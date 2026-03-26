Nepal vuelve a subir el combustible y prepara restricciones de tráfico por la crisis

Katmandú, 26 mar (EFE).- Nepal aumentó este jueves el precio de los combustibles más de un 8 %, completando una subida acumulada del 16 % en solo dos semanas, mientras las autoridades se preparan para un agravamiento del impacto económico y los problemas de suministro derivados de la guerra en Oriente Medio.

Tras este nuevo ajuste, el precio de la gasolina se sitúa en las 187 rupias nepalíes (1,24 dólares) por litro, frente a las 172 anteriores, mientras que el diésel, fundamental para el transporte público y de mercancías, y el queroseno subieron 15 rupias hasta alcanzar las 167 rupias (1,11 dólares) por litro, según informó la corporación estatal Nepal Oil Corporation (NOC).

La NOC, que mantiene un monopolio estatal, justificó la medida por la imposibilidad de absorber la escalada de los precios internacionales del petróleo.

La entidad advirtió de que, de no ajustar los precios domésticos, se enfrentaría a pérdidas millonarias que comprometerían los pagos a su único proveedor, la Indian Oil Corporation (IOC).

"En esta situación, y para proteger los intereses del consumidor, hemos utilizado el fondo de estabilización de precios disponible para limitar el aumento a 15 rupias por litro", señaló la corporación en un comunicado.

La crisis energética ha llevado a las autoridades nepalíes a comercializar cilindros de gas de cocina en formatos de 7,1 kilogramos, la mitad de la capacidad estándar de 14,2 kg, en un intento por racionar el suministro y evitar el desabastecimiento en los hogares.

Además, el Gobierno ha iniciado los preparativos para imponer la regla de circulación por matrícula "par e impar" para vehículos privados y públicos.

Esta restricción, que ya se utilizó durante la pandemia, busca reducir el consumo de combustible ante el temor de que las interrupciones en la cadena de suministro global se prolonguen debido al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. EFE