Italia investiga red de falsificaciones tras decomiso de obras de Dalí

El operativo judicial involucra a coleccionistas, organizadores y autoridades culturales, y abre un debate sobre los mecanismos de control en el mercado del arte

Por Celeste Sawczuk

La incautación de 21 presuntas
La incautación de 21 presuntas falsificaciones de Dalí en Parma involucra a coleccionistas, organizadores y autoridades culturales - (Europa Press)

La reciente incautación de 21 presuntas falsificaciones atribuidas a Salvador Dalí en una exposición en Parma generó un intenso debate sobre la autenticidad de las obras de arte y la responsabilidad de las instituciones involucradas. La intervención de la brigada italiana de delitos artísticos Carabinieri TPC, en colaboración con expertos de la Fundación Gala-Salvador Dalí, dio inicio a una investigación que podría tener repercusiones legales y culturales.

La exposición, titulada “Dalí, entre el arte y el mito”, se inauguró el 27 de septiembre de 2025 en el Palazzo Tarasconi de Parma y presentaba un total de 80 obras, entre dibujos, grabados y tapices. Sin embargo, la muestra quedó bajo la lupa de las autoridades cuando, tras un control rutinario realizado en enero, surgieron sospechas sobre la autenticidad de varias piezas.

De acuerdo con The Guardian, Diego Polio, comandante de la sección romana de los Carabinieri TPC, explicó que el hecho de que la exposición solo incluyera litografías, carteles y dibujos, y no pinturas de alto valor, resultó inusual para una muestra dedicada a Dalí. “Era difícil entender por qué alguien querría organizar una exposición de obras de tan bajo valor”, señaló Polio al medio británico.

La operación judicial abre un
La operación judicial abre un debate sobre los mecanismos de control y autenticidad en el mercado del arte - (ArcheoRoma)

La investigación se intensificó cuando los Carabinieri TPC enviaron en febrero un catálogo de la exposición a la Fundación Gala-Salvador Dalí, con sede en Figueres, España. La fundación confirmó que no había sido consultada previamente sobre la muestra y, en un informe emitido en marzo, expresó su desconcierto respecto a la procedencia de las obras.

Tras una visita de sus expertos a la exposición, la Fundación Dalí comunicó a The Art Newspaper que manifestó sus dudas a los Carabinieri sobre la autenticidad de tres dibujos y una serie de grabados. Radio Bruno recogió declaraciones de Polio en las que advirtió que, si se confirma la falsedad de las piezas, los organizadores podrían enfrentar cargos por exhibir obras no auténticas y por delitos de falsificación de arte.

La Fundación Gala-Salvador Dalí no
La Fundación Gala-Salvador Dalí no fue consultada sobre la muestra y expresó dudas sobre la procedencia de las piezas - Foto: Télam/ef

La operación culminó la semana del 2 de octubre de 2025, cuando un tribunal de Roma ordenó la incautación de 18 litografías y tres dibujos, todos presuntamente falsificados. Según ARTnews, estas piezas formaban parte de una colección prestada por dos ciudadanos italianos. La exposición había sido organizada por la firma Navigare, con sede en Palermo, y previamente se había presentado en el Museo Histórico de la Infantería del Ejército Italiano en Roma, una institución gestionada por el Ministerio de Defensa italiano.

Las autoridades italianas, en particular el Ministerio de Cultura, están evaluando si las obras serán confiscadas de manera permanente. Además, se investiga si los organizadores de la exposición podrían ser procesados por falsificación o tráfico de falsificaciones a sabiendas. Hasta el momento, ni el Palazzo Tarasconi ni la firma Navigare respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por los medios especializados en arte.

El contexto de la exposición añade complejidad al caso. “Dalí, entre el arte y el mito” no incluía pinturas de alto valor, sino principalmente litografías, grabados y tapices, lo que llamó la atención de los investigadores desde el inicio.

El Ministerio de Cultura italiano
El Ministerio de Cultura italiano evalúa la posible confiscación permanente de las obras y sanciones legales a los organizadores - (REUTERS)

La muestra ya había circulado por instituciones oficiales, como el Museo Histórico de la Infantería del Ejército Italiano, lo que implica a organismos estatales en la cadena de custodia y exhibición de las obras. La Fundación Gala-Salvador Dalí, por su parte nunca fue consultada para la organización de la muestra y que sus expertos detectaron irregularidades en varias piezas.

Mientras el Ministerio de Cultura italiano continúa con la inspección de las obras y la evaluación de posibles sanciones, el caso plantea interrogantes sobre la trazabilidad de las piezas de arte y la responsabilidad de los organizadores y prestamistas. La falta de respuesta de los responsables de la exposición añade incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones y las eventuales consecuencias legales.

La investigación se orienta ahora a esclarecer el origen de las presuntas falsificaciones, un aspecto que será determinante para establecer el grado de responsabilidad de los implicados y el desenlace judicial del caso.

