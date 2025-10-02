Keir Starmer, el rey Carlos y los líderes británicos condenaron el atentado en la sinagoga en Mánchester

El primer ministro británico Keir Starmer hace una declaración en Dinamarca tras los ataques en Mánchester, 2 de octubre de 2025. (REUTERS/Suzanne Plunkett)

El primer ministro británico Keir Starmer dijo estar “horrorizado” por el ataque que dejó dos muertos y al menos tres heridos el jueves en una sinagoga de Mánchester, en el norte de Inglaterra, y subrayó que es “aún más terrible” al ocurrir en Yom Kippur, una de las celebraciones más importantes del calendario judío.

“Estoy horrorizado por el ataque a una sinagoga en (el barrio de) Crumpsall. El hecho de que haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más terrible. Mis pensamientos están con los seres queridos de todos los afectados, y agradezco su labor a los servicios de emergencia”, afirmó Starmer en un mensaje publicado en X desde Copenhague, donde asistía a la cumbre de la Comunidad Política Europea.

El ataque ocurrió en la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, especialmente concurrida por celebrarse Yom Kippur, la festividad más sagrada del judaísmo. Durante esta celebración, los creyentes suelen acudir varias veces al templo para rezar.

Según las autoridades, un hombre apuñaló a una persona y posteriormente arrolló con un vehículo a transeúntes en el exterior del templo. El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, indicó que el presunto agresor está muerto por disparos de los agentes y precisó que la víctima apuñalada parece ser el guarda de seguridad del templo.

Posteriormente, Starmer anunció que se desplegarán “recursos policiales adicionales” en las sinagogas del Reino Unido tras el presunto atentado terrorista. El jefe del Gobierno voló de regreso a territorio británico y, a su llegada, presidirá una reunión de emergencia del comité de seguridad COBRA para decidir otras medidas. Starmer dijo que hará todo lo posible por “mantener segura a la comunidad judía”.

El Rey: “Profundamente conmocionados y entristecidos”

El rey Carlos III del Reino Unido (Paul Ellis/Pool via REUTERS)

El rey Carlos III declaró que él y la reina Camila se sienten “profundamente conmocionados y entristecidos” por el “terrible” suceso en Mánchester, “especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía”.

La líder del Partido Conservador y de la oposición, Kemi Badenoch, calificó el incidente como un “ataque vil y repugnante” cometido contra la comunidad judía del Reino Unido “en su día más sagrado” y pidió combatir “el aumento del antisemitismo”.

“Sé que muchas personas judías en nuestro país se sienten inseguras, y quiero expresar mi más sincero pésame a quienes han resultado afectados por este terrible suceso”, declaró Badenoch a la emisora BBC.

La líder del Partido Conservador y de la oposición, Kemi Badenoch, en el Parlamento británico (House of Commons/via REUTERS)

Por su parte, el líder de los Liberal Demócratas, tercera fuerza parlamentaria, Ed Davey, dijo en Bluesky estar “horrorizado y consternado por el ataque frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Yom Kippur” y expresó sus condolencias a las víctimas.

La embajada de Israel en Reino Unido condenó el ataque, calificándolo de “odioso y profundamente perturbador”. La organización judía Community Security Trust también denunció en la red social X un “ataque espantoso”.

En declaraciones a medios locales, un hombre judío dijo: “Es el día más sagrado del año y lo entendemos: ya no hay lugar para los judíos en el Reino Unido. Se acabó”.

La Policía del Gran Mánchester confirmó que disparó al presunto autor y pidió a los ciudadanos evitar la zona mientras continúan las investigaciones sobre la posible naturaleza terrorista del ataque.

El momento en que la Policía abatió al terrorista que atacó la sinagoga de Manchester

Una fuente policial señaló que el estado del presunto agresor aún no puede certificarse porque “lleva objetos sospechosos en su cuerpo” que investigan los expertos en desactivación de bombas.

Los ataques considerados antisemitas han aumentado en el Reino Unido desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza. La organización Community Security Trust registró 1.521 incidentes antisemitas durante los primeros seis meses del presente año, el segundo más alto jamás registrado desde que la organización benéfica monitorea el antisemitismo en Gran Bretaña desde 1984.

Este ataque ocurre a pocos días del segundo aniversario del mortal asalto de Hamas en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según datos oficiales. En represalia, el ejército israelí lanzó una amplia ofensiva en la Franja de Gaza que ha causado 66.055 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.