El Caribe se consolida como la región favorita de los expertos en viajes

El Caribe se consolida como el destino favorito para vacaciones insulares, según expertos en viajes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Caribe, con su diversidad de islas y paisajes, se consolida como la región predilecta para unas vacaciones insulares, según la opinión unánime de diez expertos en viajes consultados por Travel + Leisure.

Aunque existen innumerables opciones en el mar Caribe, los especialistas coinciden en destacar tres destinos recomendados que sobresalen por sus atributos únicos. Cada una de estas islas ofrece una experiencia diferenciada, desde el lujo sofisticado hasta la naturaleza virgen, lo que las convierte en las favoritas para quienes buscan una escapada memorable.

San Bartolomé

San Bartolomé destaca por su combinación de sofisticación y sencillez, según expertos en viajes (Unsplash)

San Bartolomé encabeza la lista de recomendaciones por su combinación de sofisticación y sencillez, atributos que, de acuerdo con Allison Collier, propietaria de Collier Travel Collective, se reflejan tanto en su ambiente como en su oferta gastronómica. Collier describe la isla como un lugar donde es posible alternar cenas en exclusivos clubes de playa con almuerzos informales en panaderías locales.

Kaleigh Kirkpatrick, fundadora de The Shameless Tourist, coincide en que San Bartolomé es el destino ideal gracias a sus 17 playas de postal, su refinada gastronomía franco-caribeña, clubes de playa, hoteles elegantes y una oferta de compras exclusiva. Destaca la facilidad para recorrer la isla en menos de una hora y la posibilidad de alternar días de descanso en la playa con cenas de celebración, todo ello acompañado de un servicio de alta calidad.

Andrew Satkowiak, de The Luxury Travel Agency, añade que la isla evoca el sur de Francia, no solo por su estatus de territorio francés, sino también por la presencia de trabajadores galos y la atmósfera europea que impregna cada rincón.

Tobago

La isla destaca por su naturaleza intacta, aguas turquesa y ambiente relajado (Wikipedia)

En contraste con el lujo de St. Barts, Tobago se presenta como el secreto mejor guardado del Caribe, según Kendra Guild, vicepresidenta de Solos. Guild resalta la naturaleza intacta de la isla, sus aguas turquesa, selvas vírgenes y un ambiente relajado. Entre las experiencias más auténticas, menciona el esnórquel en los arrecifes de Buccoo, la degustación de platos locales como el bake and shark junto a la playa y las noches animadas por ritmos de steelpan bajo las estrellas.

Para Rosalyn Acosta, de Live Heal Travel, la oportunidad de presenciar el desove de las tortugas laúd gigantes entre marzo y septiembre constituye el mayor atractivo de Tobago. Acosta relata a Travel + Leisure la emoción de observar a estos animales, que pueden superar los 680 kilogramos, regresar a las playas donde nacieron para depositar sus huevos, una experiencia que describe como “primal y conmovedora”.

Anguila

La isla caribeña ofrece playas de arena blanca, aguas turquesa y ausencia de multitudes, según expertos en turismo (Wikipedia)

Anguilla, por su parte, se distingue por su ambiente boutique y su exclusividad. Amber Haggerty, de Amber Everywhere, la considera su isla tropical favorita por sus playas de arena blanca, aguas turquesa y la ausencia de multitudes. Haggerty señala que, debido a su acceso algo complicado, es sencillo encontrar tramos de playa solitarios para quienes buscan tranquilidad.

Jason Wright, propietario de Paradise Weddings, coincide en que Anguilla ofrece un entorno relajado, sin cruceros ni grandes aglomeraciones, con playas sedosas y pequeños resorts boutique. Wright subraya la intensidad del color azul del mar y la calidad de los mariscos, aunque advierte que los precios pueden ser elevados, pero justificados por la serenidad que se experimenta.

Otras islas del Caribe recomendadas por expertos

Más allá de estos tres destinos principales, los expertos consultados por Travel + Leisure sugieren considerar otras islas del Caribe que destacan por sus características particulares.

Jamaica, según Ebonee Brown, fundadora de Flying In Color, es una opción versátil apta para todo tipo de viajeros y presupuestos, con una amplia oferta de actividades, belleza natural y una cultura vibrante.

La isla destaca por su variedad de actividades, belleza natural y cultura vibrante (Unsplash)

Turks & Caicos, en palabras de Nikheel Advani, director de operaciones de Grace Bay Resorts, se distingue por la hospitalidad de sus habitantes y sus playas de arena blanca prácticamente desiertas, bañadas por aguas de múltiples tonos turquesa. Advani recomienda explorar las distintas islas del archipiélago, como South Caicos, conocida por la pesca, o Providenciales, donde se concentran la mayoría de los resorts, y sugiere a los visitantes realizar excursiones en barco y practicar buceo.

Puerto Rico, según Heather Christopher, propietaria de HC Travel Firm, sobresale por su riqueza cultural, musical y su espíritu aventurero. Christopher destaca la posibilidad de combinar actividades como el ciclismo de montaña y la playa en un mismo día, así como la variedad gastronómica y las rutas de senderismo que conducen a cuevas y gargantas. Recomienda alquilar un coche para explorar la isla y aprovechar al máximo su diversidad.

Finalmente, Santa Lucía se perfila como el destino ideal para parejas y viajeros con espíritu romántico o aventurero. Jason Wright resalta la presencia de los Pitons, dos montañas emblemáticas que dominan las postales de la isla, y describe la experiencia de alojarse cerca de Soufrière o en playas del sur como Sugar Beach como “despertar en un sueño”. Las opciones de senderismo y los paseos en catamarán completan la oferta, creando un ambiente perfecto para lunas de miel y escapadas inolvidables.