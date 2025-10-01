Un teléfono en el regazo de Trump y una carta: la Casa Blanca mostró el momento de la disculpa de Netanyahu a Qatar

Trump sostiene el teléfono en su regazo, mientras Netanyahu, con la cabeza agachada, parece leer de una hoja de papel. (White House)

La Casa Blanca difundió una serie de fotografías que revelan el momento en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disculpó con el líder de Qatar por un ataque aéreo israelí en Doha, durante una llamada telefónica facilitada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las imágenes, en blanco y negro, capturan un instante inédito dentro de la Oficina Oval: Trump sostiene el teléfono en su regazo, mientras Netanyahu, con la cabeza agachada, parece leer de una hoja de papel. La escena, según funcionarios, corresponde a la conversación con el primer ministro qatarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

La publicación de estas fotografías ofrece una ventana a la diplomacia de alta presión ejercida por Trump para contener las tensiones regionales tras el ataque israelí del 9 de septiembre en la capital qatarí, que mató a cinco personas, entre ellas el hijo de un alto oficial de Hamas, Khalil al-Hayya.

Según un comunicado de la Casa Blanca, Netanyahu expresó su “profundo pesar” por los ataques y reconoció específicamente “que, al apuntar al liderazgo de Hamas durante las negociaciones por los rehenes, Israel violó la soberanía de Qatar”. El primer ministro israelí “afirmó que Israel no llevará a cabo un ataque de este tipo en el futuro”, añadió el informe oficial.

La llamada de disculpa no fue espontánea. Reportes indican que Trump, quien inicialmente afirmó no tener conocimiento previo del ataque, estuvo furioso con Netanyahu por actuar de manera unilateral. En una conversación telefónica previa, Trump calificó el ataque como “poco sabio” y advirtió que tales movimientos corrían el riesgo de desestabilizar la frágil diplomacia regional.

Qatar, un mediador clave junto con Egipto en las conversaciones de alto el fuego en Gaza, había condenado el bombardeo como un “acto cobarde” y una flagrante violación del derecho internacional. El ataque había provocado que Qatar se distanciara de los esfuerzos de mediación, una situación que Trump buscó revertir al orquestar la llamada trilateral durante la reunión del lunes con Netanyahu.

Las fotografías divulgadas por la Casa Blanca detallan la secuencia de la visita del líder israelí. Las primeras instantáneas muestran el saludo inicial entre ambos mandatarios y el inicio de su encuentro oficial. Otras imágenes posteriores capturan a Netanyahu y Trump revisando el plan de 20 puntos del presidente estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza y asegurar la liberación de rehenes, así como al primer ministro israelí examinando los detalles del plan con miembros de la delegación de su país. En las imágenes también aparecen funcionarios y mediadores como Jared Kushner, el yerno de Trump, quien colaboró en la redacción del plan para Gaza.

Sin embargo, la foto que ha generado más análisis es la de la llamada de disculpa. La imagen plantea la pregunta de si Netanyahu estaba leyendo un guion preparado. La escena es visualmente poderosa: el presidente Trump, un aliado incondicional de Israel, aparece observando de manera penetrante a Netanyahu, quien asume una postura de humildad poco común en público.

Como parte del resultado de la llamada, Netanyahu y el primer ministro qatarí también acordaron establecer un mecanismo trilateral con Estados Unidos para mejorar las comunicaciones y la relación bilateral, según informó la Casa Blanca.