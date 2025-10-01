Mundo

Un teléfono en el regazo de Trump y una carta: la Casa Blanca mostró el momento de la disculpa de Netanyahu a Qatar

Fotografías capturaron el tenso momento en la Oficina Oval. El primer ministro israelí, ante la mirada del presidente estadounidense, expresó “profundo pesar” por el ataque aéreo en Doha

Guardar
Trump sostiene el teléfono en
Trump sostiene el teléfono en su regazo, mientras Netanyahu, con la cabeza agachada, parece leer de una hoja de papel. (White House)

La Casa Blanca difundió una serie de fotografías que revelan el momento en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disculpó con el líder de Qatar por un ataque aéreo israelí en Doha, durante una llamada telefónica facilitada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las imágenes, en blanco y negro, capturan un instante inédito dentro de la Oficina Oval: Trump sostiene el teléfono en su regazo, mientras Netanyahu, con la cabeza agachada, parece leer de una hoja de papel. La escena, según funcionarios, corresponde a la conversación con el primer ministro qatarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

El presidente Trump, un aliado
El presidente Trump, un aliado incondicional de Israel, aparece observando de manera penetrante a Netanyahu, durante la llamada. (White House)

La publicación de estas fotografías ofrece una ventana a la diplomacia de alta presión ejercida por Trump para contener las tensiones regionales tras el ataque israelí del 9 de septiembre en la capital qatarí, que mató a cinco personas, entre ellas el hijo de un alto oficial de Hamas, Khalil al-Hayya.

Según un comunicado de la Casa Blanca, Netanyahu expresó su “profundo pesar” por los ataques y reconoció específicamente “que, al apuntar al liderazgo de Hamas durante las negociaciones por los rehenes, Israel violó la soberanía de Qatar”. El primer ministro israelí “afirmó que Israel no llevará a cabo un ataque de este tipo en el futuro”, añadió el informe oficial.

La llamada de disculpa no fue espontánea. Reportes indican que Trump, quien inicialmente afirmó no tener conocimiento previo del ataque, estuvo furioso con Netanyahu por actuar de manera unilateral. En una conversación telefónica previa, Trump calificó el ataque como “poco sabio” y advirtió que tales movimientos corrían el riesgo de desestabilizar la frágil diplomacia regional.

Netanyanhu revisa el plan para
Netanyanhu revisa el plan para Gaza junto a Jared Kushner, el yerno de Trump, quien colaboró en la preparación del documento. (White House)

Qatar, un mediador clave junto con Egipto en las conversaciones de alto el fuego en Gaza, había condenado el bombardeo como un “acto cobarde” y una flagrante violación del derecho internacional. El ataque había provocado que Qatar se distanciara de los esfuerzos de mediación, una situación que Trump buscó revertir al orquestar la llamada trilateral durante la reunión del lunes con Netanyahu.

Las fotografías divulgadas por la Casa Blanca detallan la secuencia de la visita del líder israelí. Las primeras instantáneas muestran el saludo inicial entre ambos mandatarios y el inicio de su encuentro oficial. Otras imágenes posteriores capturan a Netanyahu y Trump revisando el plan de 20 puntos del presidente estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza y asegurar la liberación de rehenes, así como al primer ministro israelí examinando los detalles del plan con miembros de la delegación de su país. En las imágenes también aparecen funcionarios y mediadores como Jared Kushner, el yerno de Trump, quien colaboró en la redacción del plan para Gaza.

El saludo entre ambos mandatarios
El saludo entre ambos mandatarios en el comienzo del encuentro bilateral. (White House)
(White House)
(White House)
El saludo tras la conferencia
El saludo tras la conferencia de prensa. (White House)

Sin embargo, la foto que ha generado más análisis es la de la llamada de disculpa. La imagen plantea la pregunta de si Netanyahu estaba leyendo un guion preparado. La escena es visualmente poderosa: el presidente Trump, un aliado incondicional de Israel, aparece observando de manera penetrante a Netanyahu, quien asume una postura de humildad poco común en público.

La foto que ha generado
La foto que ha generado más análisis es la de la llamada de disculpa. (White House)

Como parte del resultado de la llamada, Netanyahu y el primer ministro qatarí también acordaron establecer un mecanismo trilateral con Estados Unidos para mejorar las comunicaciones y la relación bilateral, según informó la Casa Blanca.

Temas Relacionados

Benjamin NetanyahuDonald TrumpEstados UnidosIsraelQatarGazaGuerra en Medio OrienteUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Crece la presión para que los terroristas de Hamas acepten el alto el fuego mientras Israel continúa sus operaciones en Gaza

Las Fuerzas de Defensa reportaron el hallazgo de armamento y material de guerra. La comunidad internacional exige a la milicia respaldada por Irán aceptar el plan propuesto por Estados Unidos y sus aliados

Crece la presión para que

“Es el momento más peligroso desde la II Guerra Mundial”: la advertencia de Dinamarca sobre Rusia

La primera ministra Mette Frederiksen alertó sobre una estrategia hostil que busca dividir al continente, en medio de violaciones aéreas y sabotajes atribuidos a Moscú, lo que impulsa nuevas medidas de defensa colectiva

“Es el momento más peligroso

Tras la alerta de Zelensky, la OIEA negó una fuga nuclear en Zaporizhzhia, pero advirtió: “No es una situación sostenible”

El presidente ucraniano dijo que la situación es “crítica”, mientras que el director de la agencia atómica de la ONU, Rafael Grossi, explicó el riesgo que generan los cortes de energía en la planta ocupada por Rusia

Tras la alerta de Zelensky,

La apuesta estratégica de Suiza y Noruega por el acuerdo EFTA-Mercosur: “Lo más importante son las inversiones, no solo los aranceles”

Los embajadores de los dos países en Argentina destacaron el potencial del tratado para atraer inversiones y abrir mercados sofisticados. El impulso al estancado pacto con la UE, que podría firmarse en diciembre

La apuesta estratégica de Suiza

Un influencer murió tras estrellar un helicóptero ultraligero mientras realizaba una transmisión en vivo

Tang Feiji, conocido por sus hazañas aéreas, perdió el control de su aeronave en Guangyuan, ante cientos de espectadores. El creador de contenido no había cumplido las horas de práctica y no contaba con licencia de vuelo

Un influencer murió tras estrellar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Superintendencia investigará a Páramo Presenta,

Superintendencia investigará a Páramo Presenta, Ticketmaster y Taquilla Live por presuntas fallas en conciertos de Silvio Rodríguez y Kendrick Lamar en Colombia

Resultados Lotería de la Cruz Roja 30 de septiembre: premio mayor de $7.000 millones

Caen ‘Los Sanguinarios de la Construcción’: la banda de ‘El Jorobado’ que desplazó a ‘El Monstruo’ y se infiltró en municipios de Lima Norte

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de la provincia de Buenos Aires

Luego de la condena a Diego Cadena, Iván Cepeda anunció apelación para que el abogado sea condenado por soborno y fraude procesal en el caso de alias Víctor

INFOBAE AMÉRICA
Los contingentes de emergencias trabajan

Los contingentes de emergencias trabajan ya en zonas de Ibiza afectadas por las inundacionesIBIZA, 1 (EUROPA PRESS)Lo

Sanidad pedirá a las CCAA en Consejo Interterritorial sus datos sobre prevención en cáncer de mama, cervix y colon

Los hongos precedieron cientos millones de años a las plantas terrestres

Colombia entrega la presidencia 'pro tempore' de la Comunidad Andina a Ecuador

Las autoridades de Lima ofrecen recompensas a vecinos que delaten a quienes crearon disturbios en las protestas

ENTRETENIMIENTO

El estreno de la semana:

El estreno de la semana: una mirada inédita a los internados británicos de los años noventa con Cillian Murphy

De qué se trata la película que conquista Netflix Argentina con romance, música y fe

Madonna reveló su mayor secreto en una entrevista íntima: “Mi vida espiritual me salvó”

Axl Rose se reinventa: la novela gráfica que promete revolucionar el mundo del cómic

Los creadores de “Monster” se sinceran sobre la sentencia de los hermanos Menéndez: “Roza la crueldad”