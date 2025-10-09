Las reacciones de los líderes mundiales al acuerdo entre Israel y Hamas

El primer ministro británico, Keir Starmer, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Líderes internacionales reaccionaron positivamente al anuncio del acuerdo entre Israel y Hamas para un intercambio de rehenes por prisioneros y la implementación de la primera fase del plan de paz presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, celebró el anuncio y consideró que “el acuerdo sobre la primera fase del acuerdo de paz de Gaza marca un avance significativo”. Según expresó, se trata de “un logro diplomático importante y una oportunidad real de poner fin a una guerra devastadora y liberar a todos los rehenes”. Kallas aseguró además que “la UE hará todo lo posible para apoyar su aplicación”.

La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas (REUTERS)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su respaldo al acuerdo entre Israel y Hamás y destacó la relevancia de respetar sus términos: “Doy la bienvenida al anuncio de un acuerdo”. Además, reconoció los esfuerzos diplomáticos involucrados y subrayó la importancia de liberar a los rehenes y garantizar la paz.

“Ahora, todas las partes deben cumplir plenamente los términos del acuerdo. Todos los rehenes deben ser liberados de manera segura. Se debe establecer un alto el fuego permanente. El sufrimiento debe terminar”, afirmó. “La UE continuará apoyando la entrega rápida y segura de ayuda humanitaria en Gaza. Y cuando llegue el momento, estaremos listos para ayudar en la recuperación y reconstrucción", remarcó.

“Hoy se debe aprovechar la oportunidad. Es la oportunidad de forjar un camino político creíble hacia una paz y seguridad duraderas, un camino firmemente anclado en la solución de dos Estados”, concluyó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (AP)

El secretario general de la ONU, António Guterres, dio la bienvenida al acuerdo y destacó los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía. En un comunicado oficial, subrayó que todos los rehenes deben ser liberados de manera digna y que el alto el fuego debe consolidarse de forma permanente.

Además, hizo un llamado a garantizar la entrada inmediata y sin obstáculos de suministros humanitarios y materiales comerciales esenciales a Gaza, con el objetivo de poner fin al sufrimiento de la población civil. Guterres indicó que la ONU apoyará la implementación total del acuerdo, intensificando la entrega de ayuda humanitaria y promoviendo los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en la región.

El secretario general de la ONU, António Guterres (REUTERS)

Otros líderes también celebraron el avance diplomático. El primer ministro británico, Keir Starmer, celebró el acuerdo alcanzado y pidió que se aplique “sin demora” y se levanten “de inmediato” las restricciones a la ayuda humanitaria para la Franja.

“Este es un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo, pero especialmente para los rehenes, sus familias y la población civil de Gaza, que han soportado un sufrimiento inimaginable durante los últimos dos años”, afirmó.

Asimismo, Starmer expresó su gratitud por los “incansables esfuerzos diplomáticos” de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, apoyados por socios regionales, para alcanzar “este crucial primer paso”. El primer ministro instó a que “todas las partes cumplan los compromisos asumidos, pongan fin a la guerra y sienten las bases para una paz justa y duradera”.

El primer ministro británico, Keir Starmer (REUTERS)

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por “abrir el camino” hacia una paz en Gaza. Meloni señaló que el acuerdo "es una extraordinaria noticia que abre el camino a un alto el fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes y el retiro del Ejército israelí de las líneas concordadas”.

Meloni consideró que el acuerdo “ofrece una oportunidad única” para lograr la paz y exhortó a todas las partes a “respetar plenamente las medidas ya concordadas y a trabajar para dar rápidamente los pasos sucesivos del plan de paz”.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni (REUTERS)

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, celebró el acuerdo y agradeció los esfuerzos del presidente estadounidense para poner fin a la guerra.

“Me complace enormemente que las conversaciones hayan dado como resultado un alto el fuego en Gaza. Agradezco especialmente al presidente estadounidense, Sr. Trump, quien demostró la voluntad política necesaria para alentar al gobierno israelí a alcanzar el alto el fuego”, señaló el mandatario turco en su cuenta oficial de X.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan

El primer ministro de la India, Narendra Modi, señaló que el acuerdo refleja “el firme liderazgo del primer ministro Netanyahu” y expresó su esperanza de que la liberación de los rehenes y la asistencia humanitaria “allanen el camino hacia una paz duradera”.

El presidente argentino, Javier Milei, felicitó a Trump, calificando el acuerdo de histórico y una “extraordinaria contribución a la paz internacional”.

El presidente argentino, Javier Milei (REUTERS)

Por su parte, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, acogió el acuerdo con “esperanza” y pidió a todos los implicados un “esfuerzo” para poner fin a la violencia.

El Gobierno japonés instó a “todos los implicados” a cumplir con el pacto de forma sincera, en palabras del portavoz Yoshimasa Hayashi, mientras que el Ejecutivo australiano, encabezado por el primer ministro Anthony Albanese, destacó que se trata de “un paso muy necesario hacia la paz” y respaldó la exclusión de Hamas de la futura administración de Gaza.

El primer ministro Australiano, Anthony Albanese (REUTERS)

En paralelo, el primer ministro canadiense, Mark Carney, felicitó a Trump por su “liderazgo esencial” y agradeció a Catar, Egipto y Turquía por su apoyo a las negociaciones, señalando que “tras años de intenso sufrimiento, la paz finalmente parece alcanzable”.

El gobierno de Nueva Zelanda celebró también el anuncio del acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores, Winston Peters, afirmó que israelíes y palestinos han sufrido enormemente y que “hoy es un primer paso positivo para poner fin a ese sufrimiento”.

(Con información de agencias)