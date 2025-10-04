Mundo

Donald Trump le advirtió a Hamas que “no tolerará” ningún retraso en la aplicación de su plan para Gaza

El presidente de Estados Unidos envió un mensaje al grupo terrorista. “Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz“, manifestó en su red social Truth

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (REUTERS/Ken Cedeno)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje al grupo terrorista Hamas y dijo que “no tolerará” ningún retraso en la aplicación de su plan para Gaza.

Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz“, manifestó en su red social Truth.

Y siguió: “Hamas debe actuar con rapidez. De lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán, ni ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza. ¡Hagamos esto RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!“.

El mensaje de Trump llegó luego de que se confirmara que el enviado especial del presidente estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, viaja este sábado a El Cairo, Egipto, al frente de una delegación que buscará avanzar las negociaciones sobre el plan de paz para Gaza antes de su implementación, confirmó a la agencia de noticias EFE un funcionario de la Casa Blanca.

Witkoff participará, junto a negociadores israelíes y árabes, en el diálogo indirecto entre el Gobierno de Israel y Hamas, que este viernes aceptó liberar a los rehenes que mantiene en la Franja conforme a lo establecido en la propuesta de 20 puntos impulsada por Trump, a la que ya dio su aprobación el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El enviado especial estadounidense tiene previsto llegar en la noche de este sábado a la capital egipcia, donde mañana domingo comenzaría un diálogo que se avizora tenso.

Qatar y Egipto son los mediadores entre Hamas e Israel junto con Estados Unidos.

El Ministerio qatarí de Exteriores, afirmó en la madrugada del sábado que Doha ha empezado ya a trabajar en la mediación “para continuar las discusiones sobre el plan con el fin de garantizar un camino hacia el fin de la guerra”.

Steve Witkoff (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Steve Witkoff (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Witkoff ha sido una figura esencial en los esfuerzos de Washington por lograr el fin del conflicto en el enclave palestino, iniciado hace casi dos años tras la invasión de Hamas a territorios israelíes el 7 de octubre de 2023.

El plan de 20 puntos que Trump presentó este lunes en la Casa Blanca junto a Netanyahu propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamas y la formación de un gobierno de transición para Gaza, que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Esta hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

