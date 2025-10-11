Mundo

Putin mantiene los feroces ataques contra Ucrania: al menos dos muertos tras casi 700 bombardeos en apenas 24 horas

Una mujer de 66 años y un niño de 7 perdieron sus vidas en una serie de agresiones del ejército de Vladimir Putin contra 14 asentamientos de la región ucraniana de Zaporizhzhia

Guardar
Efectivos de los servicios de
Efectivos de los servicios de emergencias trabajan en la extinción de un incendio tras un ataque ruso el 10 de octubre (AP Foto/Dan Bashakov)

Las fuerzas invasoras rusas lanzaron 679 ataques contra la región ucraniana de Zaporizhzhia en 24 horas, dejando al menos dos personas muertas -una mujer de 66 años y un niño de 7- y 11 heridos, informó a través de Telegram el jefe de la administración militar de la región, Ivan Fedorov.

En total, durante el último día, los ocupantes llevaron a cabo 679 ataques contra 14 asentamientos en la región de Zaporizhzhia”, escribió Fedorov.

Un edificio dañado en la
Un edificio dañado en la región de Zaporiyia (Europa Press)

Entre ellos hubo cuatro ataques con misiles contra la ciudad de Zaporiyia y 11 ataques aéreos contra Zaporizhzhia, Bilenke, Zaliznychne, Uspenivka, Malynivka y Poltavka y numerosos ataques con drones.

Se registraron 68 informes de daños a edificios de gran altura, casas particulares, automóviles e instalaciones de infraestructura social.

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche y esta mañana 42 drones de ala fija sobre seis regiones del país, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram.

Rescatistas llevan el cuerpo de
Rescatistas llevan el cuerpo de una mujer encontrado bajo los escombros de su casa que fue golpeada durante un ataque aéreo ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Zaporiyia/Handout via REUTERS)

Según el mando ruso, durante la noche fueron abatidos 42 drones, de los cuales 19 fueron destruidos sobre la región de Volgogrado y 15 sobre Rostov.

También fueron derribados tres drones sobre la región de Uliánovsk, dos de Voronezh, dos en la república de Baskortostán y uno sobre Sarátov.

En los últimos días, Rusia y Ucrania han intercambiado ataques contra infraestructuras energéticas, alcanzando los bombardeos rusos prácticamente todo el territorio ucraniano.

Ante ello, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha ordenado incrementar las capacidades del país para golpear al enemigo a larga distancia.

Un hombre observa los daños
Un hombre observa los daños en una vivienda tras un ataque ruso (Europa Press)

Ocho niños ucranianos regresaron con sus familias

En otro orden, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, informó que ocho niños ucranianos se reunieron con sus familias después de varios meses de negociaciones directas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Según el reporte de la agencia AP, la gestión comenzó en agosto a través de una carta entregada personalmente por Donald Trump durante su encuentro con Putin en territorio estadounidense. Tras recibir la misiva, el mandatario ruso respondió por escrito y a partir de ese momento ambos gobiernos abrieron un canal de diálogo específico sobre el regreso y bienestar de los menores.

La primera dama relató que, en los últimos meses, funcionarios de ambos países realizaron varias reuniones y llamadas extraoficiales para garantizar la identificación y posterior reunificación de los niños, proceso que contó con la colaboración de organismos estadounidenses y ucranianos.

Melania Trump precisó que los contactos con el Kremlin se llevaron a cabo de buena fe y resaltó la disposición de las autoridades rusas para proporcionar los datos necesarios que permitieron corroborar la identidad y circunstancias de los menores, publicó Europa Press.

La primera dama de Estados
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump (REUTERS/Jessica Koscielniak)

Entre esos ocho menores, tres fueron separados de sus padres y trasladados a Rusia a raíz de los combates en el frente, mientras que otros cinco se vieron alejados al cruzar las fronteras en medio de la guerra. Entre los casos figura una niña desplazada de Ucrania a Rusia, situación que implicó procesos coordinados y verificaciones para posibilitar el reencuentro familiar.

La intervención de la primera dama abordó también la situación de quienes, tras haber sido desplazados durante la infancia, alcanzaron la mayoría de edad en el extranjero.

“Nuestra labor continúa, con la meta de reunir a más niños en el futuro cercano”, agregó Melania Trump.

Las recientes repatriaciones se producen en un contexto de denuncias internacionales relacionadas con la deportación y traslado forzado de menores desde zonas ocupadas por Rusia.

De acuerdo con datos del gobierno ucraniano, miles de niños han sido trasladados fuera de Ucrania a Rusia o a territorios bajo control ruso, casos denunciados ante organismos internacionales.

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaZaporiyiaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAVladimir PutinZaporizhzhiaataques rusos

Últimas Noticias

El Vaticano expresó su satisfacción sobre el acuerdo en Gaza y manifestó su deseo de que lleve a la paz definitiva

El cardenal italiano Pietro Parolin afirmó que “es un paso adelante”

El Vaticano expresó su satisfacción

Las tropas estadounidenses comenzaron a llegar a Israel para sumarse a la fuerza internacional que supervisará el alto al fuego en Gaza

Son horas claves en Medio Oriente. Ya comenzó el alto al fuego, las fuerzas israelíes empezaron a replegarse y un contingente integrado por EEUU, Qatar, Egipto y Turquía se prepara para garantizar la tregua y la liberación de los rehenes israelíes que llevan más de dos años secuestrados

Las tropas estadounidenses comenzaron a

Crónica desde la “Plaza de los rehenes”: la vigilia de los familiares, entre la esperanza y el terror a que Hamas rompa el acuerdo de paz

Secuestrados que ya fueron liberados, allegados a los rehenes y civiles israelíes hablaron con Infobae sobre la incertidumbre de la espera. Este fin de semana comenzarían las entregas y también está prevista la llegada de Trump

Crónica desde la “Plaza de

Dos terremotos casi consecutivos sacudieron a Filipinas: hay al menos siete muertos y cientos de heridos

La región sur del país enfrentó una situación de emergencia por los sismos que provocaron víctimas fatales y evacuaciones masivas. El presidente filipino informó que continúan evaluándose los daños de ambos incidentes

Dos terremotos casi consecutivos sacudieron

El Ejército de Israel bombardeó una instalación con maquinaria pesada de la organización Hezbollah en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa israelíes encontraron “herramientas de ingeniería” que podrían haber sido utilizadas para la “reconstruir de infraestructura” terrorista en la región. La actividad del grupo “constituye una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano”, consideró el cuerpo de seguridad

El Ejército de Israel bombardeó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Guardia Civil interviene un

La Guardia Civil interviene un criadero ilegal en A Coruña: perros, chinchillas y ponis compartían espacio con 250 cadáveres

Muere María Marcote López, la suegra de Amancio Ortega, a los 96 años

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: más de 800 personas afectadas por averías eléctricas en las islas Baleares

Santiago Abascal no irá a la tribuna del desfile del 12 de Octubre: “Sólo compartirá espacio con Pedro Sánchez donde pueda denunciar la corrupción”

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Brasil está en una carrera

Brasil está en una carrera contrarreloj para evitar el fracaso de la COP30

Lecornu reconoce el "ridículo estancamiento" político en Francia y apuesta por aprobar los presupuestos

Desarticulan en Terres de l'Ebre (Tarragona) una organización de tráfico de cocaína en toda España

El movimiento juvenil GenZ marroquí pausa el fin de semana sus protestas tras el discurso de Mohamed VI

Las FDS confirman que viajarán pronto a Damasco para negociar su incorporación al Ejército unificado sirio

ENTRETENIMIENTO

Victoria Beckham habló sobre sus

Victoria Beckham habló sobre sus trastornos alimenticios y la presión mediática en su docuserie de Netflix

El efecto Pretty Woman a 35 años de su estreno: por qué el estilo de Julia Roberts es una inspiración infalible en la moda

La noche en la que Denzel Washington intentó emborrachar a Michael Jordan antes de un partido clave y falló

‘La Máscara’: la historia detrás del desafiante debut de Cameron Diaz en Hollywood

“Monstruo: la historia de Ed Gein”: ficción vs. realidad en la nueva serie de Netflix