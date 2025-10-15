Egipto confirmó la creación de un comité de 15 tecnócratas para administrar Gaza tras el alto el fuego

El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Egipto confirmó este martes la selección de un comité administrativo palestino de 15 miembros como parte de los esfuerzos para gestionar la Franja de Gaza tras el reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas, mediado por el presidente estadounidense Donald Trump.

La estructura del nuevo comité, integrada por personalidades consideradas tecnócratas, busca centralizar la administración y supervisar la recuperación civil y humanitaria de la población gazatí.

El canciller egipcio, Badr Abdelatty, comunicó que los nombres de los integrantes ya fueron verificados por Israel y aprobados por todas las facciones palestinas, incluida Hamas.

“Necesitamos desplegarlos para atender la vida cotidiana de la población de Gaza, y que el Consejo de Paz supervise el flujo de fondos que se destinarán a la reconstrucción”, explicó Abdelatty a la agencia de noticias The Associated Press al referirse a la misión del comité y a la figura del Consejo, que estaría encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El comité de 15 tecnócratas supervisará la gestión civil y la reconstrucción del enclave bajo la coordinación de un Consejo de Paz presidido por Donald Trump (REUTERS/Ammar Awad)

El canciller añadió que Hamas ofreció respaldo al plan y “no participará en la administración durante el periodo transitorio”, comprometiéndose solo a aceptar la presencia del ente de tecnócratas, a fin de asegurar servicios y logística esenciales.

Abdelatty también aseguró que el cumplimiento del acuerdo exige la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de la Franja, permitir la llegada de ayuda humanitaria y garantizar la seguridad de los civiles mediante el despliegue efectivo del comité.

“Israel debe cumplir con la retirada para permitir las operaciones administrativas y la entrega de ayuda”, insistió el ministro, al tiempo que subrayó que la reactivación de la vida normal en Gaza dependerá del acceso ininterrumpido a suministros y fondos para la reconstrucción. Además, Egipto convocará una cumbre internacional de recuperación y reconstrucción con apoyo de Alemania y Estados Unidos, donde se discutirán mecanismos de financiamiento y coordinación internacional.

Egipto confirmó la creación de un comité de 15 tecnócratas para administrar Gaza tras el alto el fuego (REUTERS/Mahmoud Issa)

En paralelo a los anuncios diplomáticos, fuentes oficiales reportaron a la prensa internacional que El Cairo acordó con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) el despliegue de más de 100 funcionarios, entre administrativos y personal de seguridad, para reabrir el paso fronterizo de Rafah en las próximas horas.

Esta reapertura, coordinada también con la misión europea que supervisará el cruce, representa un paso clave para restaurar la entrada de ayuda humanitaria y bienes. Las autoridades explicaron que, hasta el cierre completo de Rafah en mayo de 2024 tras el control del área por parte del ejército israelí, era el único punto de acceso al enclave palestino fuera del control israelí.

La reanudación del tráfico a través de Rafah, aclararon, se organiza en preparación para el ingreso de maquinaria pesada y el inicio de labores de limpieza y remoción de escombros, etapa fundamental para despejar calles y recuperar accesos urbanos y hospitalarios en Gaza.

Fuentes oficiales reportaron a la prensa internacional que El Cairo acordó con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) el despliegue de más de 100 funcionarios, entre administrativos y personal de seguridad, para reabrir el paso fronterizo de Rafah (REUTERS/Stringer)

“Numerosos camiones con maquinaria pesada están listos en la frontera, esperando la autorización para ingresar y empezar los trabajos de limpieza”, señaló un funcionario egipcio bajo condición de anonimato.

Las autoridades egipcias resaltaron que su esfuerzo apunta a “agilizar la distribución de ayuda humanitaria y médica, así como asegurar la reconstrucción funcional del enclave”. Además, puntualizaron que el plan se desarrolla en total coordinación con todas las partes involucradas, así como con organismos internacionales y humanitarios. No confirmaron si en la apertura inicial se permitirá el tránsito de personas o solo de ayuda, aunque subrayaron que cualquier decisión se ajustará a los lineamientos del alto el fuego suscrito recientemente.

El acuerdo de alto el fuego, firmado en Sharm el Sheij durante una cumbre de paz copresidida por Donald Trump y el mandatario egipcio Abdelfatah al Sisi, sirvió de base para un intercambio humanitario y de prisioneros. Hamas entregó a Israel a 20 rehenes vivos y los cuerpos de cuatro israelíes fallecidos, y debe entregar próximamente los restos de otras 24 personas, mientras que Israel liberó a cientos de prisioneros palestinos, muchos de los cuales fueron deportados vía Egipto.

El mismo acuerdo prevé la apertura progresiva de todos los cruces con Gaza y la entrada diaria de hasta 600 camiones con alimentos, medicinas y otros insumos críticos. Tras la firma, más de 400 camiones cruzaron de Egipto a Gaza a través de Kerem Shalom, aunque la operación fue suspendida temporalmente debido a procedimientos de seguridad para el traslado de prisioneros palestinos, y por el cierre del cruce durante una festividad religiosa judía.

(Con información de The Associated Press y EFE)