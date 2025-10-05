El Gobierno de Israel confirmó que el lunes viajará su delegación a Egipto para negociar el plan de Trump para Gaza

La oficina de Netanyahu confirmó que mañana lunes viajará la delegación israelí a El Cairo para negociar el plan propuesto por Trump para Gaza (REUTERS/Jonathan Ernst/Foto de archivo)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó la noche de este domingo la salida de una delegación este lunes hacia Egipto encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para negociar el alto el fuego en Gaza.

“La delegación partirá mañana hacia las negociaciones que se celebrarán en Sharm el-Sheikh, Egipto”, dijo la oficina del mandatario en un comunicado.

Por su parte, según confirmó a EFE una fuente de seguridad egipcia, el jefe negociador del grupo terrorista palestino Hamas, Jalil al Haya, llegaría hoy a El Cairo procedente de Doha; siendo la primera vez que abandona esa ciudad desde el ataque perpetrado por Israel el pasado 9 de septiembre contra la cúpula de la organización extremista en la capital qatarí.

El informante, que pidió anonimato, indicó que en Egipto participarán también una delegación estadounidense encabezada por el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, así como altos negociadores de Egipto y Qatar, a fin de abordar los “mecanismos y detalles” para poner en marcha la primera fase de la propuesta del mandatario de EEUU.

La fuente apuntó que en esas negociaciones “la delegación israelí entregará a los mediadores mapas de la primera fase de la retirada de sus tropas de Gaza”, allanando el camino para la liberación de los rehenes.

Los plazos de la retirada de las tropas israelíes o en qué lugares mantendrá presencia el Ejército de Israel tras su salida siguen siendo puntos de fricción durante las conversaciones entre las partes.

Por otra parte, el Gobierno israelí dijo este domingo que el Ejército pone en pausa “ciertos ataques” en Gaza, permitiendo en exclusiva acciones con fines defensivos, según declaró la portavoz de la oficina del primer ministro en una rueda de prensa oficial.

“Si bien ciertos bombardeos se han detenido dentro de la Franja de Gaza, no hay un alto el fuego en este momento”, matizó.

“El primer ministro (Benjamín Netanyahu) ha dado órdenes de responder al fuego con fines defensivos”, dijo la portavoz para indicar que, según su versión, se trata de fuego en respuesta a una amenaza a la vida de los soldados israelíes desplegados en Gaza

Reanudar ofensiva “en cualquier momento”

Desde Gaza, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, aseguró hoy frente a soldados durante un ejercicio militar en el corredor de Netzarim —al sur de la ciudad de Gaza— que las tropas deben estar listas para cualquier imprevisto, pese a las negociaciones.

“Debemos mantenernos alerta y listos para la defensa, y estar preparados para reanudar el combate en cualquier momento”, declaró Zamir, que añadió que incluso si se llega a un acuerdo, las tropas mantendrán “el control operativo sobre las zonas de avanzada, lo que permitirá plena libertad operativa y la capacidad de regresar a cualquier lugar”.

Ayer sábado, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que Israel había acordado una “línea de retirada inicial” a la que se replegarían las tropas en Gaza, que ha compartido con Hamas, y llamó al grupo terrorista palestino a aceptarla.

El plan de 20 puntos del presidente republicano propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamas y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

El ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según cifras oficiales israelíes.

La ofensiva de represalia de Israel ha causado la muerte de al menos 67.139 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamas que las Naciones Unidas consideran fiable

(Con información de EFE)