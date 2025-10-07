Mundo

La Unión Europea exigió la liberación inmediata de todos los rehenes en Gaza y aseguró que un alto al fuego está “al alcance”

Además, por medio de un mensaje conjunto, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordaron que “nunca olvidaremos el horror de los ataques de Hamás”, al conmemorarse el segundo aniversario de la ofensiva del grupo islamista contra Israel

La Unión Europea exigió la liberación inmediata de todos los rehenes en Gaza y aseguró que un alto al fuego está “al alcance”

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitaron este martes la liberación inmediata de todos los rehenes y un alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco del segundo aniversario de los ataques del grupo Hamas contra Israel que dejaron aproximadamente 1.200 fallecidos y 250 secuestrados.

En un mensaje conjunto, Costa y Von der Leyen indicaron: “La liberación inmediata de todos los rehenes y un alto el fuego están ahora al alcance. No debemos desaprovechar esta oportunidad“. Además, los funcionarios europeos expresaron que ”nunca olvidaremos el horror de los ataques de Hamás ni el dolor de las víctimas inocentes, sus familias y del pueblo de Israel“.

Los líderes de la Unión Europea enfatizaron la importancia de honrar la memoria de las víctimas "trabajando incansablemente por la paz“, reiterando que la liberación de rehenes y el cese de las hostilidades representan un momento crítico que debe aprovecharse.

El comunicado hace un llamado a ”todas las partes" a participar de forma "constructiva" en las conversaciones que se desarrollan en Sharm el Sheij, en el contexto del plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa (REUTERS)

El mensaje concluye que "hay que aprovechar este momento para sentar las bases de una paz duradera en la región, basada en la solución de dos Estados“, reafirmando la postura de la Unión Europea sobre el conflicto israelí-palestino.

El día previo, durante la apertura de la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, también hizo referencia a la iniciativa estadounidense.

Metsola destacó que el plan representa "un plan de paz real e integral" y lo calificó como un "marco para la paz, la estabilidad y la reconstrucción de Gaza“.

La presidenta del Parlamento Europeo valoró que el plan "podría finalmente permitir el regreso a casa de todos los rehenes que aún se encuentran en los túneles de Hamás" y que además "mantiene viva la solución de dos Estados“.

Para la funcionaria europea, la propuesta estadounidense ”alivia el sufrimiento que presenciamos" y constituye "una alternativa clara a la guerra perpetua" que debe ser aprovechada.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola (REUTERS)

La declaración de los líderes europeos se produce en un contexto marcado por tensiones persistentes entre Israel y el grupo terrorista Hamas, con consecuencias humanitarias graves para la población civil palestina en Gaza.

Noticia en desarrollo...

