacional

El cantante Ramoncín explica por qué casi un 20% de jóvenes valoran positivamente el franquismo: “Hay gente que vivió muy bien”

Los albañiles aumentan en España y cada vez son más mayores, más de la mitad supera los 45 años

INFOBAE AMÉRICA
Gonzalo Moreno (ASSITEJ), Premio Nacional

Gonzalo Moreno (ASSITEJ), Premio Nacional de Artes Escénicas para Infancia: "La administración tiene que dialogar más"

Bruselas desembolsa 123 millones a países de los Balcanes para reformas que les alineen con estándares UE

Un tribunal israelí extiende seis meses más la detención del director del hospital Kamal Aduan en Gaza

Mueren cuatro miembros de las fuerzas de seguridad por la explosión de una bomba en el este de Siria

Israel insiste en que Hamás retrasa de manera deliberada la entrega del resto de cadáveres de los rehenes

ENTRETENIMIENTO

La razón detrás de la

La razón detrás de la separación de Tom Cruise y Ana de Armas

Sigourney Weaver anticipó el futuro de Avatar: “Las próximas películas serán más oscuras, acordes a los tiempos actuales”

Kim Kardashian recordó uno de sus momentos más infames: el día que lloró tras perder sus aretes en el mar

La bailarina de Britney Spears rompe el silencio tras acusaciones de infidelidad de Kevin Federline

El adiós a Diane Keaton: la actriz que rompió moldes y conquistó Hollywood con su autenticidad