Al menos cuatro soldados muertos tras el estallido de una bomba en un autobús del ministerio de Defensa sirio

Fuerzas de seguridad sirias montan guardia en Siria. (AP foto/Omar Albam)

Una bomba explotó el jueves en un autobús del Ministerio sirio de Defensa en el este del país, matando a cuatro soldados e hiriendo a otros, informó el ministro de Petróleo del país.

El ministro de Petróleo, Mohammed al-Bashir, dijo en la plataforma social X que los soldados fueron asesinados y heridos cuando se dirigían a trabajar como guardias en una instalación petrolera.

La televisora estatal Al-Ikhbariah reportó que la explosión ocurrió en la carretera que une las ciudades orientales de Deir el-Zour y Mayadeen. El reporte detalló que los soldados trabajaban en una instalación en la región petrolífera, que limita con Irak.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, indicó que tres soldados murieron y nueve resultaron heridos en el ataque.

Nadie se ha atribuido el ataque, pero se sabe que la zona alberga células durmientes del grupo Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés), que fue derrotado en Siria en 2019.

El ISIS, que una vez controló grandes partes de Siria e Irak, se opone al nuevo gobierno de Damasco encabezado por el presidente interino Ahmad al-Sharaa, quien fue una vez el jefe de la rama de Al Qaeda en Siria y sostuvo batallas contra EI.

El atentado terrorista ocurrió en la carretera que une la localidad de Al Mayadín con Deir al Zur, capital de la provincia homónima, donde perecieron cuatro guardias de seguridad y otras nueve personas resultaron heridas, según un comunicado del Ministerio de Energía.

Mohamed Bashir, quien encabeza el llamado "Gobierno de Salvación" de HTS. (Foto de Omar HAJ KADOUR / AFP)

El departamento gubernamental precisó que en el autobús atacado viajaba personal asignado a la protección de un yacimiento petrolero y agregó que entre las víctimas también hay algunos civiles, sin aclarar cuántos.

“El Ministerio afirma que este ataque criminal no disuadirá a su personal de seguir llevando a cabo sus deberes para proteger las instalaciones petroleras, y garantizar la continuidad del trabajo y la producción pese a todos los desafíos que enfrenta la región”, reza la nota.

Las autoridades sirias no han atribuido el ataque a ningún grupo en concreto, aunque el Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó en un comunicado que se habría tratado de la explosión de un artefacto explosivo improvisado colocado por una potencial célula de la formación yihadista Estado Islámico (EI).

Pese a que fue derrotado territorialmente en Siria en 2019, el grupo aún está activo en diversas áreas del vasto desierto central del país.

Allí, ya solía llevar a cabo ataques contra autobuses con soldados pertenecientes al anterior régimen, pues la compleja orografía del terreno permite a sus miembros lanzar emboscadas o colocar bombas para luego retirarse a escondrijos naturales sin ser atrapados con facilidad.

Este mismo jueves, la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) anunció el lanzamiento de dos nuevas operaciones contra células de la formación yihadista en Deir al Zur, donde controlan parte del territorio.

(Con información de AP y EFE)