Lo que se sabe sobre los próximos pasos del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza

Un acuerdo sin precedentes prevé la excarcelación de rehenes y detenidos tras años de conflicto (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Se ha alcanzado un acuerdo decisivo que pone fin a la guerra en Gaza. Pero ¿conducirá, como proclamó el presidente estadounidense Donald Trump, a una paz sólida y duradera?

Tanto Israel como Hamas recibieron presiones de Estados Unidos, los países árabes y Turquía, cada uno de los cuales afirmó que era hora de poner fin a una guerra de dos años que ha devastado la Franja de Gaza, matado a decenas de miles de palestinos, provocado otros conflictos en la región y aislado cada vez más a Israel.

Ese impulso selló un acuerdo sobre una primera fase que liberaría a los rehenes israelíes vivos restantes en cuestión de días a cambio de la liberación de cientos de palestinos encarcelados por Israel.

Pero dejó sin respuesta una larga lista de preguntas sobre qué sucederá a continuación.

Israel quiere asegurar el desarme de Hamas. Hamas quiere asegurar que Israel retire completamente sus tropas de Gaza y no se le permita reiniciar la guerra. Al mismo tiempo, debe formarse un gobierno de posguerra para Gaza que reemplace al gobierno de Hamas. Sin este gobierno, es improbable que se lleve a cabo la reconstrucción, lo que dejará a los más de dos millones de habitantes de Gaza en la miseria constante.

Preocupaciones internacionales persisten sobre la reconstrucción y protección de civiles tras el acuerdo (EFE)

Ante la falta de confianza entre las partes, gran parte depende de la presión constante de los garantes del acuerdo: Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía. Cualquier obstáculo en la resolución de estos asuntos interrelacionados puede desbaratarlo todo y potencialmente llevar a que Israel reanude su campaña para destruir a Hamas.

Esto es lo que sabemos sobre el acuerdo.

Pasos inmediatos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, planea convocar a su gabinete de seguridad más pequeño y luego al gabinete completo, previsto para el jueves por la noche, para aprobar el acuerdo.

Benjamin Netanyahu somete el acuerdo de alto perfil a la evaluación de su gabinete (Reuters)

Luego comenzará una retirada parcial de las fuerzas israelíes de Gaza, según funcionarios árabes y un funcionario de Hamas, que hablaron bajo condición de anonimato porque el texto del acuerdo no ha sido publicado.

El alcance de la retirada aún no se ha hecho público, pero funcionarios de Hamas han dicho que las tropas se retirarán de las zonas pobladas.

Hamas ha acordado liberar a los 20 rehenes vivos en unos días, probablemente el lunes, e Israel liberará a cientos de prisioneros palestinos. Hamas también entregará los restos de unos 28 rehenes que se cree que murieron, aunque por razones logísticas esto podría demorar más.

Al mismo tiempo, cientos de camiones con ayuda comenzarán a llegar a Gaza y su número aumentará con el tiempo.

Luego comenzarían las negociaciones para las siguientes fases.

Retirada de tropas

Hamas había insistido durante mucho tiempo en que no liberaría a sus últimos rehenes a menos que las tropas israelíes abandonaran Gaza por completo. Ahora, tras aceptar liberarlos primero, Hamas afirma que confía en las sólidas garantías de Trump de que la retirada total se llevará a cabo.

Los últimos rehenes civiles serán liberados en los próximos días según el nuevo pacto internacional (Reuters)

Pero no se sabe cuánto tiempo llevará esto: semanas, meses, años.

Israel ha hablado de mantener tropas en una zona de amortiguación dentro de Gaza y en el Corredor de Filadelfia, una franja de tierra en la frontera de Gaza con Egipto.

Es poco probable que Israel renuncie a esas zonas a menos que Hamas se desarme y el vacío dejado en el gobierno de Gaza sea llenado por un organismo que Israel considere aceptable.

Un plan inicial de 20 puntos, emitido por Trump la semana pasada, preveía el despliegue de una fuerza de seguridad internacional liderada por árabes en Gaza, junto con policías palestinos entrenados por Egipto y Jordania. Añadía que las fuerzas israelíes abandonarían las zonas a medida que estas fuerzas se desplegaran.

Las fuerzas israelíes comenzarán una retirada parcial de las zonas urbanas en cumplimiento del nuevo acuerdo diplomático (@idfonline)

No se sabe si se seguirá ese sistema o se negociará una alternativa.

Desarme

Hamas se ha negado durante mucho tiempo a entregar sus armas, afirmando que tenía derecho a la resistencia armada hasta que termine la ocupación israelí de los territorios palestinos.

Para Israel, es una exigencia clave. Netanyahu ha reiterado que su campaña no terminará hasta que se desmantelen las capacidades militares de Hamas, incluida la red de túneles construida alrededor del territorio.

Sin embargo, hay indicios de que Hamas podría aceptar un “desmantelamiento” de sus armas ofensivas, entregándolas a un comité conjunto palestino-egipcio, según funcionarios árabes con conocimiento directo de las negociaciones que hablaron bajo condición de anonimato.

Gobierno futuro

Israel ha declarado su deseo de una Gaza libre de la influencia de Hamas. Sin embargo, también ha rechazado otorgar cualquier papel a la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, o cualquier acuerdo que pueda conducir a la creación de un Estado palestino.

Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, ha acordado dimitir del gobierno del territorio y entregar el gobierno a un grupo de tecnócratas palestinos.

Hamás pone el acento en el derecho a la autodeterminación en futuras negociaciones internacionales (Reuters)

Lo que ocupará su lugar aún no está claro.

Según el plan de Trump, acordado con Netanyahu, un organismo internacional –el Consejo de Paz o Junta de Paz, como se han barajado ambos nombres– gobernará.

Ostentaría la mayor parte del poder, supervisando la administración de los tecnócratas palestinos encargados de los asuntos cotidianos. También asumiría la función principal de dirigir la reconstrucción en Gaza. El plan inicial de 20 puntos de Trump preveía que el ex primer ministro británico Tony Blair dirigiera el organismo.

Hasta el momento, Hamas no ha llegado a un acuerdo y sostiene que el gobierno de Gaza debe ser elaborado entre los palestinos a la luz de sus derechos a la soberanía.

Lo que está en juego

Los israelíes celebraron el acuerdo anunciado anoche tras tres días de conversaciones en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheij. Para gran parte de la opinión pública israelí, liberar a los últimos rehenes retenidos durante dos años ha sido su máxima prioridad.

Autoridades involucradas buscan mecanismos para supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos

Pero los palestinos de Gaza se sentían más inseguros. Había alivio por la posibilidad de que los incesantes bombardeos y las ofensivas terrestres cesaran temporalmente y la ayuda pudiera llegar. Pero también había escepticismo y preocupación sobre cuánto duraría la pausa en los combates, si cientos de miles de personas podrían regresar a sus hogares y si Gaza, con sus ciudades en gran parte en ruinas, sería reconstruida alguna vez.

Muchos palestinos temen que Israel aproveche cualquier ruptura de las conversaciones como una oportunidad para reanudar su ofensiva. Durante meses, Netanyahu y sus aliados de línea dura han insistido en que mantendrán el control directo de la seguridad sobre Gaza a largo plazo y han hablado de expulsar a la población palestina, aparentemente de forma voluntaria. En Gaza, muchos creen que ese sigue siendo el objetivo de Israel.

La presión de Estados Unidos y sus aliados —si continúa después de que los rehenes sean liberados— podría impedir que Israel reanude una guerra en toda regla.

Pero hay otro escenario, más turbio.

Si Hamas e Israel no logran un acuerdo definitivo o las negociaciones se prolongan sin resultados, Gaza podría caer en un limbo inestable, con las tropas israelíes aún controlando partes de la zona y Hamas aún activo. En ese caso, sería improbable que Israel permitiera una reconstrucción significativa, dejando a la población de Gaza languideciendo en campamentos o refugios.

(AP)