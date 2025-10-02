Mundo

El Caribe se consolida como la región favorita de los expertos en viajes

Diez especialistas consultados por Travel + Leisure coinciden en que el Caribe, con sus islas diversas y singulares, es el destino predilecto para vacaciones insulares, destacando tres en particular

Por Mirko Racovsky

Guardar
El Caribe se consolida como
El Caribe se consolida como el destino favorito para vacaciones insulares, según expertos en viajes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Caribe, con su diversidad de islas y paisajes, se consolida como la región predilecta para unas vacaciones insulares, según la opinión unánime de diez expertos en viajes consultados por Travel + Leisure.

Aunque existen innumerables opciones en el mar Caribe, los especialistas coinciden en destacar tres destinos recomendados que sobresalen por sus atributos únicos. Cada una de estas islas ofrece una experiencia diferenciada, desde el lujo sofisticado hasta la naturaleza virgen, lo que las convierte en las favoritas para quienes buscan una escapada memorable.

San Bartolomé

San Bartolomé destaca por su
San Bartolomé destaca por su combinación de sofisticación y sencillez, según expertos en viajes (Unsplash)

San Bartolomé encabeza la lista de recomendaciones por su combinación de sofisticación y sencillez, atributos que, de acuerdo con Allison Collier, propietaria de Collier Travel Collective, se reflejan tanto en su ambiente como en su oferta gastronómica. Collier describe la isla como un lugar donde es posible alternar cenas en exclusivos clubes de playa con almuerzos informales en panaderías locales.

Kaleigh Kirkpatrick, fundadora de The Shameless Tourist, coincide en que San Bartolomé es el destino ideal gracias a sus 17 playas de postal, su refinada gastronomía franco-caribeña, clubes de playa, hoteles elegantes y una oferta de compras exclusiva. Destaca la facilidad para recorrer la isla en menos de una hora y la posibilidad de alternar días de descanso en la playa con cenas de celebración, todo ello acompañado de un servicio de alta calidad.

Andrew Satkowiak, de The Luxury Travel Agency, añade que la isla evoca el sur de Francia, no solo por su estatus de territorio francés, sino también por la presencia de trabajadores galos y la atmósfera europea que impregna cada rincón.

Tobago

La isla destaca por su
La isla destaca por su naturaleza intacta, aguas turquesa y ambiente relajado (Wikipedia)

En contraste con el lujo de St. Barts, Tobago se presenta como el secreto mejor guardado del Caribe, según Kendra Guild, vicepresidenta de Solos. Guild resalta la naturaleza intacta de la isla, sus aguas turquesa, selvas vírgenes y un ambiente relajado. Entre las experiencias más auténticas, menciona el esnórquel en los arrecifes de Buccoo, la degustación de platos locales como el bake and shark junto a la playa y las noches animadas por ritmos de steelpan bajo las estrellas.

Para Rosalyn Acosta, de Live Heal Travel, la oportunidad de presenciar el desove de las tortugas laúd gigantes entre marzo y septiembre constituye el mayor atractivo de Tobago. Acosta relata a Travel + Leisure la emoción de observar a estos animales, que pueden superar los 680 kilogramos, regresar a las playas donde nacieron para depositar sus huevos, una experiencia que describe como “primal y conmovedora”.

Anguila

La isla caribeña ofrece playas
La isla caribeña ofrece playas de arena blanca, aguas turquesa y ausencia de multitudes, según expertos en turismo (Wikipedia)

Anguilla, por su parte, se distingue por su ambiente boutique y su exclusividad. Amber Haggerty, de Amber Everywhere, la considera su isla tropical favorita por sus playas de arena blanca, aguas turquesa y la ausencia de multitudes. Haggerty señala que, debido a su acceso algo complicado, es sencillo encontrar tramos de playa solitarios para quienes buscan tranquilidad.

Jason Wright, propietario de Paradise Weddings, coincide en que Anguilla ofrece un entorno relajado, sin cruceros ni grandes aglomeraciones, con playas sedosas y pequeños resorts boutique. Wright subraya la intensidad del color azul del mar y la calidad de los mariscos, aunque advierte que los precios pueden ser elevados, pero justificados por la serenidad que se experimenta.

Otras islas del Caribe recomendadas por expertos

Más allá de estos tres destinos principales, los expertos consultados por Travel + Leisure sugieren considerar otras islas del Caribe que destacan por sus características particulares.

Jamaica, según Ebonee Brown, fundadora de Flying In Color, es una opción versátil apta para todo tipo de viajeros y presupuestos, con una amplia oferta de actividades, belleza natural y una cultura vibrante.

La isla destaca por su
La isla destaca por su variedad de actividades, belleza natural y cultura vibrante (Unsplash)

Turks & Caicos, en palabras de Nikheel Advani, director de operaciones de Grace Bay Resorts, se distingue por la hospitalidad de sus habitantes y sus playas de arena blanca prácticamente desiertas, bañadas por aguas de múltiples tonos turquesa. Advani recomienda explorar las distintas islas del archipiélago, como South Caicos, conocida por la pesca, o Providenciales, donde se concentran la mayoría de los resorts, y sugiere a los visitantes realizar excursiones en barco y practicar buceo.

Puerto Rico, según Heather Christopher, propietaria de HC Travel Firm, sobresale por su riqueza cultural, musical y su espíritu aventurero. Christopher destaca la posibilidad de combinar actividades como el ciclismo de montaña y la playa en un mismo día, así como la variedad gastronómica y las rutas de senderismo que conducen a cuevas y gargantas. Recomienda alquilar un coche para explorar la isla y aprovechar al máximo su diversidad.

Finalmente, Santa Lucía se perfila como el destino ideal para parejas y viajeros con espíritu romántico o aventurero. Jason Wright resalta la presencia de los Pitons, dos montañas emblemáticas que dominan las postales de la isla, y describe la experiencia de alojarse cerca de Soufrière o en playas del sur como Sugar Beach como “despertar en un sueño”. Las opciones de senderismo y los paseos en catamarán completan la oferta, creando un ambiente perfecto para lunas de miel y escapadas inolvidables.

Temas Relacionados

Islas del CaribeSan BartoloméTobagoAnguillaVacaciones en el CaribePlayas paradisíacasTravel + LeisureNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La Policía confirmó dos detenidos tras el atentado terrorista a la sinagoga en Mánchester

Las autoridades dijeron que encontraron un “dispositivo suicida” el cuerpo del perpetrador, cuya identidad no ha sido confirmada por razones de seguridad. IMÁGENES SENSIBLES

La Policía confirmó dos detenidos

Qué se sabe del autor del ataque terrorista a una sinagoga en Manchester en Yom Kippur

El atentado durante la fecha más importante del calendario judío dejó víctimas mortales y sembró el pánico. La policía investiga conexiones y refuerza la seguridad en todo el Reino Unido

Qué se sabe del autor

Los palestinos le piden a los terroristas de Hamas que acepten el acuerdo de alto el fuego: “Estamos exhaustos”

Después de dos años de guerra, ocasionada por el ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel, los civiles en Gaza expresan agotamiento y urgencia ante la propuesta internacional que ofrece el cese de hostilidades

Los palestinos le piden a

Un nuevo informe de la OMS aseguró que la guerra en Gaza ha causado 42.000 lesiones graves, incluidas 5.000 amputaciones

El documento reveló el impacto devastador de la ofensiva, con miles de personas enfrentando secuelas físicas permanentes, rehabilitación prolongada y profundas consecuencias sociales en la región

Un nuevo informe de la

Tusk denunció otro incidente con buques rusos y sugirió que Viktor Orban está del lado de Putin: “La guerra es blanco o negro”

El mandatario polaco se cruzó con el primer ministro húngaro y criticó a quienes todavía mantienen la “ilusión” de que no hay un conflicto armado en Europa: “Tenemos nuevos incidentes casi a diario”

Tusk denunció otro incidente con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Garitas de Tijuana: cuál es

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 2 de octubre

Cae en Tabasco a ‘El Chuacheneger’, presunto jefe de plaza del CJNG y generador de violencia en Chontalpa

¿Qué tipo de almohadas ayudan realmente a mejorar la postura al dormir?

Productos prohibidos en supermercados de España que se pueden comprar en Estados Unidos

La peligrosa araña del banano: cómo actúa la especie que está entre las más venenosas del mundo

INFOBAE AMÉRICA
El cambio climático podría traer

El cambio climático podría traer menos granizo, pero con efectos más grandes y devastadores en Europa

Correos reanuda la admisión de todo tipo de envíos a Estados Unidos

Más de 1,2 millones de historia del clima registrados en hielo antártico

La Reina Letizia regresa este viernes a Navarra para participar en la apertura de curso de FP en Lumbier

De la Fuente da este viernes la lista para Georgia y Bulgaria con incógnitas y posibles novedades

ENTRETENIMIENTO

Kelly Rutherford reveló que su

Kelly Rutherford reveló que su vínculo con la moda se forjó en la infancia, influida por su madre y el entorno artístico

El bebé de Nirvana perdió la batalla legal por la icónica portada de Nevermind

El vínculo familiar de Jacob Elordi: la razón oculta de su autenticidad en Hollywood

El elenco de ‘La familia Ingalls’ recuerda el episodio más perturbador de la serie

Por qué el Hogwarts Express en la esperada serie de Harry Potter despierta polémica entre los fanáticos