Mundo

Donald Trump advirtió que Hamas enfrentará una “completa destrucción” si se niega a ceder el poder en Gaza

El presidente de Estados Unidos reiteró que espera conocer pronto la disposición del grupo terrorista palestino para alcanzar la paz en la Franja

Donald Trump volvió a exigir
Donald Trump volvió a exigir a Hamas que ceda el control de Gaza para poner fin a la guerra (White House)

Donald Trump advirtió este domingo que el grupo terrorista Hamas se enfrentará a una “destrucción completa” si no cede el poder y el control de Gaza, en el marco de sus esfuerzos para promover un plan que ponga fin al conflicto en el enclave palestino.

Consultado sobre si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respalda el cese de los bombardeos en Gaza y la visión más amplia de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos afirmó a CNN: “Sí a Bibi”.

En la entrevista, emitida el domingo, Trump agregó que espera conocer pronto la disposición de Hamas a comprometerse con la paz.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en tanto, subrayó este domingo la necesidad de que Israel detenga los bombardeos en Gaza para que sea posible la liberación de rehenes por parte de Hamás. “Creo que los israelíes y todos reconocen que no se pueden liberar rehenes en medio de bombardeos, así que los ataques tendrán que detenerse”, aseguró el jefe de la diplomacia norteamericana a CBS News en el programa “Face the Nation”.

“No puede haber una guerra en curso durante este proceso”, agregó.

Marco Rubio dijo que Israel
Marco Rubio dijo que Israel debe frenar los bombardeos en Gaza para lograr la liberación de los rehenes (Charly Triballeau/Pool via REUTERS)

Delegaciones negociadoras de Israel y Hamas tenían previsto reunirse en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh, mientras Netanyahu expresaba expectativas sobre la posible liberación de rehenes en Gaza en los próximos días.

Este impulso diplomático surge tras la respuesta favorable del grupo terrorista palestino al plan planteado por Trump, que propone poner fin a las hostilidades y liberar a los cautivos en Gaza a cambio de la excarcelación de palestinos retenidos en prisiones israelíes.

Durante diversas apariciones en programas informativos el domingo, Rubio señaló en NBC que existen “retos logísticos” que deben superarse para facilitar la liberación de los rehenes. Además, advirtió que los objetivos a largo plazo, como la administración futura del territorio y la desmilitarización de los grupos armados, “serán aún más difíciles” de alcanzar. “No se puede establecer una estructura gubernamental en Gaza que no sea Hamás en tres días. Es un proceso que requiere tiempo”, detalló.

En medio de las negociaciones para lograr la paz en Gaza, este domingo el premier israelí, Benjamin Netanyahu aseguró que su país no procederá con el resto del plan propuesto por Estados Unidos hasta que los terroristas de Hamas liberen a todos los rehenes.

“No avanzaremos con ninguno de los artículos del plan hasta que se cumpla la liberación de los secuestrados, vivos y muertos, y sean trasladados a territorio israelí”, declaró Netanyahu durante un foro.

Netanyahu advirtió que no procederá
Netanyahu advirtió que no procederá con el resto del plan para Gaza hasta que Hamas libere a todos los rehenes (REUTERS/Jonathan Ernst)

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, adoptó una postura aún más contundente y advirtió a Hamas que los rehenes serán liberados “de una forma u otra”. “Si Hamás se niega a liberar a los rehenes, las FDI intensificarán el fuego hasta derrotar a Hamas y garantizar el regreso de todos”, declaró durante su visita a un memorial por las víctimas de la guerra de Yom Kipur de 1973.

La negociación se anticipa extremadamente complicada. Aunque Hamas se ha declarado dispuesto a liberar a todos los rehenes, ha exigido que el intercambio vaya acompañado simultáneamente de un alto el fuego y una primera retirada parcial del Ejército israelí de sus posiciones actuales en el enclave, particularmente alrededor de la Ciudad de Gaza.

