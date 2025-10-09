El momento en que Donald Trump fue informado por Marco Rubio sobre el acuerdo entre Israel y Hamas

El momento en el que Marco Rubio le anuncia a Donald Trump el cierre del acuerdo en Egipto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y el grupo Hamas alcanzaron un acuerdo para el intercambio de rehenes por prisioneros, como parte de la primera fase de un plan global destinado a poner fin a la guerra en Gaza.

Instantes antes del anuncio oficial, Trump ofrecía una conferencia de prensa cuando fue interrumpido brevemente por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se acercó para entregarle una hoja y comentarle al oído los avances de las negociaciones.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, pone al día al presidente, Donald Trump, sobre la propuesta de Gaza (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Ok”, respondió el mandatario. Luego agregó: “Acabo de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca del acuerdo en Medio Oriente y que me van a necesitar bastante rápido”.

El momento fue captado por las cámaras y el video se viralizó rápidamente en redes sociales.

Los rehenes serán liberados “probablemente” el lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el nuevo acuerdo entre Israel y Hamas como “paz en Medio Oriente”, durante una entrevista telefónica en vivo con el presentador de Fox News, Sean Hannity, el miércoles por la noche. “El mundo entero se unió en torno a este acuerdo”, afirmó.

Trump señaló que la liberación de los rehenes capturados por el grupo terrorista Hamas se concretará en los próximos días. “Los rehenes serán liberados probablemente el lunes”, declaró. “Mientras hablamos, se realizan muchos esfuerzos para liberar a los rehenes”, mencionó.

Al ser consultado sobre las próximas fases del plan, el mandatario indicó: “Creo que veremos la reconstrucción de Gaza. Estamos formando un consejo, un Consejo de Paz, así creemos que se llamará”. Añadió que el organismo será “muy poderoso”, aunque no especificó cómo funcionará.

Trump relató además una conversación reciente con el primer ministro israelí. “Hablé con Bibi Netanyahu hace un rato y me dijo: ‘No puedo creerlo, ahora le caigo bien a todo el mundo’”, contó. “Le dije: ‘Israel no puede luchar contra el mundo, Bibi’”, agregó.

El presidente estadounidense afirmó también que “otros países en el Medio Oriente ayudarán a reconstruir Gaza”, aunque no precisó cuáles. “Creemos que Gaza será un lugar mucho más seguro y que se reconstruirá, y otros países de la zona contribuirán a ello, porque poseen una enorme riqueza y desean que eso suceda”, explicó. “Participaremos para ayudarles a lograr el éxito y a mantener la paz”, añadió.

El anuncio se produjo pocas horas después de que Trump confirmara la firma de la primera fase del acuerdo de paz para Gaza, elaborado con el apoyo de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La primera fase del plan, que será firmada este jueves en Egipto, contempla que en las próximas 72 horas Hamas libere a unos 20 rehenes con vida y que el ejército israelí se retire del territorio palestino.

Durante la negociación en Egipto, el grupo terrorista presentó una lista de prisioneros palestinos que desea liberar de las cárceles israelíes en la primera fase de la tregua.

A cambio, Hamas liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como muertos, capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra.

El presidente estadounidense declaró previamente a la prensa que lo más probable es que viaje a Egipto en los próximos días.

“No lo hemos decidido con exactitud. Probablemente iré a Egipto. Es allí donde todos están reunidos ahora mismo, y lo agradecemos mucho, pero estaré haciendo la ronda, como suele decirse”, dijo.