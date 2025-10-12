Mundo

La liberación de rehenes de Hamas comenzaría el lunes por la mañana: Israel finalizó los preparativos para recibirlos en Gaza

El Gobierno israelí deberá devolver alrededor de 2.000 prisioneros una vez finalizada la entrega de los cautivos, en cumplimiento a la primera fase del alto el fuego promovido por el presidente estadounidense Donald Trump

La liberación de los rehenes
La liberación de los rehenes en Gaza podría darse este mismo lunes

El coordinador principal israelí para el retorno de los rehenes de Gaza, Gal Hirsch, informó a las familias que “el proceso de liberación comenzará el lunes por la mañana”. El inicio de una nueva semana, en medio del alto al fuego entre Israel y Hamas, también estaría marcado por la cumbre de líderes mundiales en Egipto.

Según un mensaje citado por The Times of Israel, Hirsch señaló que se espera tanto la entrega de rehenes vivos como la transferencia de los restos de quienes fallecieron en cautiverio.

El funcionario detalló que concluyeron los preparativos logísticos para la recepción en la Franja de Gaza, en la base militar de Re’im y en hospitales israelíes. En ese sentido, explicó que los cuerpos de los rehenes fallecidos serán entregados en una “ceremonia dolorosa y respetuosa” y trasladados al Instituto de Medicina Forense para su correspondiente identificación.

Una vez completado este proceso, las autoridades proseguirán con la búsqueda de los rehenes desaparecidos en Gaza. “Exigimos, esperamos y trabajamos para que exista un esfuerzo del 100% de Hamas, con la colaboración de la fuerza internacional, para completar la misión y recuperar a todos los rehenes caídos para que reciban sepultura en Israel”, remarcó el coordinador.

Hirsch subrayó que las autoridades mantienen una coordinación constante con la Cruz Roja, los equipos negociadores involucrados y otros organismos internacionales. “El Comando del Frente Interno y yo estamos con ustedes en este momento, con vigilancia, con expectativa, con dolor, con incertidumbre y con alegría”, concluyó su mensaje a los familiares.

Familiares de rehenes celebraron el
Familiares de rehenes celebraron el alto el fuego entre Hamas e Israel (Europa Press)

Osama Hamdan, alto funcionario del grupo terrorista palestino, confirmó este sábado a AFP que la liberación de los 48 rehenes, en su mayoría israelíes, detenidos en Gaza está programada para iniciar el lunes por la mañana.

“Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros está previsto para comenzar el lunes por la mañana, como se acordó, y no hay novedades sobre este asunto”, aseguró Hamdan.

De acuerdo con el pacto, una vez devueltos los cautivos desde Gaza, Israel comenzará la liberación de unos 2.000 prisioneros palestinos, tal como figura en la primera fase del alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Hamás anticipó que probablemente experimentará dificultades para encontrar los cuerpos de algunos de los rehenes fallecidos dentro del plazo de 72 horas fijado en el acuerdo de paz. Por este motivo, las autoridades israelíes fueron informadas y estarán pendiente de este contratiempo.

Mientras los líderes internacionales que celebraron el acuerdo por la paz se reunirán el mismo lunes en Egipto, Irán expresó su desconfianza hacia Israel respecto al cumplimiento del alto el fuego en Gaza, iniciado recientemente tras dos años de conflicto con el grupo Hamás.

Miles de israelíes pidieron el
Miles de israelíes pidieron el alto al fuego durante meses y la liberación de los rehenes cautivos por Hamas (Europa Press)

El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, advirtió sobre “trampas y traiciones” atribuidas al “régimen sionista” en acuerdos pasados. “No hay absolutamente ninguna confianza”, señaló el funcionario en declaraciones a la televisión estatal.

Araqchi descartó además la posibilidad de normalización de relaciones entre Irán e Israel sugerida por Donald Trump, quien impulsó el pacto en Medio Oriente entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y Hamas.

El presidente estadounidense había planteado al cierre del mes pasado, aludiendo a los Acuerdos de Abraham, que “quizás incluso Irán pueda sumarse”. El canciller iraní replicó: “Irán nunca reconocerá a un régimen ocupado que ha cometido genocidio y matado a niños”.

Desde la Cancillería, Irán ha asegurado que “siempre ha apoyado cualquier acción o iniciativa para detener la guerra genocida, retirar las fuerzas de ocupación, permitir el acceso de ayuda humanitaria, liberar a prisioneros palestinos y garantizar los derechos fundamentales de los palestinos”.

(Con información de AFP)

