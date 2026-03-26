Reale Seguros, Banca March, Lilly España y Marriot, las mejores grandes empresas para trabajar en España

Great Place To Work realizó la evaluación más amplia en su historia para la edición 2026 del ranking 'Best Workplaces', considerando la opinión de 431.221 empleados de un total de 473 empresas de diversos sectores y tamaños en España. Según detalló la consultora, el análisis prestó especial atención al bienestar psicológico, la percepción de equidad y la cultura organizacional, elementos que han marcado la diferencia entre las compañías reconocidas y el resto. La noticia principal es que, tras el resultado de este proceso, Reale Seguros, Banca March, Lilly España y Marriott International encabezan el listado de grandes empresas con más de 1.000 empleados consideradas como los mejores lugares para trabajar en el país.

Según informó Great Place To Work, esta es la vigésima cuarta edición de su conocido ranking, que se basa principalmente en el diagnóstico de los propios empleados sobre su entorno laboral y el análisis de los valores compartidos dentro de cada organización. Estos criterios buscan identificar culturas de alta confianza y bienestar integral donde los trabajadores participen activamente en la vida de la empresa. En la categoría de grandes compañías —aquellas con una plantilla superior a los 1.000 trabajadores—, además de las primeras cuatro, figuran Allianz España, DHL, Kiabi, Accenture, Publicis Groupe y Universidad Europea en los diez primeros puestos. Del puesto once al quince, aparecen Grupo Orenes, Catalonia Hotels, Galp Energía y Primaprix.

El estudio, según publicó Great Place To Work, agrupa a las compañías participantes en seis categorías según el tamaño de sus plantillas. Dentro del segmento de 501 a 1.000 trabajadores, la farmacéutica AbbVie alcanzó la primera posición. En la franja de 251 a 500 empleados, fue MarSenses Hotels & Homes la empresa mejor posicionada, mientras que UCB, dedicada a la biotecnología y la farmacéutica, lideró la categoría de 101 a 250 trabajadores. En el siguiente apartado, destinado a compañías de entre 50 y 100 personas, la primera plaza correspondió a Theramex Healthcare. Entre las empresas de menor tamaño, de 20 a 49 empleados, el puesto más alto fue para Minery Report, del sector de ciberseguridad.

Además de la clasificación general, la consultora entregó cinco galardones especiales que reconocen la excelencia en impactos empresariales, sociales y de gestión. El medio Great Place to Work consignó que Stryker Iberia fue premiada con el reconocimiento 'Better for People' como empresa destacada en la protección del bienestar psicológico de sus empleados. El galardón 'Better for Business', otorgado en función del desempeño en credibilidad y orgullo entre quienes integran la plantilla, recayó en MarSenses Hotels & Homes. Biofarmacéutica UCB fue nombrada en 2026 como la mejor en el apartado 'Better for the World', distinción que identifica a aquellas compañías con una orientación relevante hacia la sociedad.

En la edición de 2026, también se anunció el premio al 'Mejor Directivo Best Workplaces', concedido a Rodrigo Fitaroni, director general de MarSenses. Según explicó la consultora, se reconoce así a la persona que no solo mantiene una gestión eficiente, sino que también motiva y cuida a su equipo, fomentando la confianza y el equilibrio entre resultados y bienestar de los empleados.

La publicación de Great Place To Work enfatizó que la principal característica común de todas las empresas seleccionadas consiste en la capacidad de crear entornos basados en la confianza y el respeto, donde se prioriza el bienestar de los trabajadores en la estrategia corporativa. En estas organizaciones, el 94% de las personas encuestadas manifestó sentirse bien tratadas sin importar su nivel jerárquico, y el 92% percibió honestidad y ética en la gestión realizada por sus superiores. De igual modo, la mayoría de los empleados expresaron sentir cercanía con la dirección y un alto orgullo de pertenencia.

En el análisis, Great Place To Work subrayó que las empresas reconocidas logran mantener un clima laboral alentador que favorece la permanencia del talento. Un 89% de los trabajadores señaló disfrutar yendo a su puesto de trabajo y mostró disposición a aportar un esfuerzo adicional en sus responsabilidades diarias. Del mismo modo, un 89% declaró su intención de permanecer mucho tiempo en la compañía donde labora, lo que refleja la solidez del vínculo emocional y profesional que establecen estas firmas con sus empleados.

Con este informe, la consultora destaca la importancia creciente de la percepción interna y la cultura organizacional a la hora de posicionar a las empresas como referentes en materia laboral. Great Place To Work, al centrar su ranking en la experiencia directa y la opinión de las plantillas, ofrece datos que evidencian las tendencias y prácticas más valoradas en los entornos de trabajo de mayor tamaño y diversidad en España.