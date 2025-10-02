Mundo

La embajada de Israel y líderes mundiales condenaron el ataque terrorista en la sinagoga de Mánchester

La ONU, líderes europeos, la realeza británica y organizaciones religiosas, incluidas comunidades musulmanas y cristianas, condenaron el ataque que dejó dos muertos durante Yom Kippur

Personas se abrazan cerca de la escena del ataque con coche y apuñalamientos cerca de una sinagoga en Mánchester, 2 de octubre de 2025. (REUTERS/Phil Noble)

La embajada de Israel en Reino Unido condenó el ataque terrorista en una sinagoga de Mánchester que dejó dos muertos y al menos tres heridos, calificándolo de “odioso y profundamente perturbador”, mientras líderes mundiales y organizaciones religiosas expresaban su consternación por el incidente ocurrido durante Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

La condena de la ONU

António Guterres condenó a través de su portavoz el “atroz” ataque terrorista

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó a través de su portavoz el “atroz” ataque terrorista de este jueves en la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park. “Los lugares de culto son espacios sagrados donde las personas pueden encontrar paz. Atacar una sinagoga en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, es especialmente atroz”, expresó en un comunicado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

El portavoz indicó que el secretario general manifestó su preocupación por el “alarmante” aumento del antisemitismo en todo el mundo y subrayó la “urgente” necesidad de enfrentar el odio y la intolerancia en todas sus formas. “(Guterres) se solidariza con la comunidad judía y pide que los responsables sean llevados ante la justicia”, agregó Dujarric.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo estar “horrorizado” por el ataque, calificando los crímenes contra comunidades religiosas como “absolutamente deplorables”. “La libertad de religión o creencia es fundamental para nuestra humanidad y debe ser defendida”, afirmó en X.

La UE, Francia y los príncipes de Gales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo un llamamiento a “seguir luchando contra el antisemitismo en todas sus formas”. “Que este ataque tenga lugar en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más terrible”, dijo Von der Leyen, quien envió sus condolencias al primer ministro británico Keir Starmer, con quien coincidió este jueves en Copenhague durante la cumbre de la Comunidad Política Europea.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, subrayó que “el odio, el antisemitismo y la violencia no tienen cabida en nuestra sociedad”. “El ataque perpetrado en Mánchester contra fieles inocentes en una sinagoga durante Yom Kippur es absolutamente espantoso”, añadió.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó la “determinación” de Francia de luchar “sin descanso” contra el antisemitismo. “Francia se solidariza con las familias afectadas por un ataque terrorista antisemita contra los fieles de una sinagoga de Manchester, con la comunidad judía y con el pueblo británico. En este día de Yom Kippur reafirmamos con determinación: la lucha contra el antisemitismo es nuestra y la libraremos sin descanso”, dijo Macron en sus redes sociales.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se mostró “consternado y entristecido” por el atentado e indicó que el hecho de que ocurriera durante Yom Kippur “lo hace aún más horrendo”.

El rey Carlos III del Reino Unido expresó su consternación por el ataque. “Mi esposa y yo nos sentimos profundamente conmocionados y entristecidos al enterarnos del terrible atentado en Mánchester, especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía”, dijo el monarca. “Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este horrible suceso y agradecemos enormemente la rápida actuación de los servicios de emergencia”, añadió.

Los príncipes de Gales, William y Catherine, también expresaron su conmoción. “Nuestros pensamientos están con las víctimas y las familias del terrible ataque en la sinagoga de Heaton Park”, escribieron en X. “El hecho de que esta tragedia ocurriera en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, la hace aún más impactante”, añadieron.

Musulmanes británicos condenan el “atroz” y “cobarde” ataque

La comunidad musulmana en el Reino Unido expresó su condena ante el ataque. En un comunicado, la Fundación de Musulmanes Británicos describió el ataque como “despreciable” y “cobarde” y reiteró su respaldo a la comunidad judía. “El ataque de esta mañana en Manchester es impactante y absolutamente repugnante. Y cometer estos actos durante el Yom Kippur es enfermizo. Estamos completamente entristecidos por las pérdidas de vidas humanas y mandamos nuestros mejores deseos a todos aquellos afectados”, dijo la directora ejecutiva del British Muslim Trust, Akeela Ahmed.

Esta organización, que monitoriza los incidentes de odio antimusulmán en el Reino Unido, subrayó que nadie debería poder “explotar la violencia para profundizar la división”.

El primer ministro británico Keir Starmer dijo estar “horrorizado” por el ataque y subrayó que es “aún más terrible” al ocurrir en Yom Kippur. Starmer afirmó que hará todo lo posible para “mantener segura a la comunidad judía” y anunció que se aumentará la seguridad en todas las sinagogas del país.

El primer ministro británico, Keir Starmer, llega a una reunión de emergencia de Cobra en respuesta al ataque a la sinagoga de Manchester, en Londres, Gran Bretaña, el 2 de octubre de 2025. REUTERS/Jack Taylor

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, calificó el incidente como un “ataque vil y repugnante” y pidió combatir “el aumento del antisemitismo”. El líder de los Liberal Demócratas, Ed Davey, dijo estar “horrorizado y consternado” y expresó sus condolencias a las víctimas.

Dos ciudadanos murieron después de que un coche arrollara a transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de la sinagoga en Crumpsall, al norte de Mánchester. La policía británica declaró el ataque como un atentado terrorista y confirmó que el presunto responsable falleció por disparos de agentes policiales. Por el momento se desconoce la identidad del atacante, pero fuentes policiales indicaron que portaba “objetos sospechosos en el cuerpo”.

Los ataques considerados antisemitas, así como los islamófobos, han aumentado en el Reino Unido desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza.

