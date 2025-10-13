El momento en el que Donald Trump fue interrumpido por parlamentarios israelíes que pidieron reconocer a Palestina

El momento en el que Trump fue interrumpido por un miembro de izquierda del Parlamento israelí

La intervención del presidente Donald Trump ante el Parlamento de Israel avanzaba según el guion de los grandes actos oficiales para celebrar este lunes la liberación de los 20 rehenes vivos que permanecían secuestrados en Gaza por los terroristas de Hamas, cuando un golpe seco alteró la dinámica prevista. Dos legisladores de izquierda interrumpieron la sesión con una protesta y fueron retirados por el personal de seguridad, en medio del asombro de los asistentes.

Trump, que hablaba sobre la fragilidad de los líderes mundiales y la dificultad de las negociaciones en Oriente Medio, extendió la mirada sobre el auditorio: “Conozco a algunos negociadores que son tan buenos, pero no habrías tenido paz en Oriente Medio. Estarías, estaríamos en la Tercera Guerra Mundial ahora mismo con algunos de estos tipos...”

Donald Trump interrumpido por legisladores en el Parlamento de Israel durante discurso sobre Oriente Medio (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Entonces, el estruendo de un golpe y un murmullo en hebreo recorrieron el recinto. La confusión se hizo visible por unos segundos. Un video grabado desde la tribuna muestra el principio del incidente: un diputado del Parlamento se levantó apurado, con un papel en la mano, y avanzó por los pasillos hasta ser interceptado por agentes de seguridad, quienes lo condujeron fuera del salón a empujones. Frente a las cámaras, la confusión persistía.

Miembros del Parlamento israelí protagonizaron una protesta silenciosa con pancartas, obligando a la seguridad a intervenir y alterar el desarrollo de la sesión ante la presencia del mandatario estadounidense (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Mientras tanto, otro parlamentario intentó alzar también un cartel desde su banca. Varios agentes se abalanzaron sobre él de inmediato, le arrebataron los papeles, y lo escoltaron con sus libros y objetos personales hacia la salida.

Tensión en la Knesset durante visita de Trump, dos legisladores fueron expulsados (Chip Somodevilla/REUTERS)

La sesión se reanudó en seguida. El presidente de la Knesset dirigió la palabra a la tribuna:

—Disculpe por eso, señor presidente —pronunció, mirando hacia Donald Trump.

—Gracias —contestó el mandatario.

—Por favor.

—Eso fue muy eficiente —añadió Trump, provocando un suspiro colectivo y risas entre los presentes, mientras los aplausos devolvían la sensación de normalidad a la escena.

Ayman Odeh y Ofer Cassif identificados como los parlamentarios que exigieron el reconocimiento de Palestina (SAUL LOEB/REUTERS)

Se confirmó enseguida quiénes eran los protagonistas del breve episodio: Ayman Odeh, líder del partido árabe Hadash, y Ofer Cassif, el único miembro judío de la bancada. Ambos sostenían carteles con la frase “Reconozcan a Palestina”, mientras la seguridad los conducía fuera del hemiciclo. Algunos legisladores corearon entonces el apellido de Trump en señal de respaldo al visitante.

Israel celebraba este lunes el regreso de los últimos rehenes liberados después de dos años en poder de los terroristas de Hamas tras el ataque iniciado el 7 de octubre de 2023. “Bienvenidos a casa”, publicó el Ministerio de Exteriores en la red X, confirmando nombres como Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel y David Cunio, entre otros. El pacto de alto el fuego, vigente desde el viernes, recibió el respaldo de Trump, quien lo calificó como “un triunfo increíble para Israel y el mundo”.

Trump retomó su discurso con un comentario que desató risas entre los presentes en el Parlamento israelí (Evan Vucci/REUTERS)

El presidente estadounidense no ahorró palabras frente al pleno de la Knesset:

“Este acuerdo no es solo el fin de una guerra, sino el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”, aseguró, agradeciendo la mediación de los países árabes en las recientes negociaciones.

Tras la interrupción y la ráfaga de comentarios, el discurso continuó, los aplausos llenaron el salón y el acto concluyó bajo la señal de distensión que buscaban mostrar las autoridades.