El padre del atacante de la sinagoga de Manchester apoyó a Hamas tras la masacre del 7 de octubre

Faraj Al-Shamie, el padre del atacante de Mánchester, publicó su apoyo a los hechos del 7 de octubre en Facebook (Meta)

La revelación de que Faraj Al-Shamie, padre del atacante de la sinagoga de Manchester, expresó abiertamente su respaldo a los ataques terroristas perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023, ha generado conmoción en la comunidad local y ha arrojado nueva luz sobre el entorno familiar del agresor. Según una investigación de The Telegraph, Al-Shamie calificó a los militantes de Hamas como “los hombres de Alá en la tierra” en publicaciones de Facebook, manifestando su apoyo a la incursión en Israel que dejó 1.200 muertos y cerca de 250 rehenes entre civiles y soldados.

El propio Al-Shamie, cirujano especializado en traumatología, utilizó sus redes sociales el mismo día del ataque para afirmar que los combatientes de Hamas, quienes ingresaron a Israel en motocicletas y parapentes, “han demostrado más allá de toda duda que Israel será destruido eventualmente”. Estas publicaciones salieron a la luz pocas horas después de que el médico difundiera un comunicado en el que aseguraba sentir “una profunda conmoción” tras el asesinato de dos miembros de la congregación judía en la sinagoga de Heaton Park, ubicada en el norte de Manchester.

El ataque antisemita en Manchester, ocurrido durante la celebración de Yom Kipur, la fecha más sagrada del calendario judío, fue perpetrado por Jihad Al-Shamie, el hijo mayor de la familia, de 35 años. El agresor embistió con su vehículo a los fieles que ingresaban al templo y posteriormente apuñaló a varios de ellos, antes de ser abatido por la policía armada. Las autoridades antiterroristas y los servicios de seguridad británicos manejan la hipótesis de que la motivación del ataque estaría vinculada a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas en Gaza, conflicto que también ha causado la muerte de miles de palestinos.

Jihad Al-Shamie, autor del atentado de Manchester (Facebook)

La familia Al-Shamie tiene sus raíces en Siria. El padre llegó al Reino Unido en la década de 1990 y se estableció en Crumpsall, una zona del norte de Manchester con una importante población judía. Tras obtener su título de médico en Siria y completar estudios adicionales en el Reino Unido, Faraj Al-Shamie se especializó como cirujano de trauma y, según The Telegraph, actualmente se encontraría en el extranjero ejerciendo la medicina.

Las publicaciones de Al-Shamie en Facebook no se limitaron al día del ataque. El 10 de octubre, tres días después de la ofensiva de Hamas, cuestionó la falta de apoyo de otros países árabes al grupo palestino y escribió: “¿Dónde está esa llamada resistencia con los cohetes Haifa?Que la maldición de Dios caiga sobre los hipócritas, los traidores entregados a una agenda sectaria repugnante y sucia: el momento de la verdad llegará inevitablemente. Nuestros hermanos en Palestina están pidiendo ayuda públicamente a cualquiera que conserve algo de honor o humanidad, pero con el permiso de Dios serán victoriosos, oh ustedes que vendieron su religión, su honor y su humanidad a los mulás de Teherán, y quien vende su honor, de él no se puede esperar nada... En cuanto a los gobiernos árabes, déjenlos vagar a ciegas en su tiranía. Larga vida a los valientes hombres de Gaza #Palestina_es_Árabe”.

Al día siguiente, el 11 de octubre de 2023, volvió a elogiar la invasión de Hamas y pidió la “caída estrepitosa de un gran traidor”.

El momento en que la Policía abatió al terrorista que atacó la sinagoga de Manchester

Las víctimas del ataque a la sinagoga fueron identificadas como Melvin Cravitz, de 66 años, y Adrian Daulby, de 53, ambos residentes de Crumpsall. La Policía de Greater Manchester informó que uno de los fallecidos habría recibido disparos de los agentes armados que intervinieron en el lugar.

La investigación periodística de The Telegraph también reveló que el atacante creció a menos de 1,6 kilómetros (1 milla) de la sinagoga que atacó. Jihad Al-Shamie nació en Siria, pero se trasladó al Reino Unido siendo un niño junto a sus padres y su hermano menor, Jawad. En uno de sus domicilios, el agresor figuraba como “padre a tiempo completo” nacido en Siria. El tercer hijo de la familia, Kenan, nació en el Reino Unido en 1995.

Tras el atentado, la familia publicó un mensaje en la cuenta de Facebook del padre: “Las noticias de Manchester sobre el ataque terrorista dirigido a una sinagoga judía han sido un profundo shock para nosotros. La familia Al-Shamie en el Reino Unido y en el extranjero condena enérgicamente este acto atroz, que tuvo como objetivo a civiles pacíficos e inocentes. Nos desvinculamos totalmente de este ataque y expresamos nuestra profunda conmoción y tristeza por lo ocurrido. Nuestros corazones y pensamientos están con las víctimas y sus familias, y rezamos por su fortaleza y consuelo. Solicitamos amablemente a todos los medios de comunicación que respeten la privacidad de la familia en este momento tan difícil y se abstengan de utilizar este trágico suceso en cualquier contexto que no refleje la verdad”.

Un video casero grabado en el año 2000 y posteriormente difundido en redes sociales muestra a los tres hermanos jugando en el jardín trasero de su vivienda social en Crescent Road, Crumpsall, a poco más de 800 metros (media milla) de la sinagoga de Heaton Park. En las imágenes, Jihad, de ocho años, empuja a Jawad, de seis, en un columpio, mientras Kenan, de cuatro, juega con una pistola de juguete. Posteriormente, la familia se mudó unos 4,8 kilómetros (tres millas) al norte, a Prestwich, donde se instalaron en otra vivienda social en Langley Crescent.

Pocos detalles se conocen sobre la adolescencia de Jihad Al-Shamie, pero sus dos hermanos menores destacaron académicamente. Jawad obtuvo una plaza en la Universidad de Kent para estudiar farmacia y se graduó con un máster en 2016. Regresó al noroeste de Inglaterra y trabajó en una farmacia comunitaria en Leyland, Lancashire. Tras un año, se estableció como farmacéutico suplente y volvió a Manchester.

Se dejan flores fuera de la sinagoga de Manchester, donde varias personas fueron asesinadas en Yom Kipur en lo que la policía ha declarado un incidente terrorista, en el norte de Manchester, Reino Unido, el 3 de octubre de 2025 (Reuters)

Kenan, el menor, cursó matemáticas en la Universidad de East Anglia en Norwich, donde se graduó con honores de primera clase en 2016. Posteriormente, realizó un máster en matemáticas puras en la Universidad de St Andrews. Especialista en el desarrollo de inteligencia artificial, consiguió empleo como ingeniero de software, inicialmente en el centro de datos principal de la empresa cerca de Winchester. En 2022, fue transferido al centro de la compañía en el noroeste y también regresó a Manchester.

Mientras tanto, el padre, Faraj Al-Shamie, comenzó a trabajar para la Cruz Roja Internacional, desplazándose a zonas de conflicto en todo el mundo. Publicaba con frecuencia en redes sociales desde Sudán del Sur, donde colaboraba en hospitales de campaña atendiendo a heridos de la guerra civil.