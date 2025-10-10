Mundo

Los civiles desplazados regresan al norte de Gaza tras el acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel

En vehículos más o menos destartalados o simplemente a pie, caravanas de palestinos se dirigen a la ciudad más importante del enclave tras abandonar las tiendas en las que sobrevivieron durante las últimas semanas

El acuerdo para la liberación de los rehenes trajo algo de tranquilidad al enclave

Miles de palestinos desplazados se movilizan este viernes hacia el norte de Gaza, marcando el inicio de un retorno a Ciudad de Gaza después de que entró en vigor un cese al fuego entre Israel y Hamas, según reportó Reuters. La presencia masiva de civiles sobre la polvorienta carretera destacó el impacto del acuerdo, que permitió la retirada parcial de las fuerzas israelíes de varios sectores del enclave.

La tregua alcanzada, ratificada por el gobierno de Israel en las primeras horas del viernes, entró en vigor al mediodía local. De acuerdo con información del ejército israelí recopilada por Reuters, la suspensión de hostilidades habilita la reanudación de la vida civil en áreas urbanas devastadas por recientes ofensivas militares. Ciudad de Gaza, la principal urbe del enclave y epicentro de los más intensos ataques en las semanas previas, comenzó a recibir nuevamente a sus habitantes tras meses de combates.

Como parte del acuerdo, el intercambio de cautivos está previsto en las siguientes fases. Rehenes israelíes retenidos en el enclave serán liberados en un plazo de hasta 72 horas desde la entrada en vigor del alto el fuego, a cambio de la excarcelación de centenares de prisioneros palestinos detenidos en Israel, según confirmaron autoridades de ambas partes.

Palestinos desplazados al sur de Gaza por orden de Israel durante la guerra caminan por una carretera entre edificios destruidos mientras intentan regresar al norte tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamas (REUTERS/Mahmoud Issa)
Cualquier tipo de vehículo es útil para desplazarse con las pocas pertenencias que conservan los gazatíes (REUTERS/Ramadan Abed)

La primera fase del plan de paz promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consiste en la retirada de tropas israelíes de varias zonas urbanas a lo largo de Gaza, aunque Israel mantendrá el control de aproximadamente la mitad del territorio.

“El acuerdo contempla la retirada gradual y la entrada de ayuda humanitaria para aliviar la crisis que enfrenta la población”, detalló una fuente oficial citada por Reuters. Camiones con alimentos y medicinas volverán a ingresar al enclave para atender a cientos de miles de civiles que han permanecido en campamentos tras la destrucción de sus hogares y comunidades por los bombardeos recientes.

Palestinos desplazados al sur tratan de regresar sobre un vehículo repleto de pertenencias (REUTERS/Ebrahim Hajjaj)
Los soldados israelíes se toman unos minutos de pausa sobre sus vehículos blindados cerca de la frontera con la Franja de Gaza (REUTERS/Shir Torem)

La reactivación de los corredores humanitarios facilitará una asistencia inmediata a las familias afectadas, muchas de las cuales pasaron semanas desplazadas y sin acceso regular a suministros básicos. La recuperación de Ciudad de Gaza y otras localidades dependerá de la estabilidad alcanzada en las próximas jornadas y del cumplimiento de las condiciones estipuladas por ambas partes.

El cese de hostilidades y el inicio del retorno de la población desplazada abren un nuevo capítulo en la crisis del enclave, aunque el futuro de las negociaciones y la reconstrucción a largo plazo aún permanece incierto.

Benjamin Netanyahu: “Hamas aceptó liberar

La comunidad internacional saluda a

La primera reacción de María

Momento histórico: así fue el

María Corina Machado ganó el
