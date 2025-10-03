Un avión de lujo elimina ventanas físicas y apuesta por una experiencia digital a bordo

El Phantom 3500 elimina las ventanas físicas y apuesta por pantallas de video panorámicas en la cabina (Otto Aerospace)

La industria aeronáutica ha dado un paso significativo hacia la digitalización del entorno de cabina, y ahora el segmento de los jets de lujo lidera una tendencia que podría transformar la experiencia de volar en los próximos años. El reemplazo de las tradicionales ventanas por pantallas de video de alta definición marca un cambio de paradigma en el diseño interior de las aeronaves, con implicaciones tanto estéticas como funcionales.

Otto Aerospace, una firma con sede en Texas, anunció esta semana un acuerdo clave con Flexjet, uno de los principales proveedores de jets privados de lujo. Según lo comunicado, Flexjet incorporará 300 unidades del nuevo Phantom 3500, el modelo insignia de Otto, a su flota para el año 2030. Este modelo se caracteriza por la completa eliminación de ventanillas convencionales en la cabina de pasajeros, sustituyéndolas por un sistema de ventanas virtuales. El sistema recurre a cámaras externas de alta definición que transmiten imágenes panorámicas en tiempo real al interior de la aeronave mediante pantallas de gran calidad. Así, todos los pasajeros disfrutan de lo que la empresa llama “Visión Supernatural”, una experiencia envolvente que pretende superar la limitación de acceder solo a la vista individual de un asiento junto a la ventana.

El acuerdo entre Otto Aerospace y Flexjet no solo pone en el centro de atención el cambio en el modelo de viaje en jets privados, sino que también señala una apuesta fuerte de la industria por optimizar tanto la experiencia del usuario como el rendimiento de las aeronaves. Si bien los asientos de ventanilla representan históricamente el lugar más codiciado por los viajeros frecuentes, para los ingenieros han sido un problema persistente. Las ventanas ovaladas implican puntos débiles estructurales en el fuselaje, lo que exige refuerzos adicionales y engrosa el peso total del avión. Además, su presencia y forma curvada aumentan la resistencia aerodinámica y, por ende, el consumo de energía y combustible, derivando en viajes más costosos.

Otto Aerospace y Flexjet firman acuerdo para incorporar 300 jets de lujo sin ventanillas reales para 2030 (Otto Aerospace)

El desarrollo del Phantom 3500 surge precisamente como respuesta a estos desafíos. El equipo de Otto ha apostado por una filosofía de diseño centrada en el flujo laminar, que se distingue por el movimiento uniforme y suave del aire a lo largo de la superficie de la aeronave. La eliminación de componentes que sobresalen, como las ventanas, permite mantener la integridad del flujo laminar, minimizar la turbulencia y reducir la resistencia al avance. Para alcanzar estos objetivos, el fuselaje del Phantom emplea materiales compuestos avanzados, de gran resistencia y mínima distorsión superficial. Según Otto, este planteamiento representa una evolución respecto a las mejoras graduales habituales en la industria.

Las características técnicas del Phantom 3500 refuerzan esta mentalidad innovadora. Se trata de un avión de dimensiones compactas, con una cabina de 6 metros de largo y 2000 metros de alto, es decir, sensiblemente más baja que la estatura promedio de un jugador profesional de baloncesto. Equipado con motores gemelos, el avión puede operar a altitudes de hasta 15544 metros y cubrir distancias de 5925 kilometros —como un vuelo entre Denver y Honolulu— transportando hasta nueve pasajeros. La ausencia de ventanas reales brinda a los diseñadores una mayor flexibilidad para personalizar la configuración interior, sea para crear ambientes privados de relajación, de trabajo o salas de reuniones.

Uno de los argumentos principales de Otto Aerospace es la eficiencia alcanzada gracias al nuevo modelo de diseño. Eliminar las ventanas reduce los pasos en la fabricación, lo que, sumado a la menor resistencia aerodinámica y el menor peso estructural, contribuye a una caída significativa en el consumo de combustible: la compañía asegura hasta un 60% de ahorro en comparación con aeronaves similares. Estos ahorros podrían, en teoría, reflejarse eventualmente en una reducción de precios para los pasajeros dispuestos a adoptar esta modalidad de vuelo.

El diseño sin ventanas reduce el peso y la resistencia aerodinámica, mejorando la eficiencia y el consumo de combustible (Otto Aerospace)

“Tienes estas maravillosas ventanas digitales en el interior que llamamos Visión SuperNatural”, declaró Scott Drennan, presidente y director de operaciones de Otto Aerospace, a Popular Science.“Es una experiencia y creemos que eso es fundamental, junto con una cabina espaciosa, para que nuestros clientes disfruten del viaje”.

“Ya no es necesario estirarse por una sola ventana para ver el Monte Rainier o algún otro hermoso sitio que se encuentre en su ruta de vuelo”, agregó Drennan.

La idea de ventanas virtuales no es totalmente nueva. Empresas como Spike Aerospace, con sede en Boston, y Emirates, en Dubái, han impulsado anteriormente conceptos similares. Investigaciones técnicas publicadas en revistas especializadas, como la International Journal on Interactive Design and Manufacturing, describen que la adopción masiva de este diseño podría disminuir varias millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono anuales.

A pesar del potencial tecnológico y ecológico, la eliminación de las ventanas reales plantea dudas sobre la reacción de los usuarios. Los estudios sobre la viabilidad del concepto reconocen que aún queda por comprobar cómo se adaptarán los pasajeros, especialmente los clientes de alto perfil, a pasar largas horas en un entorno sin contacto visual directo con el exterior. Un portavoz de Otto Aerospace señaló que las pantallas podrán mostrar no solo imágenes en directo del exterior, sino también videos de seguridad, entretenimiento a bordo, anuncios e incluso aplicaciones interactivas como videoconferencias. Los pasajeros podrán personalizar la información que visualizan, una garantía de flexibilidad que podría contrarrestar el posible efecto de claustrofobia.

El futuro de este modelo dependerá también de factores regulatorios. El estreno comercial del Phantom 3500 está planeado para 2027, pero requerirá todavía la aprobación por parte de autoridades como la FAA antes de poder operar con pasajeros pagos.

Este avance en los aviones de lujo abre la puerta a nuevas formas de viajar, con desafíos y oportunidades para la industria y para la experiencia de quienes vuelan en lo más alto del segmento premium.