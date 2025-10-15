Mundo

Egipto confirmó la creación de un comité de 15 tecnócratas para administrar Gaza tras el alto el fuego

El canciller egipcio, Badr Abdelatty, dijo que el grupo fue aprobado por Israel, Hamas y otras facciones palestinas. Además, supervisará la gestión civil y la reconstrucción del enclave bajo la coordinación de un Consejo de Paz presidido por Donald Trump

Guardar
El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Egipto confirmó este martes la selección de un comité administrativo palestino de 15 miembros como parte de los esfuerzos para gestionar la Franja de Gaza tras el reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas, mediado por el presidente estadounidense Donald Trump.

La estructura del nuevo comité, integrada por personalidades consideradas tecnócratas, busca centralizar la administración y supervisar la recuperación civil y humanitaria de la población gazatí.

El canciller egipcio, Badr Abdelatty, comunicó que los nombres de los integrantes ya fueron verificados por Israel y aprobados por todas las facciones palestinas, incluida Hamas.

Necesitamos desplegarlos para atender la vida cotidiana de la población de Gaza, y que el Consejo de Paz supervise el flujo de fondos que se destinarán a la reconstrucción”, explicó Abdelatty a la agencia de noticias The Associated Press al referirse a la misión del comité y a la figura del Consejo, que estaría encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El comité de 15 tecnócratas
El comité de 15 tecnócratas supervisará la gestión civil y la reconstrucción del enclave bajo la coordinación de un Consejo de Paz presidido por Donald Trump (REUTERS/Ammar Awad)

El canciller añadió que Hamas ofreció respaldo al plan y “no participará en la administración durante el periodo transitorio”, comprometiéndose solo a aceptar la presencia del ente de tecnócratas, a fin de asegurar servicios y logística esenciales.

Abdelatty también aseguró que el cumplimiento del acuerdo exige la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de la Franja, permitir la llegada de ayuda humanitaria y garantizar la seguridad de los civiles mediante el despliegue efectivo del comité.

Israel debe cumplir con la retirada para permitir las operaciones administrativas y la entrega de ayuda”, insistió el ministro, al tiempo que subrayó que la reactivación de la vida normal en Gaza dependerá del acceso ininterrumpido a suministros y fondos para la reconstrucción. Además, Egipto convocará una cumbre internacional de recuperación y reconstrucción con apoyo de Alemania y Estados Unidos, donde se discutirán mecanismos de financiamiento y coordinación internacional.

Egipto confirmó la creación de
Egipto confirmó la creación de un comité de 15 tecnócratas para administrar Gaza tras el alto el fuego (REUTERS/Mahmoud Issa)

En paralelo a los anuncios diplomáticos, fuentes oficiales reportaron a la prensa internacional que El Cairo acordó con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) el despliegue de más de 100 funcionarios, entre administrativos y personal de seguridad, para reabrir el paso fronterizo de Rafah en las próximas horas.

Esta reapertura, coordinada también con la misión europea que supervisará el cruce, representa un paso clave para restaurar la entrada de ayuda humanitaria y bienes. Las autoridades explicaron que, hasta el cierre completo de Rafah en mayo de 2024 tras el control del área por parte del ejército israelí, era el único punto de acceso al enclave palestino fuera del control israelí.

La reanudación del tráfico a través de Rafah, aclararon, se organiza en preparación para el ingreso de maquinaria pesada y el inicio de labores de limpieza y remoción de escombros, etapa fundamental para despejar calles y recuperar accesos urbanos y hospitalarios en Gaza.

Fuentes oficiales reportaron a la
Fuentes oficiales reportaron a la prensa internacional que El Cairo acordó con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) el despliegue de más de 100 funcionarios, entre administrativos y personal de seguridad, para reabrir el paso fronterizo de Rafah (REUTERS/Stringer)

Numerosos camiones con maquinaria pesada están listos en la frontera, esperando la autorización para ingresar y empezar los trabajos de limpieza”, señaló un funcionario egipcio bajo condición de anonimato.

Las autoridades egipcias resaltaron que su esfuerzo apunta a “agilizar la distribución de ayuda humanitaria y médica, así como asegurar la reconstrucción funcional del enclave”. Además, puntualizaron que el plan se desarrolla en total coordinación con todas las partes involucradas, así como con organismos internacionales y humanitarios. No confirmaron si en la apertura inicial se permitirá el tránsito de personas o solo de ayuda, aunque subrayaron que cualquier decisión se ajustará a los lineamientos del alto el fuego suscrito recientemente.

El acuerdo de alto el fuego, firmado en Sharm el Sheij durante una cumbre de paz copresidida por Donald Trump y el mandatario egipcio Abdelfatah al Sisi, sirvió de base para un intercambio humanitario y de prisioneros. Hamas entregó a Israel a 20 rehenes vivos y los cuerpos de cuatro israelíes fallecidos, y debe entregar próximamente los restos de otras 24 personas, mientras que Israel liberó a cientos de prisioneros palestinos, muchos de los cuales fueron deportados vía Egipto.

El mismo acuerdo prevé la apertura progresiva de todos los cruces con Gaza y la entrada diaria de hasta 600 camiones con alimentos, medicinas y otros insumos críticos. Tras la firma, más de 400 camiones cruzaron de Egipto a Gaza a través de Kerem Shalom, aunque la operación fue suspendida temporalmente debido a procedimientos de seguridad para el traslado de prisioneros palestinos, y por el cierre del cruce durante una festividad religiosa judía.

(Con información de The Associated Press y EFE)

Temas Relacionados

Franja de GazaEgiptoIsraelAyuda humanitariaBadr AbdelattyÚltimas Noticias AméricaEl CairoRafahAdministración de la Franja de Gaza

Últimas Noticias

La ONU estimó que la reconstrucción de Gaza requerirá de al menos USD 70.000 millones

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reclamó la apertura total de los puntos fronterizos para permitir la entrada de combustible, medicamentos y material de reconstrucción, clave para enfrentar la crisis humanitaria en el enclave

La ONU estimó que la

El presidente de Siria viajará a Moscú para reunirse con Putin por primera vez

Ahmed al Shara buscará “reestructurar las relaciones bilaterales” en su primera visita a Rusia desde la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre

El presidente de Siria viajará

El Reino Unido envió más de 85.000 drones militares a Ucrania en los últimos seis meses

El aumento de la cooperación internacional impulsa el desarrollo conjunto de sistemas de interceptación y entrenamiento especializado

El Reino Unido envió más

El primer acero reciclado con energía solar en solo dos horas revoluciona la relojería en Suiza

Con hornos impulsados por 500 espejos, esta nueva tecnología logra temperaturas récord y convierte residuos en material de lujo destinado a la producción de esta emblemática industria local. Qué otras áreas podrían beneficiarse

El primer acero reciclado con

Zelensky ordenó el control militar de Odesa tras retirarle la ciudadanía a su alcalde por posesión de pasaporte ruso

La administración central asumirá la gestión de la ciudad portuaria del mar Negro, alegando la necesidad de fortalecer la protección frente a amenazas externas y resolver cuestiones de seguridad pendientes

Zelensky ordenó el control militar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 11 millones de

Más de 11 millones de jóvenes están habilitados para votar en las elecciones juveniles de Colombia: esto es todo lo que debe saber

Personería le pone la lupa a bares que operan bajo la figura de sindicatos en Bogotá

Presupuesto General de la Nación 2026: solo tres congresistas firmaron la ponencia para el segundo debate en el Senado

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 14 de octubre

Cierran esta estación de la Línea B del Metro CDMX de manera temporal por festejos

INFOBAE AMÉRICA
La ONU estimó que la

La ONU estimó que la reconstrucción de Gaza requerirá de al menos USD 70.000 millones

El presidente de Siria viajará a Moscú para reunirse con Putin por primera vez

El Reino Unido envió más de 85.000 drones militares a Ucrania en los últimos seis meses

El primer acero reciclado con energía solar en solo dos horas revoluciona la relojería en Suiza

La Autoridad Palestina condena las ejecuciones "extrajudiciales" llevadas a cabo por Hamás en Gaza

ENTRETENIMIENTO

La apuesta física de Chris

La apuesta física de Chris Pratt: ataduras reales en un thriller futurista que ya intriga a fanáticos

Gone Before Goodbye: la novela de Reese Witherspoon que desafía estereotipos y apuesta por más mujeres en ciencia

Slash recordó su experiencia junto a Michael Jackson: “Ser famoso está bien, pero ese tipo de fama es algo más extremo”

Katy Perry lanza una indirecta sobre su romance con Justin Trudeau durante un concierto en Londres

Quién es Jaakko Ohtonen, el actor que será Jesús resucitado en la secuela de “La pasión de Cristo”