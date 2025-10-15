Mundo

Ucrania atacó una terminal de petróleo rusa en Crimea y provocó incendio masivo en un punto militar clave

Un bombardeo nocturno de las fuerzas de Kiev afectó tanques de combustible esenciales para el suministro logístico de las tropas del Kremlin en la península

Ucrania atacó una terminal de petróleo rusa en Crimea y provocó incendio masivo en un punto militar clave (REUTERS/ARCHIVO)

Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron nuevamente una terminal petrolera en la ciudad de Feodosia, ubicada en la península de Crimea y bajo control de Rusia. Según la versión de Kiev, el ataque, perpetrado el lunes por la noche, provocó un incendio a gran escala en las instalaciones de la terminal de Morskoi Neftianoi, donde se vieron afectados 16 tanques de combustible que anteriormente habían salido ilesos de un bombardeo previo. El Estado Mayor de la Defensa de Ucrania indicó que la terminal representa un “importante enlace logístico” para el suministro de combustible a las tropas rusas, con una capacidad de almacenamiento superior a 190.000 metros cúbicos.

Las autoridades de Ucrania subrayaron que sus fuerzas han intensificado los ataques contra infraestructuras rusas vinculadas al petróleo y al gas durante los últimos meses, con el objetivo de impactar económicamente a Rusia y dificultar el suministro logístico del Ejército ruso, desplegado en suelo ucraniano desde la invasión iniciada en febrero de 2022.

Rusia derribó 59 drones ucranianos tras ofensiva contra infraestructuras estratégicas

En respuesta, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó a través de su canal oficial en Telegram que se registraron ataques en Crimea por parte de Ucrania durante las últimas dos noches, sin mencionar los daños causados a su infraestructura. Rusia dijo que las defensas antiaéreas derribaron, tan solo en la pasada noche, 59 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones de Rusia y la península de Crimea. El parte castrense detalla que 39 de estos aparatos fueron destruidos en cinco regiones fronterizas con Ucrania, cuatro sobre Crimea, tres sobre el mar Negro, doce en la región de Volgogrado y uno en la región de Oriol, estas dos últimas no colindantes con Ucrania. Como consecuencia de estos ataques, los aeropuertos de Volgogrado, Nizhni Nóvgorod, Nizhnikamsk y Ufá suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos.

Estos episodios siguen a una serie de ataques ucranianos realizados la semana pasada, en los que Kiev empleó drones y misiles de largo alcance contra una planta de municiones en Sverdlov, situada en la región de Nizhni Nóvgorod, así como contra otra terminal petrolera y un importante depósito de armas detrás de las líneas rusas. Según el Estado Mayor ucraniano, el bombardeo sobre la planta de municiones causó múltiples explosiones y un incendio, afectando a unas instalaciones que abastecen a las fuerzas rusas con munición de aviación y artillería.

Zelensky destaca avance de la industria militar ucraniana y anuncia exportaciones de armas

El presidente Volodimir Zelensky, en declaraciones recogidas por medios internacionales, señaló que Ucrania ha recurrido principalmente a armas de desarrollo nacional para realizar estos ataques y que la industria armamentística del país está aumentando su capacidad pese a la mayor envergadura militar y económica de Rusia. Zelensky aseguró que más del 40% de las armas utilizadas actualmente en el frente son de fabricación ucraniana o coproducidas con Ucrania; en 2023, la producción nacional entregó 2,4 millones de proyectiles al frente.

El líder ucraniano añadió que el país ya ha iniciado acuerdos para exportar el excedente de su producción militar a Europa, Estados Unidos y Oriente Medio, y espera que estas ventas comiencen a finales de este año. Según Zelensky, esto permitiría a Ucrania financiar la adquisición de sistemas sofisticados externos, como los sistemas de defensa aérea Patriot estadounidenses, para cubrir necesidades defensivas no satisfechas por la industria nacional.

