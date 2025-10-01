Mundo

Murió electrocutada por usar el celular en la bañera

Ann-Marie O’Gorman, de 46 años, se hacía un baño de inmersión cuando su esposo la encontró sin vida

Por Joaquín Bahamonde

La madre de tres hijos perdió la vida en un accidente doméstico que expuso un peligro desconocido para muchas familias (Staffords Funeral Homes)

Ann-Marie O’Gorman, madre de tres hijos, tenía de 46 años cuando murió electrocutada al usar su teléfono móvil conectado a la corriente mientras se hacía un baño de inmersión. El episodio ocurrió el 30 de octubre de 2024 en Santry, en Dublín, Irlanda, pero el informe forense que confirma las causas de la muerte recién se conoció el último 30 de septiembre.

Según el testimonio de Joe O’Gorman, esposo de la víctima, la noche del incidente salió de casa alrededor de las 18:40 para llevar a su hija menor a un evento. Durante el trayecto de regreso, mantuvo una breve llamada telefónica de 23 segundos con Ann-Marie a las 19:58, momento en el que sospechaba que ella ya se encontraba en la bañera. Al llegar, se dirigió al baño para informarle sobre su hija y encontró a su esposa recostada de lado, sin signos de movimiento.

Al intentar reanimarla, notó que no respondía y observó su celular y un cable dentro del agua, los cuales retiró rápidamente y arrojó al lavabo. En ese instante, recibió una descarga eléctrica menor al levantar a Ann-Marie, lo que atribuyó al hecho de llevar puestas unas sandalias de goma

Mientras intentaba reanimarla con maniobras de resucitación cardiopulmonar, advirtió marcas rojas en las manos y el pecho de su esposa. Posteriormente, pidió a su hija mayor que llamara a los servicios de emergencia.

El uso de dispositivos electrónicos conectados a la corriente en ambientes húmedos puede provocar accidentes fatales que suelen ser subestimados por la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención de los equipos de emergencia, relatada por la paramédica Fiona Tormey a Daily Mail, se activó tras una llamada recibida a las 20:25. La ambulancia llegó al domicilio a las 20:38, pero los esfuerzos por salvar a Ann-Marie resultaron infructuosos.

El informe forense, elaborado por la patóloga estatal Heidi Okkers, determinó que la víctima presentaba quemaduras de tipo eléctrico en el pecho y el brazo izquierdo, así como lesiones de espesor completo en el dedo índice y el pulgar derechos. Okkers confirmó que no se detectaron alcohol ni drogas en su organismo.

Así, detalló The Sun, la causa de la muerte se atribuyó a una electrocución provocada por el contacto con el cable de carga y el teléfono mientras se encontraba en la bañera.

La ambulancia llegó al domicilio minutos después del aviso, pero los esfuerzos médicos no lograron revertir el cuadro de electrocución (Captura de pantalla/@BOSFranconia)

Detalles técnicos y advertencias sobre el uso de dispositivos electrónicos en el baño

El análisis técnico del accidente, presentado por el ingeniero forense Paul Collins durante la investigación, aportó detalles sobre la mecánica del suceso. Collins explicó que el teléfono móvil cayó al agua y, al intentar recuperarlo, Ann-Marie hizo contacto con el mango metálico de la ducha con el dedo de la mano derecha, lo que permitió que la corriente eléctrica atravesara su cuerpo.

El especialista subrayó que una corriente de 2 amperios, habitual en los cargadores de teléfonos, resulta suficiente para causar la muerte. Añadió que, de no haber retirado la mano del agua, la víctima probablemente habría sobrevivido.

“La única información que se difunde es que estos teléfonos resisten hasta casi dos metros de agua, lo que lleva a pensar que pueden usarse cerca del agua sin peligro”, lamentó O’Gorman, quien pidió que se informe claramente sobre el peligro mortal que implica cargar un celular en el baño.

El caso de Ann-Marie O’Gorman se suma a otros incidentes previos que evidencian los riesgos de utilizar dispositivos electrónicos conectados a la corriente en entornos húmedos. La tragedia reavivó el debate sobre la responsabilidad de los fabricantes y la necesidad de campañas de prevención para evitar nuevas muertes por electrocución doméstica.

