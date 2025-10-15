Mundo

Un mural con grafitis transforma la catedral de Canterbury y desata un debate cultural en Inglaterra

La intervención artística HEAR US, con frases provocadoras en los muros del icónico templo inglés, reavivó discusiones sobre inclusión, arte contemporáneo y el papel de los espacios religiosos en la sociedad actual

Por Celeste Sawczuk

Guardar
La catedral de Canterbury exhibe
La catedral de Canterbury exhibe grafitis temporales y desata polémica internacional - (La catedral de Canterbury)

Una serie de frases en rojo, escritas con tipografía de grafiti y planteando preguntas como “¿Por qué creaste el odio cuando el amor es mucho más poderoso?”, cubrieron temporalmente los muros de la catedral de Canterbury.

Esta intervención artística, titulada HEAR US, transformó uno de los templos más emblemáticos de Inglaterra en el centro de un debate internacional sobre arte contemporáneo, patrimonio y representación social, tras recibir críticas de figuras como el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance y el empresario Elon Musk.

La instalación, presentada oficialmente al público el 17 de octubre de 2025, es obra del poeta Alex Vellis y la curadora Jacqueline Creswell. Ambos lideraron una serie de talleres con comunidades marginadas —incluyendo personas punjabíes, miembros de la diáspora “negra” y “marrón”, neurodivergentes y la población LGBTQIA+— para responder colectivamente a la pregunta: “¿Qué le preguntarías a Dios?”.

De este proceso surgieron decenas de frases y preguntas, como “¿Cuál es la arquitectura del cielo?”, o “¿Por qué eres indiferente al sufrimiento?”, expuestas ahora en las paredes y columnas de la catedral, según detalló BBC News.

La intervención artística “HEAR US”
La intervención artística “HEAR US” reaviva el debate sobre arte, patrimonio e inclusión en la catedral de Canterbury - (La catedral de Canterbury)

Aunque la apariencia de las frases recuerda al grafiti tradicional, la catedral aclaró que se trata de adhesivos temporales y no de pintura directa sobre la piedra histórica.

El objetivo, según Creswell, fue promover la inclusión y la representación, transformando el espacio sagrado en un lugar donde las voces diversas puedan ser escuchadas, validando sus experiencias y fomentando un sentido de pertenencia, como recogió ARTnews. Vellis, por su parte, subrayó en declaraciones a BBC News que el proyecto “trata sobre la comunidad, el uso de la voz y el cambio”.

El respaldo institucional resultó explícito. David Monteith, deán de Canterbury, afirmó en un comunicado que la exposición “intencionalmente construye puentes entre culturas, estilos y géneros” y permite “recibir los dones de los jóvenes, que tienen mucho que decir y de quienes necesitamos aprender”.

La exposición, impulsada por Alex
La exposición, impulsada por Alex Vellis y Jacqueline Creswell, recoge preguntas de comunidades marginadas - (La catedral de Canterbury)

La catedral, fundada en el año 597 y visitada por casi 9,8 millones de personas en 2024, defendió la iniciativa como una forma de conectar su legado histórico con los desafíos y voces del presente.

La reacción pública resultó polarizada. En redes sociales, la instalación recibió tanto elogios como duras críticas, como las de JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y Elon Musk.

Pero ellos no fueron los únicos, diversos usuarios y comentaristas calificaron la obra de “sacrílega” o compararon el resultado con “un aparcamiento subterráneo en Peckham”, mientras que algunos clérigos y activistas lamentaron lo que consideran una “desecración” del espacio sagrado.

La catedral defiende la iniciativa
La catedral defiende la iniciativa como un puente entre su legado histórico y los desafíos actuales - (La catedral de Canterbury)

La controversia trascendió el ámbito local, alimentada por el contexto de tensiones dentro de la Iglesia de Inglaterra tras la reciente designación de Sarah Mullally como arzobispa de Canterbury y sus posturas progresistas, en especial sobre la inclusión de parejas del mismo sexo.

En este clima, la exposición sirvió de catalizador para debates más amplios sobre el papel del arte contemporáneo en espacios religiosos y la representación de comunidades históricamente excluidas.

Frente a las críticas, tanto los artistas como la catedral defendieron el proyecto. Vellis, en respuesta a los comentarios, publicó en su cuenta de Instagram: “Después de un fin de semana en el que la gente intentó destrozarme en línea, solo puedo decir que desprenden una energía muy pequeña”.

La catedral defiende la iniciativa
La catedral defiende la iniciativa como un puente entre su legado histórico y los desafíos actuales - (REUTERS/Muvija M)

La catedral, por su parte, destacó que la exposición dialoga con la propia historia del edificio, que conserva en sus muros grafitis históricos como marcas de canteros, cruces y símbolos realizados por peregrinos a lo largo de los siglos, según BBC News.

El trasfondo histórico de la catedral de Canterbury, reconstruida en estilo gótico tras un incendio en 1067 y considerada una de las joyas arquitectónicas de Inglaterra, aportó otra capa al debate.

La presencia de inscripciones y marcas antiguas en sus muros se utilizó como argumento para quienes defienden la legitimidad de nuevas intervenciones artísticas, mientras que los detractores insistieron en la necesidad de preservar la estética y el significado original del lugar.

Temas Relacionados

Catedral de CanterburyHEAR USArte contemporáneoAlex VellisJacqueline CreswellComunidades marginadasJD VanceNewsroom BUE

Últimas Noticias

Bajo dominio hutí en Yemen: temor, control de la ayuda y vidas marcadas por el castigo y la lealtad

Organizaciones internacionales alertan sobre incrementos en la crisis alimentaria y detenciones arbitrarias de trabajadores humanitarios en el país

Bajo dominio hutí en Yemen:

El Consejo de Estado francés decidió mantener la inhabilitación política de la ultraderechista Marine Le Pen tras su condena por malversación

El máximo tribunal administrativo de Francia rechazó el recurso presentado por la líder de Agrupación Nacional, quien buscaba evitar la ejecución inmediata de la sentencia que le impide competir en las presidenciales de 2027

El Consejo de Estado francés

“Viví una pesadilla”: el activista cubano Luis Robles contó detalles de su vida en prisión bajo el régimen castrista

El ex preso cubano narró los abusos y la persecución que sufrió durante sus cuatro años de encarcelamiento, tras participar en una protesta pacífica en La Habana

“Viví una pesadilla”: el activista

Una nueva oleada de ataques rusos dejó a Ucrania sin electricidad y agrava la escasez de suministros para el invierno

Los ataques contra plantas eléctricas y depósitos de gas afectaron gravemente el suministro energético en regiones clave como Kiev, Odesa y Lviv

Una nueva oleada de ataques

El Ejército de Estados Unidos pidió a Hamas que ponga fin a la violencia contra civiles en Gaza y se desarme “sin demora”

El jefe del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, instó al grupo terrorista palestino a detener las ejecuciones y respetar el alto el fuego promovido por Washington

El Ejército de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guardianas del alma de una

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

“Esto es el resultado de la ‘paz cocal’ de Petro”: María Fernanda Cabal responde a los enfrentamientos en Guaviare

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Es posible que estés obligado a trabajar los fines de semana y no lo sepas”

Enrique Gómez aseguró que Abelardo de la Espriella ganará en primera vuelta las elecciones presidenciales de 2026: “Los colombianos saben que este es un pésimo gobierno”

El Colegio de la Abogacía porteña presentó su primer sistema arbitral de resolución de conflictos

INFOBAE AMÉRICA
EE.UU. ofrece a China prorrogar

EE.UU. ofrece a China prorrogar la tregua arancelaria si retira los controles de exportación de tierras raras

El tenista español Carlos Alcaraz se medirá a Fritz en semifinales del 'Six Kings Slam'

El brazo armado de Hamás anuncia la entrega de los cuerpos de otros dos rehenes

Bajo dominio hutí en Yemen: temor, control de la ayuda y vidas marcadas por el castigo y la lealtad

Borrell cree que aumentar el gasto en defensa al 5% es "un capricho autoritario de EEUU": "No tiene mucha lógica"

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears llamó a Justin

Britney Spears llamó a Justin Timberlake la noche antes de casarse con Kevin Federline

‘La Pasión de Cristo 2′: el nuevo intérprete de Jesús causa polémica en redes

Así reaccionó Kim Kardashian cuando le confesaron una infidelidad: “Estaba en una posición difícil”

La emotiva confesión de Sean Penn sobre Jack Nicholson: “Fue como un ángel sobre mi hombro”

Bella Hadid se sinceró sobre su batalla contra la ansiedad y la depresión: “No tengan miedo de pedir ayuda”