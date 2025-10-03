Mundo

Una nueva flotilla puso rumbo a Gaza pese al rechazo de Israel, que deportará a quienes llegaron en los primeros barcos

Cerca de 150 personas viajan ahora a bordo de nueve veleros que partieron el 27 de septiembre desde Catania

Guardar
Activistas, con chalecos salvavidas de
Activistas, con chalecos salvavidas de color naranja, sentados en un buque de la flotilla que se dirigía a Gaza mientras soldados de la Marina de Israel se dirigen al puerto de Ashdod, en Israel, el 2 de octubre de 2025, tras interceptar la embarcación cuando se acercaba a la costa gazatí. (AP Foto/Leo Correa)

Una nueva flotilla conformada por una decena de barcos navega rumbo a la Franja de Gaza para tratar de romper el bloqueo impuesto por Israel, días después de que los más de 40 buques de la Global Sumud Flotilla fuesen interceptados en alta mar por las fuerzas israelíes.

Cerca de 150 personas viajan ahora a bordo de nueve veleros que partieron el 27 de septiembre desde Catania y del ‘Conscience’, que zarpó este pasado martes desde el puerto desde Otranto. El ‘Conscience’, que ya fue atacado a principios de mayo por drones en aguas internacionales frente a las costas de Malta, navega con seis ciudadanos españoles a bordo, según la organización Rumbo a Gaza.

Esta nueva Flotilla de la Libertad se encuentra al sur de la isla griega de Creta, sin que por ahora esté claro cuándo llegarían a la zona de exclusión que Israel tiene establecida junto a Gaza y en la que se produjo el miércoles por la noche la interceptación de los barcos de la Global Sumud Flotilla.

Las autoridades israelíes ya han advertido de que frenarán cualquier intento de entrar en una “zona de combate activo” y detendrán a todos los tripulantes de los barcos que aspiren a llegar a la Franja. Actualmente, tiene bajo arresto a más de 400 activistas que previsiblemente serán deportados en los próximos días.

El Ejército de Israel ha interceptado este viernes en aguas internacionales el último barco de la Global Sumud Flotilla que aún navegaba hacia la Franja de Gaza, tras abordar entre la noche del miércoles y el jueves otras 41 embarcaciones, deteniendo a cerca de 470 activistas que iban a bordo de la iniciativa humanitaria.

La gente se reúne en
La gente se reúne en un barco de una flotilla que transportaba ayuda a Gaza hasta que fue interceptada por Israel, atracado en el puerto de Larnaca, Chipre, el 3 de octubre de 2025. REUTERS/Yiannis Kourtoglou

El ‘Marinette’, habría sufrido problemas técnicos durante el recorrido e iba por detrás del resto de embarcaciones de la flotilla, ha sido abordado a primera hora de este viernes por un grupo de militares israelíes armados, según muestra la retransmisión en directo desde la embarcación, que se corta poco después de la interceptación después de que uno de los soldados agarre la cámara.

Por su parte, otra embarcación no identificada que era parte de la Global Sumud Flotilla ha llegado a puerto en Chipre, según las autoridades chipriotas, que han afirmado que los tripulantes pidieron atracar en Larnaca “alegando la necesidad de reabastecimiento y motivos humanitarios”.

Las autoridades de Israel han afirmado este viernes que los 470 activistas que iban a bordo de las embarcaciones interceptadas previamente han pasado ya por un “proceso de inspección” tras su traslado al puerto de la ciudad de Asdod, de cara a su futura deportación, con cuatro parlamentarios y europarlamentarios italianos ya en el aeropuerto de Ben Gurión de cara a su expulsión.

La Global Sumud Flotilla, que intentaba trasladar ayuda humanitaria a Gaza, ha denunciado “un ataque ilegal contra activistas desarmados” y ha abogado por “desafiar la normalidad genocida con desobediencia civil”, ante la ofensiva de Israel contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

flotillaGazaIsrael

Últimas Noticias

Hamas demora la respuesta al plan de alto el fuego de Trump pese a la presión de los países árabes y occidentales

Mohammed Nazzal, miembro del ala política del grupo terrorista, aseguró que se están discutiendo el plan y “pronto” anunciará su posición sobre la propuesta

Hamas demora la respuesta al

Los niños con control parental en el móvil duermen más y rinden mejor en la escuela, según revela un estudio suizo

Padres que establecen reglas claras sobre el uso nocturno del celular logran que sus hijos descansen más, tengan mejor memoria, mayor estabilidad emocional y mejores resultados académicos

Los niños con control parental

Los apellidos más comunes del mundo y su historia en cada continente

Un análisis global revela cuáles son los apellidos más frecuentes en cada región y cómo reflejan migraciones, religiones, oficios y procesos históricos que moldearon la identidad de millones de personas

Los apellidos más comunes del

La pista de los drones que sobrevolaron el norte de Alemania y fueron operados desde un carguero que terminó en Rusia

Fuentes de la inteligencia germana creen que navegó bajo bandera de un país caribeño no especificado y, tras el incidente, se orientó hacia el este hasta arribar a un puerto ruso

La pista de los drones

“Te matan lentamente”: ex prisioneros ucranianos revelaron el horror de las torturas en cárceles de Rusia

Un informe especial de la BBC recopiló los testimonios de prisioneros que describieron golpizas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado en la colonia penal IK-10 en Mordovia, uno de los centros más denunciados del sistema ruso

“Te matan lentamente”: ex prisioneros
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinato en Breña: Convivió con

Asesinato en Breña: Convivió con el cadáver de su esposo por ocho días y luego lo ocultó en la maletera

Triple femicidio narco, en vivo: Matías Ozorio llegó al país y será indagado por el fiscal

El mejor chef del mundo es danés: por primera vez, no hay ningún cocinero español entre los primeros en ‘The Best Chef Awards’

Euro: cotización de apertura hoy 3 de octubre en Colombia

Feriado miércoles 8 de octubre: ¿Qué otros descansos restan para el 2025, según el calendario oficial?

INFOBAE AMÉRICA
'Beto' Martín, nuevo Técnico del

'Beto' Martín, nuevo Técnico del Departamento Deportivo de la RFET hasta 2028

Se desvela el cartel secreto del festival SON Estrella Galicia Posidonia: The Vaccines, Carlos Ares o María Terremoto

El IEO pone en marcha un proyecto para mejorar la gestión sostenible de la pesca marítima recreativa en España

Rovira pide al Gobierno cambiar normativa de las PAU para poder elegir entre Castellano o Valenciano o la nota más alta

Sanidad solicita formalmente a Almeida que explique cómo informará a las mujeres sobre el 'síndrome postaborto'

ENTRETENIMIENTO

Mariah Carey reveló cómo la

Mariah Carey reveló cómo la maternidad influyó en su creatividad musical: “Creo que es solo un reflejo de mi vida”

Charlie Hunnam visitó la tumba de Ed Gein tras el rodaje de Monster: “Listo para decirle adiós”

“Bon Appétit, Your Majesty”: Lee Joo Ahn reveló la razón por la que pudo librarse del servicio militar

La última traición de Keith Urban a Nicole Kidman

Jim Carrey será homenajeado con el Honorary César Award en París por su brillante carrera en el cine