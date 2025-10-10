Los seis latinoamericanos que hicieron historia antes que María Corina Machado y ganaron el Nobel de la Paz

María Corina Machado se convierte en la séptima latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz (Composición fotográfica)

La entrega del Premio Nobel de la Paz es uno de los eventos más destacados en el ámbito internacional. Este viernes, la líder opositora venezolana María Corina Machado se sumó a la lista de galardonados. Este nuevo reconocimiento la incorpora a un grupo selecto de siete personalidades de América Latina.

El Comité Nobel destacó el papel de Machado como promotora de los derechos en Venezuela y su persistencia por una salida democrática de la crisis política. Con este premio, Machado se convierte en la séptima persona latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz, un hito que actualiza una historia que inició hace casi un siglo.

El primer latinoamericano en recibir el galardón fue Carlos Saavedra Lamas, argentino, en 1936. De acuerdo a la página oficial de la Presidencia de la Nación, Saavedra desempeñó funciones como ministro de Relaciones Exteriores de Argentina y presidió la Asamblea de la Sociedad de Naciones, entidad considerada antecesora de Naciones Unidas.

El Comité Nobel reconoció a Machado por su defensa de los derechos democráticos en Venezuela (Wikipedia)

El reconocimiento de Saavedra se debe a su liderazgo como mediador en el conflicto entre Bolivia y Paraguay, conocido como la Guerra del Chaco, que tuvo lugar entre 1932 y 1935. Su intervención fue fundamental para alcanzar acuerdos de paz que permitieron terminar con las hostilidades. Saavedra falleció en Buenos Aires en 1959.

El segundo latinoamericano reconocido fue Adolfo Pérez Esquivel, también de Argentina, quien recibió el Nobel de la Paz en 1980. De acuerdo con BBC, Pérez Esquivel dirigió el Servicio de Paz y Justicia durante la dictadura militar que inició en 1976 bajo el mando de Jorge Rafael Videla.

Adolfo Pérez Esquivel obtuvo el Nobel en 1980 por su lucha por los derechos humanos en Argentina (Wikipedia)

Dicha organización denunciaba las acciones violentas del régimen y defendía los derechos humanos ante la represión militar. La labor de Pérez Esquivel lo llevó a ser apresado por 14 meses y sometido a torturas. El Comité Nobel consideró que su esfuerzo representó “una luz en la oscuridad” de la violencia en Argentina.

El tercer galardonado de la región fue Alfonso García Robles, de México. En 1982, el Comité Nobel reconoció su trabajo dirigido a que América Latina quedara libre de armas nucleares. Según la información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de la crisis por la presencia de misiles soviéticos en Cuba, en 1962, García Robles lideró la promoción del Tratado de Tlatelolco.

Adolfo Pérez Esquivel obtuvo el Nobel en 1980 por su lucha por los derechos humanos en Argentina (Wikipedia)

El acuerdo estuvo firmado por catorce países en México en 1967, estableció la prohibición de armamento nuclear en la región. García Robles también participó de las sesiones de Naciones Unidas sobre desarme y falleció en 1991.

Asimismo, el costarricense Óscar Arias Sánchez también figura entre los laureados. De acuerdo con Brittannica, Arias fue presidente de Costa Rica elegido en 1986. En 1987, recibió el Nobel de la Paz tras sus esfuerzos para lograr el fin de los conflictos armados en América Central, incluyendo guerras civiles en Nicaragua y El Salvador.

Óscar Arias Sánchez recibió el Nobel en 1987 por su plan de paz para Centroamérica (Wikipedia)

Según detalló BBC, el trabajo de Arias derivó en un plan de paz respaldado por Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, lo que permitió abrir un proceso de resolución pacífica en la región. Arias consolidó su reputación internacional como diplomático y negociador.

Rigoberta Menchú, originaria de Guatemala, recibió el Nobel de la Paz en 1992. Según lo publicado por BBC, Menchú se distinguió por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas guatemaltecos y por su lucha contra la violencia practicada por los regímenes militares que gobernaron su país durante décadas.

Rigoberta Menchú fue reconocida en 1992 por su defensa de los derechos indígenas en Guatemala (Wikipedia)

Entre otras cosas, Menchú fue designada embajadora de Naciones Unidas para las cuestiones indígenas a nivel global. Así se transformó en un símbolo para el movimiento internacional de derechos humanos y diversidad cultural.

La lista se completa con Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, quien recibió el Nobel de la Paz en 2016. El Comité Nobel valoró sus gestiones para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado en Colombia. La organización subrayó que la guerra civil en ese país provocó por lo menos 220.000 muertes y casi seis millones de desplazados.

Juan Manuel Santos ganó el Nobel en 2016 por su papel en el proceso de paz en Colombia (Wikipedia)

Santos, al recibir el premio, expresó: “Recibo este premio en nombre del pueblo, pero especialmente de las víctimas del conflicto en Colombia”, detalló BBC.

Cabe destacar que el Premio Nobel de la Paz, otorgado por el Comité Noruego en Oslo, valora los esfuerzos extraordinarios para promover la paz y la justicia en diversos contextos internacionales. La inclusión de referentes latinoamericanos en esta lista evidencia el papel de la región en la defensa de los derechos humanos y la solución de conflictos a través de diálogo, participación internacional y diplomacia pacífica.

El legado de estos seis latinoamericanos es fuente de inspiración para futuras generaciones. Su labor, tenacidad y capacidad para promover el entendimiento entre comunidades y países se mantiene vigente, mientras el mundo reconoce a nuevas figuras comprometidas con la paz.