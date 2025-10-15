Mundo

Estados Unidos establecerá precios mínimos para combatir la “manipulación del mercado” de China en tierras raras

El secretario del Tesoro Bessent afirma que Trump tiene “excelente relación” con Xi Jinping mientras ambos países intercambian aranceles sobre minerales estratégicos

Guardar
El secretario del Tesoro, Scott
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla mientras él y el Representante de Comercio, Jamieson Greer, celebran una rueda de prensa al margen de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, D.C., Estados Unidos. 15 de octubre de 2025 (REUTERS/Ken Cedeño)

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó este miércoles que el Gobierno de Donald Trump establecerá precios mínimos en diversas industrias para “combatir la manipulación del mercado por parte de China”.

“China ha expulsado del mercado a competidores extranjeros en la industria de las tierras raras durante las últimas dos décadas al utilizar su dominio global en refinación y procesamiento para reducir drásticamente los precios”, afirmó Bessent durante una entrevista con la cadena CNBC.

Según Bessent, para enfrentarse a “una economía no sujeta a las leyes del mercado como la de China” es “necesario implementar una política industrial”.

“Por lo tanto, vamos a establecer precios mínimos y la compra a plazos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, y lo haremos en diversas industrias”, afirmó Bessent, quien recalcó que EEUU necesita “establecer una reserva mineral estratégica”.

En la entrevista, Bessent afirmó también que, pese a todo, están teniendo “iniciativas de acercamiento” con China que incluyen “reuniones de trabajo” con vistas a limar asperezas en un momento en el que se ha reavivado el pulso comercial entre ambos países.

FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores transportan
FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores transportan tierra que contiene elementos de tierras raras para su exportación en un puerto de Lianyungang, provincia de Jiangsu, China. 31 de octubre de 2010 (REUTERS/Stringer)

“Ha habido muchas iniciativas de acercamiento. Lo bueno es que China tiene, como siempre, una gran delegación en todas partes. Tienen una gran delegación aquí en el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el Banco Mundial, así que nos estamos reuniendo con ellos. Son reuniones de trabajo”, dijo.

Agregó que Trump tiene “una excelente relación” con su homólogo chino, Xi Jinping, y que la razón por la que la tensión no se ha intensificado aún más es “el nivel de confianza” entre los dos líderes.

“Nosotros no queremos un desacople, pero tenemos herramientas para responder a sus restricciones (a las tierras raras), por ejemplo tenemos minerales que también son importantes para sus cadenas de suministro”, señaló Bessent, que dijo espera mantener pronto conversaciones con su par chino, el viceprimer ministro He Lifeng, antes de la reunión que Trump y Xi tienen previsto mantener a finales de octubre en Corea del Sur.

Bessent reconoció que China controla más del 70% de la producción mundial de tierras raras y casi el 90% de su procesamiento, y que EEUU debe “recuperar industrias estratégicas”, ya sea esa u otras como la farmacéutica, la de semiconductores o la de la construcción naval.

“Este problema de las tierras raras se venía gestando durante décadas. Todas las administraciones anteriores deberían estar avergonzadas. El presidente Trump intentó resolverlo en su último mandato y los ambientalistas se enfurecieron. Así que aquí estamos”, manifestó.

ARCHIVO - Trabajadores utilizan maquinaria
ARCHIVO - Trabajadores utilizan maquinaria para excavar en una mina de tierras raras en el condado de Ganxian, en la provincia central china de Jiangxi, el 30 de diciembre de 2010 (Chinatopix via AP, Archivo)

China impuso el lunes sanciones a cinco filiales estadounidenses de la surcoreana Hanwha Ocean por motivos de seguridad nacional, y ayer aplicó aranceles especiales sobre los buques de propiedad, operación o bandera estadounidense.

EEUU, que impone desde ayer también recargos a las embarcaciones chinas, ha amenazado con gravámenes del 100% a todos los productos chinos el 1 de noviembre en respuesta a las nuevas restricciones chinas a la exportación de tierras raras.

Las tensiones comerciales entre Washington y Beijing se han reavivado durante la segunda presidencia de Donald Trump, con aranceles recíprocos que alcanzaron niveles de tres dígitos en un momento.

Ambas partes han reducido los niveles de tensión, pero su tregua sigue siendo frágil y está programada para expirar a principios de noviembre.

Desde los últimos controles relacionados con las tierras raras, Trump ha amenazado con un arancel adicional del 100% a los bienes provenientes de China a partir de noviembre también.

Temas Relacionados

tierras rarasEstados UnidosChinaGuerra comercialaranceles

Últimas Noticias

Wall Street sube con fuerza impulsado por resultados de bancos y empresas tecnológicas

El optimismo en torno a la inteligencia artificial y los beneficios bancarios compensaron las preocupaciones por la economía estadounidense

Wall Street sube con fuerza

Científicos alertan sobre los riesgos de alimentar tiburones tras el mortal ataque en Hadera

El reciente caso en la costa de Israel reabre el debate sobre la relación entre las prácticas de alimentación manual y el inesperado comportamiento agresivo observado en tiburones areneros, una especie antes considerada inofensiva

Científicos alertan sobre los riesgos

Reino Unido sancionó a las dos principales petroleras de Rusia en su mayor paquete de castigos hasta la fecha

Sólo el gigante público Rosneft produce el 6 por ciento del crudo global y casi la mitad del ruso. Junto a Lukoil, ambas compañías exportan 3,1 millones de barriles de petróleo al día

Reino Unido sancionó a las

Funcionarios ucranianos se reunieron con los fabricantes de los misiles Tomahawk previo al encuentro de Trump y Zelensky

Mientras se prepara el encuentro de los dos presidentes, delegados de Kiev fueron recibidos por ejecutivos de Lockheed Martin y Raytheon para fortalecer acuerdos militares: buscan obtener misiles de largo alcance y sistemas de defensa aérea

Funcionarios ucranianos se reunieron con

El sobrino de Arafat regresó a Cisjordania: propuso que Hamas se desarme y se convierta en partido político

Nasser al-Qudwa fue readmitido en Fatah tras cuatro años de autoexilio y presentó una hoja de ruta para el enclave. Criticó la corrupción y advirtió: “Los palestinos solo pueden ser gobernados por palestinos”

El sobrino de Arafat regresó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guardianas del alma de una

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

Alerta por nuevo amago de incendio en Real Plaza Centro Cívico moviliza a unidades de Bomberos

Andrea Valdiri habló sobre los esfuerzos de su preparación para la pelea contra Yina Calderón y aseguró que le han exigido más a ella: “Están que se me salen las lágrimas”

El caballo del papa León XIV, un curioso regalo que rememora su llegada a los pueblos más alejados del Perú cabalgando

“No más con el uribismo”: la frase con la que Daniel Quintero incendió su ya quebrada relación con Iván Cepeda

INFOBAE AMÉRICA
Bessent avanza que EEUU ha

Bessent avanza que EEUU ha doblado el paquete de ayuda a Argentina hasta los 34.366 millones de euros

EEUU advierte a Rusia de que impondrá "costes" si no da pasos para la paz en Ucrania

Gobierno de Canadá y sindicatos culpan a los aranceles de EEUU del traslado de producción de Stellantis

La ONU confirma la entrega de un mayor volumen de ayuda en Gaza pero pide la apertura de nuevos cruces

Noboa atribuyó el coche bomba en Guayaquil a la “desesperación” de las mafias golpeadas por operativos mineros

ENTRETENIMIENTO

La emotiva confesión de Sean

La emotiva confesión de Sean Penn sobre Jack Nicholson: “Fue como un ángel sobre mi hombro”

Bella Hadid se sinceró sobre su batalla contra la ansiedad y la depresión: “No tengan miedo de pedir ayuda”

Kim Kardashian genera polémica por lanzar una tanga de vello púbico con su marca Skims

Paris Jackson recibió 65 millones de dólares de la fortuna de su padre: continúa la tensión con los administradores del patrimonio

Kim Kardashian comparte nuevos detalles de su “tóxico” matrimonio con Kanye West: “No sabía qué me iba a pasar al despertar”