Mundo

Los 11 lugares más peligrosos del mundo que ningún turista debería visitar

Una vuelta al planeta a través de territorios extremos donde el clima, los conflictos armados, la violencia urbana o la presencia de especies letales convierten cada paso en un riesgo para la vida

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El Valle de la Muerte,
El Valle de la Muerte, en California, registra temperaturas extremas que superan los 56 ℃, convirtiéndolo en un entorno letal para los visitantes desprevenidos (Wikimedia)

En diferentes rincones del planeta existen lugares tan inseguros y extremos que su sola mención genera temor. Ya sea por conflictos armados, condiciones naturales adversas o altas tasas de criminalidad, estos destinos presentan graves riesgos para cualquier persona que intente visitarlos. Los motivos varían desde la violencia humana hasta la hostilidad del entorno, pero todos comparten un elemento fundamental: el peligro es una constante.

Según HowStuffWorks, la Isla Sentinel del Norte, ubicada en la bahía de Bengala frente a las costas de la India, figura entre los territorios más inaccesibles y peligrosos. Habitada por el pueblo indígena sentineles, es conocida por el rechazo absoluto de sus miembros a cualquier contacto exterior. El ingreso está prohibido por ley. Las escasas incursiones terminaron en agresiones, incluso con la muerte de intrusos. Para los sentineleses, este aislamiento es una estrategia de supervivencia. Para los forasteros, el riesgo de muerte ronda cada posible encuentro.

La Isla Sentinel del Norte
La Isla Sentinel del Norte es uno de los territorios más inaccesibles y peligrosos del mundo, habitada por una comunidad indígena que rechaza todo contacto exterior (© Indian Coastguard/Survival)

De acuerdo con la misma fuente, la ciudad de Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, padece índices muy altos de criminalidad y violencia de pandillas. El crimen organizado y la falta de respuesta efectiva de las autoridades contribuyen a una sensación de inseguridad generalizada, sobre todo en las zonas urbanas. Pese a su historia rica y los paisajes costeros, la ciudad se sitúa entre las más peligrosas del mundo.

Port Moresby, capital de Papúa
Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, destaca por sus altos índices de criminalidad y violencia de pandillas, situándose entre las ciudades más peligrosas del planeta (Wikimedia)

La naturaleza también presenta amenazas letales. El Valle de la Muerte, en el desierto de Mojave en California, registra temperaturas récord que superan los 56 ℃. Este parque nacional desafía los límites de la vida humana. La falta de preparación ante el calor extremo puede costar la vida en pocas horas. El paisaje es impresionante, pero también implacable: cualquier error puede resultar fatal.

El Valle de la Muerte,
El Valle de la Muerte, en California, ostenta temperaturas extremas que superan los 56 ℃, convirtiéndolo en un entorno letal para los visitantes desprevenidos (Wikimedia)

Otro paraje temido es el desierto de Danakil, situado en el Cuerno de África. Conforme a los datos de HowStuffWorks, en este entorno confluyen temperaturas extremas, actividad volcánica y emanaciones de gases tóxicos. La inestabilidad política de la región añade un factor extra de peligro. Pese a estos riesgos, la apariencia casi extraterrestre del lugar sigue atrayendo a viajeros decididos.

El desierto de Danakil, en
El desierto de Danakil, en el Cuerno de África, combina temperaturas extremas, actividad volcánica y gases tóxicos, sumando inestabilidad política a sus riesgos naturales (Flickr)

En Centroamérica, la ciudad hondureña San Pedro Sula sobresale por su larga lucha contra el crimen. De acuerdo con el sitio mencionado, aunque los índices de inseguridad cayeron en los últimos años, la violencia, el narcotráfico y la acción de las pandillas siguen marcando la vida cotidiana. Los cambios en la gestión de la seguridad no alcanzan a disolver la reputación de zona riesgosa.

San Pedro Sula, en Honduras,
San Pedro Sula, en Honduras, mantiene su reputación de zona peligrosa debido a la violencia, el narcotráfico y la acción de pandillas, pese a la reducción de índices de inseguridad (Wikimedia)

Alepo, en Siria, representa otro ejemplo en el que el conflicto humano transforma el espacio en un terreno peligroso. Según la información publicada, esta ciudad fue escenario de enfrentamientos, bombardeos y crisis humanitarias a lo largo de la guerra civil. La multiplicidad de actores armados vuelve la situación aún más compleja, e incluso el acceso a ayuda resulta difícil.

Alepo, en Siria, se ha
Alepo, en Siria, se ha transformado en un terreno peligroso por los enfrentamientos armados y la crisis humanitaria derivada de la guerra civil (Photo by Mohammed AL-RIFAI / AFP)

Por su parte, la llamada Isla de las Cobras, en Brasil, se ganó su nombre por la presencia de la serpiente golden lancehead, especie extremadamente venenosa. El gobierno prohíbe la entrada a esta pequeña isla y únicamente permite visitas científicas controladas. Frente a los peligros naturales, la intervención humana es casi nula.

La Isla de las Cobras,
La Isla de las Cobras, en Brasil, alberga a la serpiente golden lancehead, una de las especies más venenosas, y su acceso está estrictamente prohibido por el gobierno (Wikimedia)

El conflicto civil suele convertir ciudades enteras en lugares de alto riesgo. Jartum, capital de Sudán, enfrenta la violencia por los choques entre fuerzas gubernamentales y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. La población sufre por el acceso limitado a derechos básicos y la constante posibilidad de enfrentamientos armados, según expone HowStuffWorks.

Jartum, capital de Sudán, enfrenta
Jartum, capital de Sudán, enfrenta violencia constante por los choques entre fuerzas gubernamentales y grupos paramilitares, afectando gravemente a la población civil (Europa Press)

La naturaleza puede conservar, pero también destruir. El lago Natron, en Tanzania, ofrece un ejemplo singular. Con temperaturas que alcanzan los 60 ℃ y un pH de hasta 10,5, su composición transforma a los animales que no sobreviven al contacto en estatuas calcificadas. De acuerdo con especialistas consultados por el portal, es un espectáculo tan hermético como letal.

Con temperaturas de hasta 60
Con temperaturas de hasta 60 ℃, este lago convierte la vida en piedra (Wikimedia)

En África central, la región oriental de la República Democrática del Congo refleja la persistente relación entre recursos naturales y conflicto. El área se ve sacudida por la actividad de grupos armados y olas de desplazamientos. Los rankings internacionales suelen situarla entre los países menos seguros del planeta.

La región oriental de la
La región oriental de la República Democrática del Congo, marcada por conflictos y desplazamientos masivos REUTERS/Goran Tomasevic/Archivo

La lista incluye también la Costa de los Esqueletos, en Namibia, envuelta en historias de naufragios y condiciones ambientales hostiles. La falta de refugio y el clima severo hacen de esta costa un lugar implacable para quienes se ven atrapados en ella.

Naufragios y desolación marcan la
Naufragios y desolación marcan la fisonomía de la Costa de los Esqueletos (Imagen ilustrativa Infobae)

Los factores que impulsan la peligrosidad en cada uno de estos sitios demuestran la diversidad de amenazas en nuestro mundo: desde la resistencia de poblaciones aisladas hasta la voracidad de un clima extremo y la ferocidad de los enfrentamientos humanos.

Temas Relacionados

Lugares peligrososPort MoresbyIsla Sentinel del NorteValle de la MuerteDesierto de DanakilSan Pedro SulaAlepoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Sanae Takaichi ganó las elecciones partidarias y quedó a un paso de ser la primera mujer en liderar Japón

La ex ministra de Seguridad Económica japonesa se alzó este sábado con la victoria en una segunda vuelta del sector gobernante. La nueva líder espera por la confirmación parlamentaria para convertirse en primera ministra

Sanae Takaichi ganó las elecciones

La reacción de los líderes mundiales al avance de la propuesta de paz de Estados Unidos en Medio Oriente

Diversos organismos internacionales y jefes de Estado destacaron la oportunidad que representa la aceptación del plan de Trump por parte de Hamas. “Existe una oportunidad para poner fin a los combates”, sostuvo el primer ministro británico

La reacción de los líderes

El aeropuerto de Múnich reanudó sus operaciones tras divisar drones no autorizados en su espacio aéreo por segundo día consecutivo

La administración aeroportuaria volvió a su normal funcionamiento luego del avistamiento de los dispositivos. La decisión del cierre afectó a más de 6.500 pasajeros y generó una respuesta urgente de seguridad

El aeropuerto de Múnich reanudó

La primera etapa del plan de Trump y los 20 puntos de la propuesta para poner fin a la guerra en Gaza

El proyecto liderado por el presidente estadounidense incluye acciones diplomáticas y militares, buscando alcanzar un acuerdo definitivo que permita la estabilidad en la región y la protección de la población civil

La primera etapa del plan

Tras la respuesta de Hamas al plan de Trump, Israel se prepara para la “implementación inmediata” de la primera etapa del plan de paz

El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que “seguiremos trabajando para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel que son coherentes con la visión del presidente Trump”

Tras la respuesta de Hamas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Salta

Lotería de Medellín: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Resultados Lotería de Santander viernes 3 de octubre de 2025: todos los números ganadores del último sorteo

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 4 de octubre de 2025

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 4 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
La ultraconservadora Sanae Takaichi, nueva

La ultraconservadora Sanae Takaichi, nueva líder del partido del Gobierno y favorita a nueva primera ministra

Argentina declara como organizaciones terroristas a Los Choneros y Los Lobos

La ONU alerta del inicio de una etapa aún más "peligrosa y mortal" para los civiles en la guerra de Ucrania

Qatar, Egipto y Turquía aplauden la respuesta de Hamás al plan de Trump para terminar la guerra de Gaza

Sanae Takaichi ganó las elecciones partidarias y quedó a un paso de ser la primera mujer en liderar Japón

ENTRETENIMIENTO

La manzana envenenada en Oppenheimer:

La manzana envenenada en Oppenheimer: entre el mito y la discordia de un evento que divide a los fanáticos

Del éxito al desencanto: Jennifer Lawrence confesó el papel que desearía no haber aceptado

Denise Richards molesta porque su ex le exige 150 mil dólares para evitar quedarse sin hogar

‘Peacemaker’ domina el ranking de series en HBO Max México para maratonear el fin de semana

Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a más de 4 años de prisión tras largo debate en la corte